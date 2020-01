NRW-AfD will bei der Kommunalwahl zweistellig abschneiden

2019 war ein Jahr des erbitterten Richtungsstreites in der NRW-AfD. Im Kommunalwahljahr 2020 will die Partei diesen Streit möglichst klein halten, um ihr Ziel zu erreichen: Den Einzug in möglichst alle Kommunalparlamente mit guten Ergebnissen. „Wir wollen bei der Kommunalwahl zweistellig werden“, sagte der AfD-Landesvorsitzende Rüdiger Lucassen am Rande eines Parteitags in Marl-Sinsen.

Die AfD-Landesspitze stellte den rund 540 Delegierten den Entwurf eines Eckpunkteprogramms für die Kommunalwahl vor. Die Basis soll im Herbst weitgehend selbstständig entscheiden, welche Strategie vor Ort in Frage kommt. Dazu gehört auch die Frage, ob die Partei im Fall von Stichwahlen die Wahl eines der Kandidaten empfiehlt.

Eines der größten Probleme, denen sich die Landespartei stellen müsse, sei der hohe Männeranteil von etwa 80 Prozent unter den rund 5500 Mitgliedern. „Die Männer meiner Generation sind beschissen überrepräsentiert“, sagte Parteichef und Bundestagsabgeordneter Lucassen. Das liege auch an den Themen, mit denen die AfD auftrete. „Frauen sind empathischer für Gutmenschentum, die Aufnahme von Menschen, den Tierschutz, aber das sind nicht unsere Themen“, betonte der 68-jährige Ex-Bundeswehroffizier.

Kampagne gegen Abschiebepolitik der Landesregierung

In einer so genannten „Marler Erklärung“ sollte sich der Parteitag darauf einigen, künftig auf „machtpolitische Lagerkämpfe“ zu verzichten. Einfach dürfte das allerdings nicht werden. Der Landesvorstand beziffert den Anteil der „Unzufriedenen“ nach den Auseinandersetzungen zwischen völkisch-nationalistischen und sich selbst als „gemäßigt“ bezeichnenden Kräften im vergangenen Jahr auf rund 30 Prozent.

Die Delegierten sollten auch über eine so genannte „Abschiebeinitiative“ abstimmen. Sie richtet sich gegen die Politik von NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP), der sich für ein großzügiges Bleiberecht für gut integrierte Ausreisepflichtige einsetzt, die seit längerer Zeit in NRW leben und Straftäter konsequent abschieben möchte. Der AfD-Antrag zieht hingegen generell auf ein „Ende der Duldung“, Integrationsmaßnahmen seien einzustellen und durch „Fortbildungsmaßnahmen ersetzt werden, die die Migranten auf ihre Rückkehr vorbereiten“.

Gegendemo vor dem Eventzentrum in Marl-Sinsen

Gegen die rechtspopulistische Partei demonstrierten in Marl in der Nähe des Veranstaltungsortes rund 500 Menschen. Parteien, Gewerkschaften und Bündnisse gegen Rechts hatten dazu aufgerufen. Werner Arndt (SPD), Bürgermeister von Marl, nannte die AfD eine „Gefahr für die Demokratie“. Vor der AfD warnten auch Landrat Cay Süberkrüb (SPD), die DGB-Landesvorsitzende Anja Weber, NRW-CDU-Generalsekretär Josef Hovenjürgen und der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Groß