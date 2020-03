Normalerweise erforscht Johannes Weyer, wie die Digitalisierung unser Leben schneller macht. Nun kommt unsere Gesellschaft wegen Corona gerade zum Stillstand. WAZ-Redakteur Michael Kohlstadt sprach mit dem Dortmunder Techniksoziologen über ein Land im Ausnahmezustand und über die Unvernunft der Menschen.

In Ihrem Buch „Die Echtzeitgesellschaft“ beschreiben Sie, wie die Digitalisierung das Miteinander von Mensch und Maschine in nie gekannter Weise beschleunigt hat. Nun erleben wir gerade das Gegenteil: eine Vollbremsung unseres Lebens. Sind Sie überrascht?

Johannes Weyer: Mit einer derartigen Vollbremsung von Wirtschaft und Gesellschaft hat sicher keiner gerechnet. Die Entschleunigung ist radikal. Ich glaube aber, dass die Digitalisierung uns jetzt Vorteile bringt. Die Corona-Krise hätte uns vor zehn Jahren jedenfalls vor wesentlich größere Probleme gestellt.

Was meinen Sie genau?

Mit den Mitteln der Echtzeitgesellschaft sind wir in der Lage, komplexe Systeme zu steuern wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. In der Corona-Krise ist das mehr Chance als Risiko. Die Echtzeitgesellschaft basiert auf der Digitalisierung. Die ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass wir viele Dinge virtuell substituieren können. Denken Sie an heutige Möglichkeiten von Co-Working, an digitale Formen des Schulunterrichtes, an Prozesse, die sich digital steuern lassen und direkte persönliche Begegnung auf vielen Feldern überflüssig machen. Wir verfügen auch über die Technologie, nahezu alle Menschen in Echtzeit informieren zu können. Das ist jetzt ein Riesenvorteil.

Sind Schnelllebigkeit und rasanter Datenaustausch in diesen Zeiten nicht auch eine Gefahr?

Natürlich zeigt die Digitalisierung auch ihre Schattenseiten. Dazu gehört für mich in erster Linien die Verbreitung von Fake-News. In der Krise sehe ich hier jedoch eine Chance. Ich hoffe nämlich, dass viele Menschen lernen, auf Falschmeldung künftig nicht mehr leichtfertig hereinzufallen. In diesen Corona-Zeiten erkennt man sehr genau den Wert seriöser Quellen. Und man kann die Technologie natürlich auch konkret zur Eindämmung der Pandemie einsetzen.

Wie zum Beispiel?

Das Robert-Koch-Institut hat von der Telekom anonymisiert Bewegungsdaten von Handy-Nutzern erhalten, um den Erfolg von Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung abschätzen zu können. Auf dieser Grundlage könnte man zum Beispiel über entsprechende Apps Verhaltensempfehlungen geben – oder sogar das Verhalten der Menschen kontrollieren. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Aber die Technik für eine solche Kontrolle ist vorhanden.

Corona: Auch ein Fall für Soziologen

Das Virus greift unsere Gesundheit an. Da ruft man zuerst nach Medizinern. Was kann die Soziologie leisten?

In dieser Krise kommt es sehr auf das Verhalten jedes einzelnen Menschen an. Das ist dann nicht nur eine Frage für Virologen, sondern auch für Soziologen – vor allem wenn es darum geht, wie sich das individuelle Verhalten auf die Gesellschaft auswirkt.

Was meinen Sie konkret?

Computersimulationen von Epidemiologen haben gezeigt, dass die konventionellen Strategien gegen Pandemien nicht funktionieren. Bei einer klassischen Quarantäne ist die Gefahr groß, dass sich viele nicht daran halten. Und Massenimpfungen vor Ausbruch einer Epidemie sind entweder nicht möglich, weil es noch gar keinen Impfstoff gibt, oder medizinisch riskant. Wirkungsvoller ist die Methode des Social Distancing, auf gut Deutsch: Abstand halten und soziale Kontakte möglichst vermeiden. Deswegen ist es wichtig, in dieser Krise nicht nur die Medizin, sondern auch unsere Verhaltensweisen in den Blick zu nehmen.

