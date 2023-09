Fiktive Landkarten: Das steckt hinter Chinas neuer Strategie

China nennt Bidens Diktatoren-Äußerung lächerlich

China hat mit scharfer Kritik auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden reagiert, der den chinesischen Staatschef Xi Jinping mit "Diktatoren" gleichgesetzt hatte. "The relevant remarks from the US side were extremely ridiculous and irresponsible. They have seriously violated basic facts and diplomatic protocol and China's political dignity," foreign ministry spokeswoman Mao Ning told a regular briefing, adding: "It was an open political provocation."

Video: Politik