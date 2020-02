Politiker im Karneval: Warum die Bütt ein Balanceakt ist

Eigentlich wollte Armin Laschet noch einmal in Ruhe für „eine der heikelsten Entscheidungen in diesem Jahr“ proben. Der Ministerpräsident nimmt an diesem Samstag in seiner Heimatstadt Aachen den traditionsreichen „Orden wider den tierischen Ernst“ in Empfang und muss im Narrenkäfig eine Ritterrede halten. Die ARD zeigt einen gut zweistündigen Zusammenschnitt der Sitzung am Montag (20.15 Uhr).

Doch nach dem Thüringen-Debakel hing Laschet am Freitag stundenlang in Berliner Gremiensitzungen fest. Die närrische Rede, die er weitgehend selbst verfassen will, musste warten. Wegen des katastrophalen Krisenmanagements der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer richten sich nun erst recht viele Augen auf den möglichen Kanzlerkandidaten aus NRW. Fernbleiben war in Berlin für Laschet keine Option, auch wenn der Aachener Auftritt nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Heute weniger denn je.

Laschet weiß, wieviele Fettnäpfchen bereit stehen

Der Karneval war über Jahrzehnte für Politiker eine schöne Gelegenheit, sich dem Wahlvolk einmal von der menschlichen Seite zu präsentieren. Doch seit in den sozialen Netzwerken jeder Halbsatz und Filmschnipsel binnen Minuten einen Shitstorm entfachen kann, ist die Bütt zum Balanceakt geworden. Man kann hier wenig gewinnen, aber viel verlieren. Laschet sagt, er wisse, „was da alles an Fettnäpfchen bereit steht“. Vor allem gilt es für ihn, im Karneval diese Klippen zu umschiffen:

Nazi-Witze: Auch wenn seit der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Unterstützung der Höcke-AfD die Begriffe „Faschist“ und „Nazi“ in jedem zweiten politischen Statement vorkommen, empfehlen sich Karnevalsscherze in diese Richtung eher nicht. Alles, was nach NS-Jargon klingt, wird die sozialen Netzwerke heiß laufen lassen und Laschet zwei Wochen lang in Erklärungsversuche verwickeln. Vorbei die Zeiten, als der damalige Bundesarbeitsminister und begnadete Büttenredner Norbert Blüm (CDU) 1984 auf „Wüstenscheich“ noch „Heim ins Reich“ dichten durfte - ohne dass es skandalisiert wurde.

Gender-Späße: Als die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer im vergangenen Jahr beim „Stockacher Narrengericht“ einen Scherz über die politische Überkorrektheit in Berlin-Mitte und Toiletten für intergeschlechtliche Menschen machte, wurde ihr das als Angriff auf Minderheiten ausgelegt. Norbert Blüm durfte 1994 in der Bütt noch über einen Bar-Besuch mit einer SPD-Kollegin fantasieren: „Da fehlt noch 'ne Idee, ich hab'se, Renate Schmidt und ihre Strapse.“ Schmidt saß im Publikum und lachte. Sollte sich Laschet hier ein Vorbild nehmen und Vergleichbares etwa über Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU, seine Laudatorin) reimen, wartet auf ihn für den Rest der Legislaturperiode: #MeToo.

Der Unterschied zwischen Politiker-Ansprache und Büttenrede

Plagiate: Friedrich Merz geriet 2006 nach dem „Orden wider den tierischen Ernst“ in die Defensive, weil seine Gags gar nicht seine waren, sondern bei einem Satire-Portal im Internet abgekupfert. Der frühere Ministerpräsident Jürgen Rüttgers musste sich 2010 sogar dafür rechtfertigen, weil er Elemente seiner Aachener „Frikadellen-Rede“ bereits bei anderen närrischen Dienstverpflichtungen gebracht hatte. Laschet sollte also weder bei sich selbst noch bei anderen abschreiben. Sonst wird er ein Fall für die Plagiatsjäger von „Vroniplag“, die nicht nur Doktorarbeiten durchleuchten können.

Timing: Laschet hält wie jeder Spitzenpolitiker pro Woche durchschnittlich 20 Reden oder Grußworte und weiß mithin, wie man vor Publikum spricht. Doch anders als bei Parteitagen, wo die Delegierten jede Sprechpause zum routinierten Zwischenapplaus nutzen, ist nichts so schwer wie das Leichte. Auf eine Pointe zuzureden und einen Saal dabei mitzunehmen, wie es die Profis des Karnevals können, will geübt sein. Timing und Tonalität müssen stimmen. Wie man es nicht macht, erlebte Laschet im vergangenen Jahr in Aachen beim CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Der Sauerländer hatte die Gabe, ausnahmslos jede Pointe zu versemmeln.