Eltern lassen Klage gegen Schulöffnung in NRW ungeklärt

Essen/Münster. Für zwei Wochen waren die Grundschulen in NRW wieder geöffnet. Drei Familien klagten dagegen, zwei zogen inzwischen zurück.

Der Streit um die Wiedereröffnung der Grundschulen in NRW bleibt ungeklärt. Drei Familien, die ihre Kinder in Zeiten der Corona-Pandemie weiterhin zu Hause beschulen wollten, haben ihre Klage am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster bisher nicht weiter verfolgt. Wie das OVG am Montag mitteilte, sind zwei Familien ganz von der Klage zurückgetreten, die letzten Kläger haben bisher versäumt, einen Anwalt zu benennen. Dies sei aber zwangsläufig nötig.

Das Land NRW hatte am 15. Juni für zwei Wochen bis zu den jetzt begonnenen Sommerferien die Grundschulen für den Präsenzunterricht geöffnet. Alle rund 600.000 Grundschüler sollten wieder an allen Wochentagen die Schule besuchen können und damit zum Regelbetrieb zurückkehren. Mitte März waren die Schulen geschlossen worden, um die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu stoppen.

Noch nicht geklärt ist die Kritik am Kita-Betrieb in NRW. Ein Paar aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatten am OVG Klage eingereicht, weil das Land die Betreuungszeiten in den Tagesstätten reduziert hatte. Seit dem 8. Juni gilt in den Kitas der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb: Damit möglichst alle Kinder nach wochenlanger Einschränkung wieder ihre Kita besuchen können, hat NRW die Betreuungszeiten um zehn Stunden in der Woche reduziert. Das Paar klagt auf den vollen Stundensatz.