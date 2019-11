Ein szenebekannter Rassist und Antisemit war zu Gast in Essen. Mitglieder von selbsternannten Bürgerwehren posieren mit ihm auf Fotos.

In einer von Mitgliedern der selbsternannten Essener Bürgerwehr „Steeler Jungs“ besuchten Gaststätte soll am 12. November ein bekannter neonazistischer Liedermacher aufgetreten sein. Das berichtet das antifaschistische Bündnis „Essen stellt sich quer“ in einem Blog-Eintrag.