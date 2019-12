Kindesmissbrauch: GdP fordert Meldepflicht für Provider bei Verdachtsfällen

Als Konsequenz aus den beiden Missbrauchsfällen in Lügde und in Bergisch Gladbach fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP), dass in Deutschland Internet-Provider wie T-Online oder 1&1 gesetzlich verpflichtet werden, sämtliche Hinweise auf sexuellen Missbrauch von Kindern automatisch der Polizei zu melden. Eine vergleichbare Meldepflicht gebe es bereits seit mehreren Jahren in den USA, wo IT-Unternehmen jeden Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch dem National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) melden müssen, so die Gewerkschaft.

„Wenn wir verhindern wollen, dass Deutschland zu einem Eldorado für Kinderschänder wird, brauchen wir bei uns die gleiche Meldepflicht wie in den USA“, forderte der nordrhein-westfälische GdP-Vorsitzende Michael Mertens am Dienstag..

Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein Westfalen, fordert eine Meldepflicht für IT-Unternehmen bei Fällen von Kindesmissbrauch. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Zudem müsse der Gesetzgeber endlich darauf reagieren, dass durch die rasante Entwicklung des Internets die Grenze zwischen dem Missbrauch von Kindern und dem Handel mit den dabei gemachten Bildern immer fließender werde. „Während die Täter in der Vergangenheit ihre Befriedigung darin gesehen haben, tausende von Bildern und Videos von nackten oder missbrauchten Kindern anzusehen, müssen sie heute selber Bilder und Videos von einen Missbrauch produzieren, um Zugang zu den einschlägigen Internetforen zu bekommen“, sagte der GdP-Landesvorsitzende. „Jeder Konsument von Kinderpornografie ist deshalb selber ein potentieller Missbrauchstäter. Er muss auch entsprechend bestraft werden.“

Ermittlungen wegen Kindesmissbrauch: "Bessere technische Ausstattung für Ermittler nötig"

Um die Täter zu überführen, sei zudem eine flächendeckende Ausstattung der auf Kindesmissbrauch spezialisierten Kommissariate mit modernen Auswertungsprogrammen notwendig. „Wegen der enormen Datenmenge, die sich heute auf jedem Smartphone speichern und verarbeiten lässt, ist die Polizei bei der manuellen Durchsicht der sichergestellten Daten von Kinderschändern längst an ihre Grenzen gestoßen. Deshalb brauchen wir dringend technische Lösungen, die es den Ermittlern ermöglichen, einen Großteil des inkriminierten Materials zu detektieren, Straftäter und Opfer zu identifizieren und ihnen das Material zuzuordnen. Das darf nicht am Geld scheitern!“, forderte Mertens.