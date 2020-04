Live: Veranstaltung informiert über Vorsorge für den Notfall

Essen. Die Stiftung Universitätsmedizin klärt beim „Vorsorgetag NRW“ am 8. April über Patientenverfügung und Testament auf. Live-Stream auch hier.

Harald Bartz (51) wollte nicht ohnmächtig sein, „den Kliniken nicht ausgeliefert sein und einfach an eine Maschine angeschlossen werden“, erzählt er. So hatte es der Duisburger bei mehreren plötzlichen Krankheitsfällen in seinem Bekanntenkreis erlebt. „Eine Patientenverfügung hatte da fast keiner.“ Bartz selbst wollte es anders machen. Und stellte sich schon vor seinem 50. Geburtstag die Frage: Welche Behandlung will ich im schlimmsten Fall? „Seitdem gehe ich viel entspannter durchs Leben“, sagt er.

Natürlich sei es für viele Leute unangenehm, sich etwa vorzustellen, wie man als intensivpflichtiger Patient behandelt werden möchte – gerade jetzt, während täglich Bilder von künstlich beatmeten Covid-19-Patienten über die Bildschirme laufen. „Aber wenn man ehrlich ist, zeigt die aktuelle Krise, wie schnell sich Situationen verändern können, wie unerwartet vieles kommen kann“, sagt Bartz, für den gilt: Man sollte dem Extremfall mündig entgegentreten. „Alle profitieren ja von einem informierten Patienten, der seine Meinung vertritt.“

Nur: Was ist, wenn man sich einmal entschieden hat und festgehalten hat, dass man etwa nicht auf der Intensivstation beatmet werden möchte? „Natürlich kann man eine Patientenverfügung jederzeit der aktuellen Lebenssituation anpassen oder für nichtig erklären“, weiß Bartz, der selbst erst vor einiger Zeit Änderungen vorgenommen hat. „Man sagt, der Mensch verändert sich alle sieben Jahre – bei mir waren es wohl ein paar Jahre weniger.“

Zuschauer können live ihre Fragen stellen

Harald Bartz (51) hat vorgesorgt. „Man fühlt sich befreiter.“ Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Harald Bartz hat seine Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht kombiniert, auch sein Testament hat er bereits verfasst. Über alle drei Instrumente habe er viel bei den regelmäßigen „Vorsorgetagen“ der Stiftung Universitätsmedizin Essen erfahren, sagt er. Das Prinzip der Veranstaltungsreihe: Experten informieren und helfen dabei, sich mit allen Formalitäten und Bestimmungen zurechtzufinden, Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. „Nun wollen wir die Veranstaltung erstmals ins Internet verlagern und direkt zu den Menschen nach Hause oder ins Büro bringen“, sagt Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung.

Der erste digitale „Vorsorgetag NRW“ wird am Mittwoch (8. April, 14 Uhr) auch als kostenloser Live-Stream hier auf WAZ.de/vorsorgetag und auf Facebook (facebook.de/waz) zur Verfügung gestellt. Rede und Antwort stehen dann Winfried Bein, der ehemalige Vizepräsident des Essener Amtsgerichts, und Dr. Bernhard Mallmann, Palliativbeauftragter der Universitätsmedizin Essen. Alle Zuschauer können sich per Kommentarfunktion live einbringen und ihre Fragen stellen.

„Man sollte sich im Idealfall an guten Tagen Gedanken über das Thema machen – auch wenn man noch jung und gesund ist“, ist Harald Bartz überzeugt. Dann gebe es keinen Zwang, keine zu emotionale Beteiligung von Angehörigen, die sich bei der Entscheidungsfindung im unverhofften Fall oft viel mehr einbringen möchten. „Andere Menschen belastet man dadurch auch weniger“, sagt er. „Und man selbst hat ein gutes Gefühl, alles geregelt zu haben.“

