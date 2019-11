NRW-Städtebund fordert Geld für Rechtsanspruch auf Ganztag

An Rhein und Ruhr. Der Bund will, dass Eltern 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen. Das sollte er dann aber auch zahlen, fordern die Kommunen.

Der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund hält den von der Bundesregierung geplanten Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule ohne wesentliche Änderungen der Rahmenbedingungen für nicht umsetzbar. In einer Resolution, die am heutigen Mittwoch verabschiedet werden soll, ruft der Verband das Land auf, dem Vorhaben nur dann zuzustimmen, wenn der Bund die Finanzierung der Investitions- und Betriebskosten dauerhaft gewährleistet. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) warnt den Bund davor, „Land und Kommunen im Regen stehen zu lassen“.

Im aktuellen Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD die Einführung eines Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung für das Jahr 2025 vereinbart. Bislang endet für viele Eltern die ganztägige Betreuung ihrer Kinder nach der Kitazeit, weil es in der Grundschule nicht ausreichend Plätze in der Ganztagsbetreuung gibt.

Institut: 70 Prozent der Eltern haben Bedarf

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) rechnet damit, dass bis zu 70 Prozent der Eltern eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder wünschen. In NRW müssten dem Institut zufolge in den kommenden sechs Jahren 259.000 neue Betreuungsplätze geschaffen werden, damit der Rechtsanspruch realisiert werden kann.

Zum Vergleich: In einer Stadt wie Moers besuchen derzeit etwa 48 Prozent der 3536 Grundschulkinder den Ganztag. Dort geht man ähnlich wie in Wesel davon aus, dass auch der künftige Bedarf hinreichend gedeckt ist.

Der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund begrüßt das Vorhaben prinzipiell, weil es der Vereinbarkeit von Familie und Beruf diene, so Hauptgeschäftsführer Bernd Jürgen Schneider. Allerdings könne er es sich „nicht vorstellen, dass es uns gelingt, bis 2025 die Voraussetzungen für einen flächendeckenden Rechtsanspruch zu schaffen“, sagte Schneider unserer. Vor allem beim Personal, den Räumlichkeiten und der Finanzierung klafften noch „riesige Lücken“.

Gebauer: Zwei Milliarden Euro sind nicht auskömmlich

Der Bund will für die Umsetzung des Rechtsanspruchs zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Tatsächlich benötigt werden aber laut DJI rund elf Milliarden Euro. „Allein in NRW haben wir es voraussichtlich mit Investitionskosten von 4,5 Milliarden Euro zu tun“, so Schneider. Auch Landesschulministerin Gebauer geht davon aus, dass die vom Bund in Aussicht gestellten zwei Milliarden Euro „bei weitem nicht auskömmlich sein werden“.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Der Bund müsse dauerhaft Mittel zur Verfügung stellen. Einen „bundesgesetzlich geregelten und bundesweit standardisierten Rechtsanspruch auf Ganztag, den dauerhaft allein die Kommunen finanzieren, kann es so nicht geben“, so Gebauer gegenüber unserer Redaktion.

In Duisburg hat der Rat zwar am Montag die Weitererentwicklung des Ganztags beschlossen und visiert jetzt die Abdeckung eines Bedarfs von 50 Prozent ab. Die Umsetzung eines Rechtsanspruch bis 2025 erscheine aber aus „Duisburger Sicht unrealistisch“, so eine Sprecherin. Für Kommunen die unter Haushaltssicherung stehen, werde es zunehmend schwierig, die in den letzten Jahren aufgelegten Investitionsförderprogramme von Bund und Ländern umzusetzen.

In der wohlhabenden Landeshauptstadt Düsseldorf gibt man sich hingegen entspannt. Die Stadt baue derzeit bereits ihr Betreuungsangebot für 80 Prozent aller Grundschulkinder aus, so eine Sprecherin auf Anfrage. „Düsseldorf wird den Ganztagsbetreuungsanspruch realisieren.“ Allerdings hänge aber viel neben der Raumsituation auch davon ob, ob das benötigte Personal verfügbar sei.

Derzeit gibt es in NRW laut Schulministerium 323.100 Plätze für den Offenen Ganztag. Das Land stellt dafür jährlich 550 Millionen Euro zur Verfügung, dazu kommen kommunale Mittel und Elternbeiträge. Aufgrund steigender Nachfrage seien die Fördermittel seit 2017 um 90 Millionen Euro erhöht worden.