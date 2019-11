Warum NRW Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer beerdigt

Die schwarz-gelbe Landesregierung hat ihre Pläne zur Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer an NRW-Hochschulen beerdigt. Der Bürokratieaufwand sei zu hoch, so dass die angestrebten Mittel zur Verbesserung der Studienbedingungen nicht erreicht würden, erklärte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos).

Bereits seit zweieinhalb Jahren hat die Landesregierung mit dem Thema gerungen. Es sei bei der Auswertung eines ähnlichen Gebührenmodells in Baden-Württemberg deutlich geworden, dass nach Abzug aller Ausnahme- und Befreiungsregelungen lediglich rund 50 Prozent der Studierenden aus Drittstaaten in NRW Beiträge zahlen müssten, so Pfeiffer-Poensgen. Die Landesregierung werde stattdessen lieber die Mittel für die Verbesserung der Qualität von Lehre und Studienbedingungen an den Hochschulen um 50 Millionen Euro pro Jahr erhöhen.

Im Koalitionsvertrag stand klipp und klar eine Studiengebühr

Das ist jedoch nur die Hälfte der angestrebten Mittel aus den Semesterbeiträgen. Für Nicht-EU-Ausländer sollten in NRW Studiengebühren von 1500 Euro pro Semester erhoben werden. Der heutige Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und FDP-Chef Christian Lindner kündigten nach den Koalitionsverhandlungen im Juni 2017 vollmundig an, bei landesweit 30.000 Studenten aus Drittstaaten würden pro Jahr etwa 100 Millionen Euro zur Verbesserung der Qualität an den Hochschulen eingenommen.

Im Koalitionsvertrag legten die Regierungsparteien später noch einmal explizit fest, dass man anders als die schwarz-gelbe Landesregierung zwischen 2005 und 2010 keine allgemeinen Studiengebühren einführen werde: „Stattdessen werden wir Studienbeiträge für Studierende aus Drittstaaten einführen und uns am ‚Baden-Württemberg-Modell‘ orientieren“, hieß es wörtlich im Vertragswerk.

In Baden-Württemberg müssen Studenten aus Nicht-EU-Ausländer seit 2017 pro Jahr 3000 Euro bezahlen. Ausgenommen sind sogenannte Bildungsinländer, also Drittstaatler mit deutscher Schullaufbahn, sowie Flüchtlinge oder angehende Akademiker aus Entwicklungsländern. Gerade FDP-Chef Lindner hatte die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer zur Gerechtigkeitsfrage erhoben: Wer sein Kind im Ausland studieren lasse, zahle überall auf der Welt bedeutend höhere Semesterbeiträge. Zudem sei es dem normalen Facharbeiter nur schwer zu vermitteln, warum er mit seinen Steuern Sprösslingen vermögender Familien etwa aus China das Gratis-Studium finanzieren solle. Davon ist nun keine Rede mehr.

Seit Lindners Weggang schwand auch bei der FDP die Beitragsbegeisterung

Offenbar fürchteten die Koalitionäre das Verhetzungspotenzial der „Campus-Maut“. Der politische Preis erschien angesichts der überschaubaren Einnahmen recht hoch. Und seit FDP-Chef Lindner in die Bundespolitik nach Berlin gewechselt ist, wurde auch von den im Abwärtssog befindlichen Liberalen die Systemfrage der Hochschulfinanzierung nicht mehr entschlossen gestellt. Der wissenschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Stefan Nacke, bejubelte am Mittwoch sogar das Aus der Studiengebühren: „Ich freue mich sehr über dieses Signal der Weltoffenheit für unsere Hochschulen.“ Die FDP nahm das Wort Studiengebühren erst gar nicht mehr in den Mund: „Durch die Aufstockung der Qualitätsverbesserungsmittel wird das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die Studienbedingungen und Qualität der Lehre durch zusätzliche Mittel zu verbessern, umgesetzt“, erklärte die hochschulpolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Daniela Beihl.