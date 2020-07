Bundeskanzlerin Merkel stellt EU-Plan vor – alle Infos zur Rede in Brüssel

Brüssel/Berlin. Angela Merkel spricht heute in Brüssel über die EU-Ratspräsidentschaft. Wir klären die wichtigsten Fragen zur Rede der Bundeskanzlerin.

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist Angela Merkel wieder ins Ausland gereist. In Brüssel stellt die Bundeskanzlerin heute ihr Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vor.

Wir klären die wichtigsten Fragen zum Auftritt der Kanzlerin vor dem EU-Parlament.

Wann spricht Merkel? Wie kann man die Rede verfolgen?

Merkels Rede vor den EU-Abgeordneten soll am Nachmittag um 14.15 Uhr beginnen, danach soll sich eine Debatte anschließen.

Wir übertragen die Rede hier im Livestream.

Über welche Themen wird Merkel sprechen?

Das zentrale Thema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist das Management der Corona-Krise und der wirtschaftliche Wiederaufbau danach.

Die Suche nach einem Kompromiss zu dem Milliarden-Hilfspaketpaket ist der erste große Schwerpunkt der am 1. Juli gestarteten Ratspräsidentschaft. Die EU-Kommission hatte ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen, zusätzlich zum geplanten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen von 1,1 Billionen Euro. Einzelheiten sind jedoch sehr umstritten. Merkel dringt auf einen Kompromiss beim EU-Gipfel am 17. und 18. Juli in Brüssel.

Bereits heute gegen 18 Uhr nimmt Merkel an einem Treffen mit den EU-Spitzen zum nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsplan und dem geplanten Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise teil.

• Newsblog: Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie

Merkel: Corona-Hilfsprogramm der EU muss "wuchtig" sein Merkel- Corona-Hilfsprogramm der EU muss wuchtig sein

Ebenso bleibt die EU-Migrationspolitik ein großes Thema sowie die künftigen Beziehungen zu Großbritannien. Auch bei Klimaschutz und Digitalisierung sollen Akzente gesetzt werden.

Was wird von Merkel in ihrer EU-Rolle erwartet?

Die Erwartungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und an Merkel sind hoch. Die Kanzlerin hat deutlich mehr Einfluss als andere EU-Länderchefs. Besonders im Hinblick auf das Hilfspaket für die Corona-Krise und beim Thema Migration erhoffen sich viele Experten, dass von Merkel Impulse für kluge Kompromisse ausgehen.

Wie lange dauert die deutsche EU-Ratspräsidentschaft?

Deutschland übernimmt die exponierte Rolle für sechs Monate bis zum Jahresende. Der Vorsitz der 27 EU-Länder wechselt jedes halbe Jahr. Zusätzlich gibt es die Position des ständigen Ratspräsidenten, die der Belgier Michel innehat. Er ist für die Leitung der Gipfeltreffen zuständig.

• Kommentar: Merkel nimmt eine besondere Schlüsselrolle in der EU ein