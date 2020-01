NRW-FDP lockt junge Menschen mit "Aufstiegsversprechen"

Bei der Kommunalwahl ist was für uns drin, glauben die Liberalen in NRW. „Es gibt einen politischen Klimawandel“, sagte FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche beim Neujahrsempfang seiner Partei in Düsseldorf vor rund 1200 Gästen bei einem Neujahrsempfang. Die Zeiten, in denen die SPD die Rathäuser im Ruhrgebiet und die CDU die auf dem Lande fast automatisch eroberten, seien vorbei. Das eröffne der FDP ganz neue Möglichkeiten. Sogar in der Landeshauptstadt Düsseldorf, wo die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann als OB-Kandidatin antritt.

Ausgerechnet ein klassisches Thema der Sozialdemokraten – das Aufstiegsversprechen für alle – spielte beim Empfang der Liberalen eine besondere Rolle. NRW-FDP-Generalsekretär Johannes Vogel sagte, jeder müsse die Chance haben, seinen Traum zu leben, egal wo er herkomme. Der Bildungserfolg dürfe nicht länger wesentlich von den sozialen Verhältnissen abhängig sein, aus denen ein Mensch komme. Joachim Stamp, Familienminister und stellvertretender NRW-Ministerpräsident, schlug unter anderem vor, Schulen könnten Eltern zu „verpflichtenden Gesprächen“ einladen, wenn diese sich nicht ausreichend um die schulischen Leistungen ihrer Kinder kümmerten.

Joachim Stamp: "Mobber und Stalker freuen sich auf die Klarnamen-Pflicht"

Angesichts einer zunehmenden Polarisierung am rechten und am linken Rand sucht die NRW-FDP ihr Heil in der Mitte. Die SPD rücke nach links, die Grünen schürten Klima-Hysterie, die AfD trete offen rassistisch auf, sagen die Liberalen. Die FDP möchte, wie Stamp sagte, Wähler „aus den Fängen der Rechtspopulisten“ zurückholen und „die AfD zumindest im Westen flächendeckend unter fünf Prozent bringen“.

Von einer Klarnamen-Pflicht im Internet, die Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ins Gespräch bringt, hält der Chef der NRW-FDP nichts. „Die Mobber und Stalker freuen sich, wenn sie die Leute identifizieren können“, sagte Joachim Stamp. Größtes Interesse an einer Klarnamen-Pflicht hätten ausgerechnet die „Diktatoren in Moskau, Peking und Saudi-Arabien.“​