"Es helfen nur Verbote"

Volle Straßencafés, Parkanlagen und Plätze haben zuletzt gezeigt: Viele Bürger haben den Ernst der Lage trotz aller Appelle offenbar noch nicht erkannt. Warum herrscht so viel Unvernunft?

Wie wir aus vielen Untersuchungen wissen, haben circa 60 Prozent der Menschen in einer Gesellschaft eine kooperative Grundeinstellung, sind also bereit, ihre eigenen Interessen zurückzustellen. 40 Prozent aber gehören zum Typ der rationalen Egoisten. Für diese Menschen steht der eigene Vorteil im Mittelpunkt. Diese Zeitgenossen wird es immer geben. Es wird immer eine signifikante Zahl von Bürgern geben, die stur und unbeirrt ihr eigenes Interesse verfolgen, egal wie groß die Krise ist. Sie sind für Ratschläge und Bitten weitgehend immun. Da helfen nur klare Verbote. Trotzdem bin ich verhalten optimistisch: Computermodelle und Laborspiele haben nämlich gezeigt, dass sich die Kooperativen am Ende langfristig durchsetzen und die Oberhand gewinnen können.

Jeder einzelne ist also gefragt, sein Verhalten zu überdenken?

Das Problem ist das in der ökonomischen Spieltheorie erforschte Phänomen der individuellen Nutzenmaximierung. Jeder denkt: Wenn ich als einzelner unvernünftig handele und gegen die Empfehlung der Virologen noch schnell in den Biergarten gehe, ist das nicht so schlimm, weil die große Mehrheit ja das Richtige tut. Wenn aber die anderen auch so denken und sich ebenfalls unkooperativ verhalten, darf man sich nicht wundern, dass Politiker am Ende auf die Idee kommen, Ausgangssperren zu verhängen.

Die Politik hört auf den Rat von Experten

Es geht auch darum, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der politisch Verantwortlichen?

Meiner Beobachtung nach macht die Politik derzeit sehr viel richtig. Angela Merkel hat in ihrer Ansprache den richtigen Ton getroffen. Wie wir wissen, lässt sie sich von Experten beraten und verlässt sich auf deren Empfehlungen. Ich bin erstaunt, wie besonnen die Politik größtenteils agiert. Sicher: Rückblickend betrachtet hätte man noch konsequenter handeln können. Aber das schrittweise Anziehen der Handbremse war wohl nach Lage der Dinge der richtige Weg. Wir leben nicht in einem totalitären Staat, in dem man einschneidende Maßnahmen ohne Rücksicht auf Widerstände einfach durchpeitschen kann.

Schon vor Corona sprach man häufig über Entschleunigung. Werden wir nach der Krise unseren Lebensstil grundlegend ändern?

Das ist schwer zu sagen. Ob die Krise in der Folge die Welt entschleunigt, wage ich zu bezweifeln. Dass wir jetzt zum Innehalten gezwungen werden, könnte aber dazu führen, unseren beschleunigten Lebensstil zumindest zu überdenken. Bestenfalls schärft die Corona-Krise unser Bewusstsein für Gefahren. Wir sollten wieder ein Gespür dafür entwickeln, dass auch eine Kreuzfahrt durch die Karibik ein riskantes Unternehmen sein kann. Dann werden wir es schaffen damit umzugehen, dass wir in einer unsicheren Welt leben – ohne in Panik verfallen, aber auch ohne übermütig zu werden.



Johannes Weyer ist Professor für Techniksoziologie an der TU Dortmund. In seinem jüngst erschienenen Buch "Die Echtzeitgesellschaft" analysiert der 63-Jährige die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft aus dem Blickwinkel der Soziologie.