Essen. Seit Jahrzehnten mahnen Forscher vor dem Klimawandel. Doch Greta mobilisierte die Menschen. Was haben die Wissenschaftler falsch gemacht?

Warum niemand auf die Klimaforscher hörte

Seit 40 Jahren befasst sich die Wissenschaft mit der Erderwärmung. Schon Ende der 1970er-Jahre nahmen Forscher den verstörenden Begriff von der drohenden „Klimakatastrophe“ in den Mund. Tausende Studien wurden erstellt, die erdrückend belegen, dass sich die Erde immer rascher erwärmt. Die Fakten liegen also seit langem auf dem Tisch – wieso musste erst ein 16-jähriges Mädchen am 20. August 2018 mit einem Pappschild vor dem schwedischen Parlament protestieren, damit die Welt hinsieht?

Mit Fragen wie dieser befassen sich bei einer dreitägigen Fachtagung rund 550 Experten aus Wissenschaft und Forschung beim „12. Forum Wissenschaftskommunikation“ in Essen. Die Fachleute aus den Öffentlichkeits- und Medienabteilungen von Hochschulen und Forschungsinstituten diskutieren über Strategien, wie in Zeiten von Fake News und Elitefeindlichkeit den Menschen Fakten präsentiert werden können. Veranstaltet wurde die Tagung von der Initiative "Wissenschaft im Dialog“, die im Jahr 2000 auf Anregung des Essener Stifterverbands ins Leben gerufen wurde. Klimawandel: Unterschied zwischen Klima und Wetter Klimawandel- Unterschied zwischen Klima und Wetter Forscher präsentieren Fakten – und Punkt Beim Thema Klimawandel waren die Vermittler an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit indes nur bedingt erfolgreich, wie die Experten einräumten. Erst seit Anfang 2019 nahm das Thema durch die „Fridays for Future“-Bewegung in Deutschland Fahrt auf. Und mit dem globalen Klimastreik am 20. September wurde daraus eine Massenbewegung. Haben die Forscher dabei versagt, die Dringlichkeit des Themas zu vermitteln? Umweltverschmutzung Klimawandel: Die Erde sendet wohl ihr letztes Alarmsignal klimawandel- die erde sendet wohl ihr letztes alarmsignal„Naturwissenschaftler haben Probleme mit der Mahnerrolle“, sagte Josef Zenz vom Deutschen Geo-Forschungszentrum. Viele würden den öffentlichen Streit meiden und sich ungern von einer politischen Bewegung vereinnahmen lassen. Sie neigten dazu, ihre Fakten zu präsentieren – und Punkt. Die Debatte überließen sie lieber anderen. „Das lässt die Öffentlichkeit ratlos zurück.“ Manche seien auch als Spinner verunglimpft worden. Zudem sei es schwierig, den Menschen mit einem Thema zu kommen, das komplex, abstrakt und erst in Jahren spürbar sei. „Sollen wir jetzt schon vor einem kommenden Tsunami warnen und den Strand räumen lassen?“, fasste Zens das Problem in ein Bild. Forschung Warum sich Wissenschaftler in die Politik einmischen sollen Erst durch Greta gelang die „Initialzündung“, weil durch sie das Thema persönlich und emotional wurde. Ein mutiges Mädchen, das mit Hartnäckigkeit und Entschlossenheit ihre Botschaft vermittelt. Das haben viele Menschen verstanden, erklärte Prof. Hannah Schmid-Petri, Medienwissenschaftlerin an der Uni Passau. Dabei sage sie nichts anderes als: „Hört auf die Wissenschaft!“ Mit der Gründung von „Scientists for Future“ sprangen die Forscher schließlich auf den Zug auf. Weltklimakonferenz Greta Thunberg: Aktivistin ist „Person of the Year 2019“ Greta Thunberg redet auf der Weltklimakonferenz in Madrid den Mächtigen ins Gewissen. Foto: Foto: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images Wie man es in Zukunft besser machen könnte, dafür fanden die Experten kein Patentrezept. „Faktenvermittlung hat Grenzen“, sagte Ulrike Prange vom Bremer Forschungszentrum Marum. „Die Wissenschaftler müssen zentrale Punkte klarer herausstellen und verständlicher erklären“, mahnte Schmid-Petri. Sich Diskussionen stellen, in Schulen gehen, ihre Arbeit den Bürgern vorstellen. Ob das zu mehr Verständnis für Wissenschaft und Klimawandel führt, sei allerdings offen. „Wir haben das Bewusstsein für Klimafragen geweckt, aber das reicht noch lange nicht aus“, sagte Greta Thunberg unterdessen bei der Weltklimakonferenz in Madrid. Und es schwang vielleicht auch ein wenig Resignation mit, als sie anfügte: „Somit kann man sagen, dass wir viel, aber dann auch wieder nichts erreicht haben.“