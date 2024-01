Keine Daten gestohlen: Landtag schließt Sicherheitslücke

Düsseldorf Fernzugriff auf Systeme war seit Freitag gekappt: Dank neuem Programm und Update ist das mobile Arbeiten wieder vollumfänglich möglich.

Abgeordnete und Mitarbeitende können wieder im Homeoffice arbeiten: Der Landtag hat eine kürzlich entdeckte Sicherheitslücke in seinem System geschlossen. Inzwischen stehe auch fest, „dass keine Daten illegal abgerufen wurden“, so ein Sprecher des Landtags auf dpa-Anfrage.

Sicherheitslücke im Landtag geschlossen: Keine Daten illegal abgerufen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte den Landtag vergangene Woche über eine neu entdeckte Sicherheitslücke in einem Programm für den IT-Fernzugriff informiert. Über diese Schwachstelle hätten theoretisch Daten illegal abgegriffen werden können, so der Landtag. Der Fernzugriff war daher am Freitag sofort gekappt worden.

„Durch eine neue Software konnte bereits am Freitagnachmittag der sichere mobile E-Mail-Zugriff auf Smartphones für Abgeordnete sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederhergestellt werden“, sagte der Sprecher. „Seit Sonntag ist auch ein neues Programm für den gesamten Fernzugriff im Einsatz, das nach einem Update das mobile Arbeiten wieder vollumfänglich ermöglicht.“ (dpa)

» Lesen Sie auch: „Kräftige Schneefälle“: DWD spricht Warnung für ganz NRW aus

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik