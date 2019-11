Berlin. Über 226 Kilo Verpackungsmüll pro Kopf haben die Deutschen 2017 verursacht, sechs Kilo mehr als im 2016. Ein Grund sind Konsumtrends.

Müllberg wächst weiter: Neuer Rekord bei Verpackungsabfall

Zum Einkaufen packen viele Menschen mittlerweile Stoffbeutel ein, Mehrwegkaffeebecher erobern im Eiltempo die deutschen Innenstädte – doch der Weg zu weniger Verpackungsmüll ist noch sehr weit.

Ein Bericht des Umweltbundesamts (UBA) zu Aufkommen und Entsorgung von Verpackungen 2017 zeigt: Die Müllberge wachsen erst einmal weiter. 2017 fielen rund 18,7 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an, wie das UBA am Montag bekannt gab. Das sind 560.000 Tonnen mehr als noch im Jahr zuvor, ein Anstieg von drei Prozent.

Rund die Hälfte davon – 47 Prozent – fällt dabei durch den Verbrauch von Privatleuten an. 226,5 Kilo Verpackungsmüll verursachten die Deutschen im Schnitt pro Kopf. Das sind sechs Kilo mehr als im Vorjahr.

Verpackungsmüll: Menge steigt seit Jahren

„Wir verbrauchen viel zu viele Verpackungen“, sagte Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamts. „Das ist schlecht für die Umwelt und für den Rohstoffverbrauch. Wir müssen Abfälle vermeiden, möglichst schon in der Produktionsphase.“ Auf unnötige Verpackungen sollte deshalb verzichtet werden, sagt Krautzberger. Häufig sehe man stattdessen aber genau das Gegenteil: „Selbst die Zahnpastatube ist nochmal verpackt“, sagt die Leiterin der Behörde.

Der Bericht bestätigt einen langfristigen Trend: Die Gesamtmenge von Verpackungsmüll in Deutschland steigt seit Jahren. Grund für den steigenden Verbrauch sind unter anderem gesellschaftliche Trends, sagt das UBA.

Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt 1 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt „Jede Menge Luft nach oben“: Unter diesem Motto deckten die Verbraucherzentrale Hamburg und das Eichamt Fellbach Ende 2016 auf, wie Lebensmittel- und Kosmetikindustrie die Verbraucher täuschen. Bei Kosmetika fielen den Verbraucherschützern vor allem doppelte Böden und dicke Wandungen auf. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

2 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Mit Hilfe von Röntgenbildern zeigen die Verbraucherschützer, das Lebensmittelpackungen durchschnittlich 40 Prozent Luft enthalten. Die Packung „Risotto Porcino di stagione“ von Scotti ist fast zur Hälfte (49 Prozent) mit Luft gefüllt. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

3 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Zusammen mit dem Risotto landet die Verpackung von „Kellogg’s Frosties“ auf dem Spitzenplatz der geprüften Mogelpackungen. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

4 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt 49 Prozent Luftanteil stellt das Eichamt bei den Frühstücksflocken fest. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

5 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Nur knapp dahinter landet mit 45 Prozent Luftanteil das „Knusper Früchte-Müsli“ von Netto. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

6 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Die „Skittles“ fallen doppelt negativ auf. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

7 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Die Packung enthält nicht nur ziemlich viel Luft, sondern auch unnötig viel Plastik, weil die Bonbons noch einmal zusätzlich in kleinen Tütchen verpackt sind. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

8 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Der Protein-Drink „Pink Flash“ von Veganz enthält immerhin 29 Prozent Luft. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

9 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Die Röntgenaufnahme des Veganz-Protein-Drinks zeigt: Es ist noch Luft nach oben. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

10 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt 140 Gramm Salzlakritz sind verhältnismäßig wenig. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

11 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Wie wenig tatsächlich in der Verpackung der „Salz Pastillen“ von Heksehyl enthalten ist, zeigt die Röntgenaufnahme. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

12 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Auch die Packung Cantuccini „I Morbidi“ von Ghiott könnte besser gefüllt sein. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt 39 Prozent Luftanteil stellten die Verbraucherschützer bei der Kontrolle des italienischen Gebäcks fest. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

14 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Auch die Verpackung „Hütten Schmaus“ von Knorr haben das Eichamt Fellbach und die Verbraucherzentrale Hamburg unter die Lupe genommen. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

15 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt 44 Prozent Luftanteil wurde beim „Hütten Schmaus“ bei der Untersuchung festgestellt. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

