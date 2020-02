Darum will Armin Laschet Bundeskanzler werden

Eigentlich fühlt sich Armin Laschet in seinem Amt als CDU-Landeschef und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen pudelwohl. Er führt den größten deutschen Landesverband der Christdemokraten, steht einer stabilen schwarz-gelben Regierung vor und kann immer wieder der sein, der er auch sein möchte: Der Armin von nebenan, der Karnevalist und volksnahe Aachener, der gern auf dem Burtscheider Markt mit den Menschen plaudert.

Die andere Seite des Armin Laschet zeigt einen Instinktpolitiker, der aus der Rolle des Außenseiters und stetig Unterschätzten heraus eine beeindruckende politische Karriere hingelegt hat. Aber CDU-Vorsitzender, gar Bundeskanzler? Im Haifischbecken Berlin? Laschet ist kein Gerhard Schröder, der schon als junger Mann am Zaun des Kanzleramts rüttelte mit dem klaren Ziel: Ich will da rein! Laschet ist auch nicht der Machtpolitiker wie Helmut Kohl oder Angela Merkel, die ihren Zielen alles unterordneten, alles unterordnen mussten.

Laschet hat lange gezögert

Deshalb hat Laschet lange gehadert und gezögert, jetzt ist er gesprungen. Weil er nicht anders konnte. Zum einen hat er erlebt, wie seine Vorgängerin Hannelore Kraft nach ihrer kategorischen Absage an die Bundespolitik („Nie, nie Berlin!“) rapide an politischer Reputation verlor und sich von politischen Gegnern wie Laschet den Vorwurf der „Selbstverzwergung“ gefallen lassen musste. Zum anderen ist Laschet in der CDU sozialisiert, es ist seine Partei. Diese Partei und deren Kurs der Mitte, der Offenheit, der Integration und Toleranz liegen ihm am Herzen. Mit den Vorwürfen, nur ein „Merkel light“ zu sein, kann er gut umgehen, weil er den Kurs der Bundeskanzlerin in den vergangenen Jahren aus voller Überzeugung unterstützte.

Aus diesem Grund will er die CDU auch nicht einem Friedrich Merz überlassen. Merz könnte der Parteienlandschaft in Deutschland insgesamt zwar gut tun, weil er den Christdemokraten wieder ein klareres Profil gäbe und so das Einerlei in der politischen Mitte auflösen würde. Aber Merz ist eben, auch aus Laschets Sicht, ein Retro-Politiker, der kaum Zugang zu modernen Themen hat, es sich regelmäßig mit Frauen verscherzt und für einen Konservatismus und eine Abschottung steht, die Laschet sein politisches Leben lang bekämpfte.

Das Bündnis mit Jens Spahn

Die vergangenen Wochen seit der Rücktrittsankündigung von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Laschet genutzt, um ein Bündnis mit Gesundheitsminister Jens Spahn zu schmieden. Ein kluges Vorgehen. Denn Spahn deckt die konservative Seite der CDU ab. Er ist jung, talentiert, macht im Kabinett eine gute Figur. Strategisch ist diese Zweckgemeinschaft – die beiden mögen sich persönlich nicht – eine Win-Win-Situation für beide. Denn Spahn kann in der Rolle des Politikers, der verbinden statt spalten will und sich in den Dienst der Partei stellt, sein Image als kühler Ehrgeizling korrigieren und sich an der Seite Laschets profilieren. Er ist mit 39 Jahren so jung, dass ihm politisch auch später noch alle Türen offenstehen.

Auf ihrem Sonderparteitag am 25. April in Berlin haben die CDU-Delegierten eine echte Wahl. Die Konkurrenten Laschet/Spahn, Merz und Außenseiter Norbert Röttgen sind unterschiedliche Typen, die für unterschiedliche Politik-Entwürfe stehen. Dies ist einerseits ein Machtkampf, der die Partei belastet. Andererseits sind die Kandidaturen aber, im klassisch demokratischen Sinn, die Chance für die Christdemokraten, sich offen für den Kurs der Zukunft zu entscheiden. Zwingend ist auch, dass die Partei, unabhängig vom Ausgang, danach ihre Geschlossenheit wiedererlangt. Gelingt ihr das nicht, wird sie zerbröseln wie die SPD.