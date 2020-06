Das Statistische Jahrbuch NRW wird nicht mehr gedruckt

Düsseldorf. Die Digitalisierung macht auch nicht vor dem Landesamt für Information und Technik Halt. Für die NRW-Statistiker heißt es jetzt: "Digital First".

Wer alle hat, hat schwer zu schleppen: 61 Jahre lang gab es alle zwölf Monate ein frisches "Statistisches Jahrbuch NRW" - und zwar gedruckt und in Buchform. Damit ist nun Schluss, teilte das Landesamt für Information und Technik am Montag mit: "Das 'Buch des Wissens' für NRW wird ab sofort nicht mehr erscheinen. Statt dessen setzt man auf eine "konsequente Digital-First-Strategie", gab der Landesbetrieb IT NRW bekannt.

"Es ist für uns auch etwas Wehmut dabei", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage - "weil diese Publikation eben so lange bei unserer Arbeit dazu gehörte". Feste Abnehmer seien zuletzt aber vor allem die Abgeordneten des Landtags NRW gewesen; in früheren Jahren hingegen hätten das Zahlenwerk auch Kommunen bestellt, Institutionen und auch interessierte Bürger. Seit sich die Daten als pdf-Datei abrufen lassen, habe die Nachfrage nach Gedrucktem nachgelassen, berichtete die Sprecherin.

Statistik: 90,9 Prozent der Menschen in NRW sind online

Die Ausgabe vom Dezember 2019 ist damit die letzte gedruckte Sammlung von Statistiken und Diagrammen, die man im früheren Landesamt für Statistik - heute IT NRW - in Düsseldorf verantwortet; und auch solchen Daten aus anderen Quellen, "die wir verwendet haben, um das Bild von NRW noch farbiger zu machen", wie die Sprecherin erklärte.

Die Statistischen Daten - von den Sachgebieten "Arbeit" bis "Wohnen" - sollen ab sofort "konsequent" online (externer Link) verfügbar gemacht werden, heißt es bei IT NRW. Schließlich habe die Behörde auch einen Informationsauftrag. Dass das Medium Papier nun entfalle, sei Konsequenz aus den "veränderten Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer im digitalen Zeitalter", erklärt die Behörde. Was zeigt, dass die Statistiker in Düsseldorf nicht nur Statistiken erstellen, sondern aus ihren eigenen Daten auch Schlüsse ziehen: Hatten demnach im Jahr 2010 noch 79,8 Prozent der Menschen in NRW - ab 10 Jahre Alter) das Internet genutzt, lag die Quote im Jahr 2019 bei nun 90,9 Prozent (externer Link).

Statistische Daten nur noch auf digitalen Kanälen

Nutzer finden die Daten des Landesbetriebs IT NRW ab sofort "und auch zukünftig über digitale Kanäle, Social Media, Online-Datenbanken, digitale Kartenanwendungen oder interaktive Produkte, wie etwa dem Tool Story Map", teilte die Behörde mit.

Das 822 Seite dicke Statistische Jahrbuch 2019, Auflage 720 Stück, im Format Din A5 mit unter anderem 448 Tabellen, zwei Dutzend Grafiken und Kartogrammen und eben zig Zahlen zu den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen in NRW kann man im Webshop des Landesbetriebs nach wie vor ordern - das Stück für 39 Euro. Oder man lädt sich das Kompendium herunter - kostenlos. (dae)