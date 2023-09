Immer mehr Kinder unter drei Jahren sind in NRW in einer Betreuungseinrichtung. Fast jedes dritte Kind ist in einer Kita, bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater. (Symbolbild)

Kinderbetreuung NRW: Fast jedes dritte U3-Kind in Betreuung - Quote steigt

Düsseldorf. Knapp ein Drittel der Kinder unter drei Jahren ist in Nordrhein-Westfalen derzeit in einer Betreuung. Es gibt aber große regionale Unterschiede.

Knapp ein Drittel der unter dreijährigen Kinder in Nordrhein-Westfalen werden derzeit in Kitas oder bei Tagesmüttern oder -vätern betreut. Das ergab eine Stichtagserhebung am 1. März 2023, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte.

Die U3-Betreuungsquote ist demnach innerhalb eines Jahres um 0,6 Prozentpunkte auf 31 Prozent gestiegen. 2022 hatte sie noch bei 30,4 Prozent gelegen, 2021 bei 29,6 Prozent und im Jahr 2018 bei 27,2 Prozent. In absoluten Zahlen wurden am Stichtag 2023 gut 161 000 Kinder unter drei Jahren betreut.

U3-Betreuungsquoten mit großen regionalen Unterschieden

Die U3-Betreuungsquoten variieren regional stark zwischen 42,5 Prozent im Kreis Coesfeld und 18,1 Prozent in Gelsenkirchen. Neben den U3-Kindern waren in NRW am 1. März 2023 weitere knapp 485.000 Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren in Kindertagesbetreuung. Die Betreuungsquote betrug in dieser Altersgruppe 89,7 Prozent. Ab Vollendung des dritten Lebensjahres gilt ein Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. (dpa)

Lesen Sie auch: Gelsenkirchen: „Drei Euro je Kind und Stunde reichen nicht“

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik