Millionenschwerer Betrug mit Atemmasken für NRW aufgeflogen

Eine FFP3-Atemschutzmaske (li.) und ein medizinischer Mundschutz: Beim Kauf von Atemschutzmasken ist NRW Opfer von Betrügern geworden. Ermittler in Bayern deckten den Millionenbetrug auf.

Traunstein/Düsseldorf. Zehn Millionen Atemschutzmasken wollte das Land NRW kaufen, überwies bereits 14,7 Millionen Euro. Dann kam heraus: Die Masken gibt’s gar nicht.

Ein international angelegter, millionenschwerer Betrug mit nicht existierenden Atemschutzmasken ist von Ermittlern in Bayern aufgedeckt worden. Geschädigte seien zwei Vertriebsfirmen mit Sitzen in Hamburg und Zürich, teilte die Staatsanwaltschaft Traunstein am Dienstag mit.

Sie sollten rund zehn Millionen Masken für knapp 15 Millionen Euro an das Land Nordrhein-Westfalen liefern. Nordrhein-Westfalen habe dafür bereits rund 14,7 Millionen Euro an ein Schweizer Vertriebsunternehmen gezahlt, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Land NRW hat 12,3 Millionen Euro zurückbekommen

Die Vertriebsfirmen ihrerseits leisteten laut Mitteilung eine Anzahlung von rund 2,4 Millionen Euro an die vermeintlichen Lieferfirmen. Als die Masken nicht ankamen, habe der deutsche Geschäftsführer der beiden Unternehmen Anzeige erstattet. Rund zwei Millionen Euro wurden nach Auskunft der Ermittler bereits im Ausland gesichert.

An das Land NRW seien inzwischen rund 12,3 Millionen Euro zurückbezahlt worden. Die Ermittlungen laufen noch. Laut Staatsanwaltschaft hatten die Betrüger die Identität einer Firma im europäischen Ausland gekapert. Einzelheiten wurden unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt.

Atemschutzmasken sind in der Corona-Pandemie ein so begehrtes wie rares Gut. „Es gibt einen weltweiten Kampf um Masken, und wir sind bei diesem Kampf dabei“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Ende März. (dpa)