16 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Was bei normalen Mehl-Verpackungen keinerlei Probleme bereitet, scheint beim Falafel-Mehl der Bio-Zentrale nicht möglich. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

17 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Statt die Tüte vollständig zu füllen, gesellt sich zum Falafel-Mehl 42 Prozent Luft. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

18 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Den Spitzenplatz der Mogelpackungen nimmt bei den Kosmetika die „Augenpflege Nacht“ von Biocura ein. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

19 / 19 Luftverpackung- Große Tüte, wenig Inhalt Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale Hamburg liegt der Luftanteil bei 68 Prozent. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

So leben mittlerweile drei von vier Menschen in Deutschland in einem Ein- oder Zwei-Personenhaushalt, 1991 waren es nur rund zwei Drittel. Wer in kleineren Haushalten wohnt, kauft zum Beispiel beim Essen kleinere Packungen – was pro Portion mehr Müll bedeutet. Zudem nimmt der Anteil von Seniorenhaushalten zu – und auch ältere Menschen greifen eher zu kleineren Packungen.

Der Onlinehandel ist Teil des Problems

Doch nicht nur demografische Trends, auch Vorlieben von Konsumenten tragen zum erhöhten Verbrauch bei: Die wachsende Beliebtheit des Onlineversandhandels bedeutet mehr Plastiktaschen, in denen Bestellungen verschickt werden.

Außerdem greifen Kunden gern zu sogenannten „Convenience“-Artikeln, also Dinge, die das Leben ein bisschen leichter machen, weil sie zum Beispiel Zeit sparen. Als Beispiel nennt das UBA Fertigsalate aus dem Kühlregal, die viel verpackungsintensiver sind als Salat, für den Gemüse gekauft und dann zubereitet wird. Vor allem junge Menschen greifen laut einer Umfrage gern zu Mahlzeiten in Einwegverpackungen. Aber auch Flüssigwaschmittel in Plastikflaschen mit einem Deckel als Dosier-Hilfe fällt in die „Convenience“-Kategorie.

Soviel Plastik verbraucht eine Familie 1 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Bunt, formschön, praktisch: Plastik ist ein begehrtes Material. Als Verpackung sorgt es aber für immer größere Müllberge – und die belasten die Umwelt, vor allem das Meer. Muss das sein? Morgens einen Coffee to go in der U-Bahn, mittags einen knackigen Salat aus dem Kühlregal und abends die Lieferung vom Vietnamesen um die Ecke. Was nach dem Alltag vieler Großstadtmenschen klingt, hat eine Kehrseite: Ein Tag wie dieser produziert pro Person rund einen Eimer voll Plastikmüll, vom Becher bis zur Sushi-Box. Diese Fotostrecke zeigt Familien und ihren wöchentlichen Plastikverbrauch, obwohl sie schon versuchen, ihn zu reduzieren. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

