Berlin Zur Weihnachtszeit erleuchten Lichterketten und Leuchtsterne vielerorts Vorgärten und Wohnungen. Doch für das Klima wollen nun viele laut einer Umfrage Verzicht üben.

Mehrheit wegen Klimaschutz für weniger Weihnachtsbeleuchtung

Eine Mehrheit der Bundesbürger kann sich einer Umfrage zufolge vorstellen, für das Klima weniger Lichterketten, Leuchtsterne und andere Beleuchtung als Weihnachts-Deko zu nutzen.

Insgesamt 57 Prozent der Befragten gaben an, weihnachtliche Beleuchtung reduzieren zu wollen oder künftig sogar ganz auf sie zu verzichten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor.

Demnach wollen 11 Prozent der Befragten bereits dieses Jahr aus Klimaschutzgründen ganz auf weihnachtliche Beleuchtung verzichten. 10 Prozent zeigen sich bereit, künftig ganz auf solche Beleuchtung verzichten zu wollen. 12 Prozent können sich vorstellen, dieses Jahr weniger einzusetzen, für fast ein Viertel der Befragten (23 Prozent) wäre das in Zukunft eine Option. Gut ein Drittel (35 Prozent) kann sich einen Verzicht für mehr Klimaschutz überhaupt nicht vorstellen.

In der Frage, ob die elektronische Weihnachtsbeleuchtung auch allgemein an Häusern und Straßen wegen des Energieverbrauchs reduziert werden sollte, ist das Meinungsbild der Bundesbürger gespalten. 44 Prozent befürworten eine allgemeine Reduzierung, 44 sind dagegen. 13 Prozent machten keine Angaben.

Denn eine große Mehrheit der Bundesbürger freut sich der Umfrage zufolge auch über Weihnachtsbeleuchtung an Häusern und Straßen (79 Prozent). Etwa sieben von zehn Bundesbürgern (67 Prozent) wollen dieses Jahr ihr Haus oder ihre Wohnung mit elektronischer Weihnachtsbeleuchtung dekorieren. Beliebte Orte sind vor allem innerhalb der Wohnung (49 Prozent), an den Fenstern (33 Prozent), im Garten (17 Prozent) oder an der Fassade (5 Prozent). Drei von zehn Befragten geben an, dieses Jahr nicht mit elektronischer Beleuchtung zu schmücken.

Manchmal sind Lichterketten, Weihnachtsschläuche und LED-Schläuche aber auch einfach fehl am Platz, findet ebenfalls eine Mehrheit der Bundesbürger (67 Prozent) - zum Beispiel weil die Beleuchtung einfach zu kitschig ist. Vier von zehn Bundesbürgern sagen das (41 Prozent). Mehr als ein Viertel der Befragten (28 Prozent) empfindet manche Beleuchtung als zu viel. Für 20 Prozent ist sie manchmal zu grell, 12 Prozent gefällt sie aus anderen Gründen nicht.