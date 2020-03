Düsseldorf Mehr Ermittlung, gute Vorhersagen, aufmerksame Bürger: Das Thema Einbruch hat in NRW nicht mehr so viel Brisanz wie vor fünf Jahren.

Polizeigewerkschaften in NRW loben das erfolgreiche Vorgehen des Landes gegen Einbrecher. „Wir sehen, wenn man diese Aufgabe ernst nimmt, dann hat man hat auch Erfolg. NRW ist kein Paradies mehr für Einbrecher“, sagte Michael Maatz, Vize-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW, dieser Redaktion.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wird heute die neueste Kriminalitätsstatistik für das Land NRW vorstellen mit aktuellen Zahlen zur Einbruchkriminalität und vielen anderen Delikten. Laut Recherchen dieser Zeitung waren zuletzt in vielen Städten deutlich weniger Einbrecher auf Beutejagd als in den Jahren davor.

Früher gab es dreimal mehr Fälle

So wurden im November 2014 in Essen, Düsseldorf und Dortmund laut den Monatsstatistiken der Sicherheitsbehörden etwa dreimal so viele Einbrüche gezählt wie im November 2019. In Hagen sank die Zahl sogar auf ein Fünftel. Auch in Duisburg fällt der Fünfjahres-Vergleich positiv aus. Landesweit ging die Zahl der Fälle von mehr als 60.000 im Jahr auf weniger als 30.000 zurück.

Laut Sebastian Fiedler, Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), entwickeln sich die Einbruchzahlen in nahezu allen Bundesländern nach unten. „Es gibt ein Bündel an Gründen für diesen Erfolg, zum Beispiel mehr personeller Einsatz bei den Sicherheitsbehörden, erfolgreiche Verurteilung von professionellen Tätern, vermehrte technische Sicherung durch Bürger, höhere Sozialkontrolle, weil Nachbarn aufmerksamer sind, und Ausweichen der professionellen Täter auf andere Regionen.“

Gewerkschafter Maatz warnt: "Bloß nicht nachlassen!"

GdP-Gewerkschafter Michael Maatz warnt allerdings davor, Einbruchkriminalität nun als weniger herausfordernd einzuschätzen: „Wir müssen konsequent dranbleiben und nicht wieder Personal abziehen, um verstärkt andere Delikte zu verfolgen. Das würde zu einem Ping-Pong-Effekt führen mit erneut steigenden Fallzahlen“, sagte er. Die aktuellen besonderen Herausforderungen – zum Beispiel der Kampf gegen Rechtsextremisten und Rechtsterroristen sowie die Ermittlungen gegen Kindesmissbrauch – müssten mit zusätzlichem Personal angegangen werden.

Vorhersage-Software "Skala" scheint zu funktionieren

Die neue Einbruchs-Vorhersage-Software der Polizei funktioniert laut GdP erstaunlich gut. Das Compuerprogramm mit dem Namen „Skala“ stellt jede Woche Wahrscheinlichkeitsaussagen zu Einbrüchen in Wohnquartieren zur Verfügung. Außerdem zeige die verbesserte Spurenauswertung, zum Beispiel die Erfassung der DNA der Täter, Wirkung. Nachbarschaften seien heute wachsamer als früher, viele Wohnungen aufwändig gesichert.