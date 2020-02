Essen. Deutsche Bahnhöfe gehören einer Untersuchung zufolge zu den besten in Europa. Eine Station im Ruhrgebiet schneidet aber miserabel ab.

Deutsche Hauptbahnhöfe gehören einer Untersuchung zu Folge zu den besten in Europa. Im aktuellen Europäischen Bahnhof-Index der internationalen Verbraucherschutz-Organisation Consumer Choice Center (CCC) schaffen es mit Leipzig, München, Hamburg, Berlin und Frankfurt gleich fünf deutsche Fernverkehrsstationen in die Top Ten der 50 besten Bahnhöfe Europas.

Fünf deutsche Stationen schaffen es in die Top Ten

Die Tester von CCC haben verschiedene Kriterien untersucht: Passagierzahl, Anzahl und Barrierefreiheit der Bahnsteige, die nationalen und internationalen Verbindungen der jeweiligen Station, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Gefragt wurde zudem nach dem Angebot an Geschäften und Restaurants im Bahnhof und - nicht überraschend - Sauberkeit und Ausschilderung. Auch die Zahl von Streiktagen flossen in die Bewertung ein.

Gesamtsieger London St. Pancras

Gesamtsieger wurde der Londoner Bahnhof St. Pancras, gefolgt von Zürich Central. Auf Platz drei liegt mit Leipzig der beste deutsche Bahnhof. München folgt auf Rang 5, die Hauptbahnhöfe in Hamburg und Berlin teilen sich mit gleicher Punktzahl Platz 6. Frankfurt liegt auf Platz neun gleich auf mit dem Kasaner Bahnhof in Moskau.

Im Mittelfeld finden sich die Hauptbahnhöfe von Essen und Düsseldorf wieder. Essen erhält mit 60 Prozent allerdings einen unterdurchschnittlichen Wert in der Kategorie Sauberkeit. Schlusslicht unter den 15 deutschen Bahnhöfen, die bewertet wurden, ist Dortmund. Mit einem Sauberkeitswert von 40 Prozent ist der Dortmunder Hbf in den Augen der Tester zudem der dreckigste aller 50 Stationen. Ein Kritikpunkt ist zudem, dass nicht alle Bahnsteige barrierefrei zugänglich sind. Allerdings wird im Dortmunder Bahnhof nach Jahren des Stillstandes seit Monaten kräftig gebaut.

Das Consumer Choice Center bezeichnet sich selbst als unabhängige Non-Profit-Organisation. Finanziert wird die ursprünglich von Studenten gegründete Verbraucherplattform durch Spenden auch aus der Wirtschaft. Hauptsitz ist in Arlington (USA).