Die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen werden trotz der aktuellen Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie nicht abgesagt. Das stellte NRW-Schulministerin Yvonne-Gebauer (FDP) am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz mit ihren Ministerkollegen der Kultusministerkonferenz klar. Die Landesregierung will nun am Freitag einen Zeitplan für die Termine der Abiturprüfungen vorstellen. „Nordrhein-Westfalen hat sich dafür ausgesprochen, dass die Abiturprüfungen nach Möglichkeit stattfinden sollen, sofern die weiteren Entwicklungen es zulassen“, teilte das Ministerium mit. Diese Position teilten alle 16 Bundesländer.

Zuletzt waren von den Bundesländern unterschiedliche Ansätze zu den Abschlussprüfungen in der Corona-Krise deutlich geworden. So hatte der Vorstoß von Schleswig-Holstein, die Prüfungen in diesem Jahr komplett ausfallen zu lassen, in der Kultusministerkonferenz für Streit gesorgt. Die Schüler im Norden sollten stattdessen Abschlusszeugnisse auf Basis der bisherigen Noten erhalten. Das Land ist davon aber wieder abgerückt. Hessen und Rheinland-Pfalz lassen weiter Prüfungen stattfinden, andere Länder haben das Abi verschoben. NRW hatte sich für ein Abitur mit Prüfungen trotz der gegenwärtigen Schulschließungen stark gemacht.

Länder erkennen gegenseitig die Abschlüsse an

„Wir haben in der Ländergemeinschaft intensiv über verschiedene Szenarien diskutiert“, sagt Gebauer anschließend. „Dabei ging es um die grundsätzliche Frage, ob Abiturprüfungen abgesagt oder verschoben werden. Unser Ziel ist weiterhin, auf Grundlage von Prüfungen zu einem Abitur zu kommen.“ Die Länder hätten sich auch darauf verständigt, die diesjährigen Abschlüsse gegenseitig anzuerkennen.

Der Verband Bildung und Erziehung begrüßte die Einigung der Länderminister. „Der Abiturjahrgang muss sich darauf verlassen können, dass ihm keine Nachteile entstehen und faire Lösungen für alle Schülerinnen und Schüler gefunden werden“, sagte VBE-Landesvorsitzender Stefan Behlau. Es müsse jedoch gewährleistet sein, dass die unterschiedlichen Verfahren der Bundesländer nicht zu einem Abitur erster, zweiter und dritter Klasse führten.

90.000 angehende Abiturienten

In NRW werden in diesem Jahr rund 90.000 Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs in die Abi-Prüfungen gehen. Bisher vorgesehener Beginn der Prüfungen ist nach den Osterferien, die bis zum 19. April dauern. Die erste Klausur war ursprünglich für den 21. April vorgesehen. Schulministerin Gebauer hatte in den vergangenen Tagen erklärt, dass ihr Ministerium verschiedene Szenarien vorbereite, wozu auch die Verschiebung der Klausuren gehöre.

Die Bildungsgewerkschaft GEW sieht aber angesichts des frühen Ferienbeginns in NRW kaum Spielraum für eine Verschiebung des Abiturs. „Dafür gibt es keine Luft, die Sommerferien beginnen in NRW Ende Juni und nicht wie in Bayern einen Monat später“, sagte GEW-Landeschefin Maike Finnern der WAZ. Sie könne sich derzeit aber auch nicht vorstellen, dass die Schule wie gewohnt am 20. April wieder losgeht.

Schüler wollen faire Bedingungen

Die Landesschülervertretung NRW spricht sich für eine Verschiebung des Abiturs aus. „Die Prüfungen jetzt zu schreiben, wie es in Hessen gemacht wird, halten wir für die ganz falsche Lösung“, sagte Sophie Halley vom Vorstand. Da aber nicht klar sei, ob, wann und in welcher Form Prüfungen stattfinden können, entstehe unter den Schülern zusätzlicher Stress und Angst vor Benachteiligung. Die Abiturientin wünscht sich daher zeitnah eine einheitliche Lösung.