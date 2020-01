Berlin. In Berlin suchen Staats- und Regierungschefs einen Weg, um den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden. Wir zeigen, was verhandelt wurde.

Neue Hoffnung? So lief das Ringen um Frieden für Libyen

Für EU-Kommissarin Ursula von der Leyen gab es bei der Begrüßung Küsschen von der Kanzlerin. Russlands Präsident Wladimir Putin bekam einen kräftigen Händedruck, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollte bereits am roten Teppich seinen Mantel loswerden. Es ging hektisch zu Sonntagmittag vor dem Kanzleramt. Angela Merkel begrüßte rund zwei Stunden gemeinsam mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, die internationalen Gäste. Über ihnen kreisten die Hubschrauber.

Merkel strahlte vor dem Auftakt der Konferenz in die Kameras, sie ging optimistisch in die Gespräche. Im Hintergrund beugten sich zu diesem Zeitpunkt die Unterhändler immer noch über die Abschlusserklärung.

Wer kam zur Libyen-Konfernz nach Berlin?

Bis zum Sonntag war nicht wirklich klar, wer genau anreisen und ob tatsächlich alle Teilnehmer der Konferenz sich auf den Weg nach Berlin machen würden. Die Teilnehmerliste, die Sonntagmittag verteilt wurde, war eindrucksvoll: Russlands Präsident Putin, US-Außenminister Mike Pompeo, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Großbritanniens Premier Boris Johnson und der türkische Präsident Erdogan waren gekommen. Auch China, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Republik Kongo, Italien, Ägypten, Algerien sowie die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Afrikanische Union und die Arabische Liga waren bei dem Treffen vertreten.

Wie wurde verhandelt?

Die Abneigung zwischen dem libyschen Premierminister Fajis al-Sarradsch und General Chalifa Haftar stellte das Protokoll vor keine leichte Aufgabe. Beide lehnten es ab, sich im gleichen Raum aufzuhalten. Bevor der eigentliche Gipfel begann, führten Merkel und Außenminister Heiko Maas (SPD) bereits Verhandlungen, jeweils getrennt mit den beiden libyschen Vertretern.

Auch der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Kollege Putin trafen sich vor dem Gipfel, betonten die Bedeutung einer Waffenruhe. Putin sagte, die Türkei und Russland hätten beide Konfliktseiten erfolgreich dazu aufgerufen, das Feuer einzustellen, und damit schon einen sehr guten Schritt unternommen. US-Außenminister Mike Pompeo wiederum traf seinen türkischen Kollegen zu einem bilateralen Gespräch. Alles diente dazu, das eigentliche Treffen der vielen Staats- und Regierungschefs zu einem Erfolg zu führen.

Berlin am Sonntagnachmittag: Wladimir Putin (4.v.l.), Präsident von Russland, unterhält sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (3.v.r., CDU) und Abdel Fattah al-Sisi (2.v.r.), Präsident von Ägypten, bei einem Treffen während der Libyen-Konferenz. Foto: Alexei NikolskySputnik / dpa

Warum war die Konferenz nötig?

In Libyen herrscht seit dem Sturz und der Tötung des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos und ein Bürgerkrieg, in den sich zuletzt immer mehr ausländische Akteure und Kämpfer eingeschaltet haben. Im April 2019 eskalierte die Situation mit dem Vormarsch des Rebellengenerals Haftar auf die Hauptstadt Tripolis, in der Ministerpräsident al-Sarradsch das Sagen hat.

Haftar kontrolliert inzwischen drei Viertel des Landes und wird von Russland, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützt. Die Türkei und Katar zählen zu den wichtigsten Verbündeten al-Sarradschs. Als sich der türkische Präsident Erdogan kurz nach Weihnachten entschloss, Truppen nach Libyen zu entsenden, kam unmittelbar Bewegung in den Prozess. Spätestens jetzt wurde unmissverständlich klar, dass es keine militärische Lösung geben kann.

Warum war Deutschland Gastgeber?

Merkel scheut eigentlich Gipfel dieser Art, da sie ein großes Risiko bedeuten. Im Fall eines Scheiterns ist der internationale außenpolitische Schaden des Vermittlers oft groß. Für Libyen bot sich Deutschland vor allem aus zwei Gründen an: Der Konflikt spielt sich in unmittelbarer europäischer Nachbarschaft ab und geht Europa deswegen ganz besonders an.

Außerdem hat sich Deutschland bisher – anders als Frankreich – aus dem Konflikt weitgehend herausgehalten. Vorbereitet wurde der Gipfel seit Herbst 2019 in ganz enger Abstimmung von Kanzleramt und Auswärtigem Amt.

Was steht in der Gipfelerklärung?

In einem finalen Entwurf zu dem Abschlussdokument, das unserer Redaktion vorlag, wurden 55 Punkte definiert. Demnach sollen sich die Teilnehmer auf eine Entwaffnung der Milizen sowie Sanktionen im Falle eines Bruchs des UN-Waffenembargos festlegen. In der Erklärung wird der russisch-türkische Versuch für einen Waffenstillstand begrüßt. Zudem wird der Abzug von schweren Waffen, Flugzeugen und Artillerie verlangt.

Als vertrauensbildende Maßnahme wird etwa ein Gefangenenaustausch gefordert. In Punkt sechs heißt es, man dränge darauf, die Einmischung von ausländischen Kräften in dem Bürgerkriegsland zu beenden. Das Abschlussdokument wurde in fünf geheimen Vorbereitungstreffen hochrangiger Beamter ausgehandelt. Bis zum Abend war noch nicht klar, ob die Erklärung unterzeichnet würde.

Was steht für Gastgeberin Merkel auf dem Spiel?

Für Merkel ist es zweifellos einer der wichtigsten Gipfel ihrer Kanzlerschaft, die sich dem Ende zuneigt. Sie hat die Vermittlerrolle in einem der gefährlichsten und kompliziertesten Konflikte übernommen, die es derzeit gibt. Außerdem haben Deutschland und die EU handfeste Interessen: Es geht auch darum, den Zuzug von Flüchtlingen aus Afrika zu begrenzen und islamistischen Terroristen einen neuen Rückzugsraum in direkter Nachbarschaft zu verbauen.

Wie kann es weitergehen?

Die eigentliche Arbeit beginne erst nach dem Gipfel, wird in der Regierung betont. Wie wird der Waffenstillstand gesichert? Wer überwacht die Einhaltung des Waffenembargos?

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell dringt darauf, dass die Europäer sich maßgeblich an der Überwachung des seit fast einem Jahrzehnts bestehenden Waffenembargos beteiligen. Falls es dazu kommen sollte, wäre auch die Bundeswehr gefragt. „Ich denke, die Europäer sollten sich bei der Umsetzung stark engagieren, mehr als in der Vergangenheit, um das Waffenembargo zu kontrollieren“, sagte Borrell kurz vor Beginn des Treffens.

Griechenland und Italien erklärten sich bereits bereit, an einer EU-Mission zur Überwachung des Embargos teilzunehmen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zeigte sich zumindest offen dafür. Der britische Premier Johnson stellte die Entsendung von Experten zur Überwachung des Waffenstillstands in Aussicht. Sollte es bei der Konferenz zu einem Durchbruch kommen, sei seine Regierung „natürlich“ bereit, „Menschen und Experten“ zur Überwachung des Waffenstillstands zu schicken, sagte er in Berlin.