2 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie In der japanischen Stadt Yokohama lebt die Kleinfamilie von Eri Sato (r.), ihrem Mann Tasuya und Töchterchen Sara. Auch sie zeigen ihren Müll, den sie pro Woche produzieren. „Ich denke, es gibt kein Entkommen vor dem Plastikmüll. Ich sehe ihn auf Straßen, in den Bergen, unter Wasser. Er ist überall. Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so gut wie möglich zu reduzieren. Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die unsere Entscheidungen auf die Umwelt haben können. Wir versuchen den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren. Diese Mentalität gilt sowohl für den täglichen Einkauf als auch für Kleidung und viele andere Produkte. Recycling ist für uns in der Regel die letzte Option. Unsere Zahnbürste besteht aus Bambus und wir verwenden wiederverwendbare Einkaufstaschen, wann immer wir können.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Alexander Raduenz lebt mit Berit und den zwei Kindern Zoe und Yuna in Berlin. „Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn Alternativen zu Kunststoff verfügbar sind, verwenden wir sie.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Audrey Gan lebt mit ihrem Mann Leow Yee Shiang und dem dreijährigen Sohn Kyler in Singapur (Asien). Sie sind durch ihren buddhistischen Glauben auf den Plastikverbrauch aufmerksam geworden. Der ganze Müll füge den Lebewesen auf der Erde Schaden zu. Sie versuchen, sich dem Konsumzwang zu entziehen. Unnötige Dinge nicht zu kaufen. Wenn sie sich doch mal nach einem Bubble Tea zum Mitnehmen sehnen, bringen sie ihren eigenen Becher mit. Sohn Kyler bekommt im übrigen Stoffwindeln. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Der wöchentliche Plastikverbrauch von Tatiana Schnittke, ihrem Mann Yaniv Ben-Dov und Sohn Jonathan aus Tel Aviv (Israel) ist recht gering. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie In Wenham/Massachusetts (USA) leben Brandy Wilbur (2.v.l.), Anthony Wilbur und die Kinder Sophie (l.) und Andrew unter einem Dach. Auch sie versuchen, den Plastik-Verbrauch zu reduzieren. Sie benutzen Edelstahl-Wasserflaschen und bringen ihre eigenen Kaffeebecher mit. Einweg-Kunststoffe wie Strohhalme, Becher und Flaschen vermeiden sie so gut es geht. Sie kritisieren, dass Vieles unnötig in Plastik verpackt wird. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Diese Foto-Kombination zeigt den wöchentlichen Plastikverbrauch von Natalia Lyritsis (l.), Alexandra Patrikiou und den zwei Kindern Alice (2. v.r.) und Vassilis. Auch sie achten auf ihre Mülltrennung und kaufen Produkte aus recycelten Materialien. „Der Einsatz von Alternativen zu Plastik sollte mit Initiativen und Kampagnen kombiniert werden, um das Bewusstsein zu schärfen und einen größeren Konsens zu schaffen.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Zahnbürsten aus Bambus, Haarseife statt Shampoo aus der Plastikflasche, lokales Gemüse wird auf dem Markt gekauft anstatt im Supermarkt: Das ist das Credo von Tanmay Joshi (l), Ehefrau Mughda Joshi (r.), Sohn Kabir und den Großeltern Manohar Joshi und Vandana Joshi aus Mumbai in Indien. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Lauren Singer aus Brooklyn (27) – ehemalige Umweltwissenschaftlerin – und ihr nicht wiederverwertbarer Plastikmüll von Jahren! Sie ist Gründerin und Inhaberin des Package Free Shop, einem Unternehmen, das Produkte mit dem Ziel verkauft, eine positive Umweltauswirkung mit wenig bis null Plastikmüll zu erzeugen. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Gaspar Antuna (l), Elena Vilabrille und Sohn Teo leben in Madrid (Spanien). Sie versuchen ihren Konsum einzuschränken und möglichst aus zweiter Hand zu kaufen. Sie wünschen sich mehr Informationen und Aufklärung. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Familie Downie lebt in Pitlochry (Schottland). Mutter Karen sagt, dass sie und ihre Familie soviel wie möglich recyceln. Plastikmüll zersetzt sich nicht und stellt eine ernste und irreversible langfristige Bedrohung für die Gesundheit unseres Planeten dar. Alternativen gibt es in vielen Fällen bereits, aber es scheint, dass sie aus Bequemlichkeit nicht ausreichend genutzt werden. Plastik ist einfach zu günstig und einfach. Hersteller, Einzelhändler und Regierungen müssen mehr tun.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Roshani Shrestha (2. v.r.) gibt ihre Plastiktüten den Gemüseverkäufern zurück, damit sie sie wiederverwenden können, anstatt eine neue zu verwenden. Wir würden gern mehr Alternativen zu Plastik verwenden, aber es ist nicht möglich. Die meisten Produkte sind schon in Plastik eingepackt, wenn wir sie kaufen.“Roshani lebt mit ihrem Mann Indra Lal Shrestha (2. v.l.) und den Söhnen Ejan Shrestha (l.) und Rojan Shrestha in Katmandu (Nepal). Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 13 Soviel Plastik verbraucht eine Familie Familie Ponce aus dem spanischen Arriate sorgt sich um den Planeten Erde. Sie achten auf ordentliche Mülltrennung. Ihre Plastikverbrauch nimmt jeden Tag ab. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Nur die Hälfte des Kunststoffs wird recycelt

Auch die gute wirtschaftliche Lage trägt zum wachsenden Müllberg bei. Nach unten gegangen waren die Zahlen zuletzt zwischen 2009 und 2011, das führt das Umweltbundesamt in seinem Bericht auf die damalige Rezession zurück.

Die Wertstoffe in den weggeschmissenen Verpackungen können zum Teil zurückgewonnen werden: Für Glas (84,4 Prozent) und Papier (87,6 Prozent) zum Beispiel sind die Recyclingquoten hoch. Bei Kunststoff dagegen wird nur knapp die Hälfte des verwendeten Materials recycelt. (tma)