Flüchtlinge NRW will hunderte Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen

Düsseldorf. 50 minderjährige Flüchtlinge hat Deutschland von den griechischen Inseln aufgenommen. NRW kündigt jetzt einen größeren Wurf an.

Nach der Ankunft von knapp 50 minderjährigen Flüchtlingen von den griechischen Inseln in Hannover hat das Land NRW seine Bereitschaft zur Aufnahme mehrerer Hundert Flüchtlinge erklärt. „Nordrhein-Westfalen ist auf die Aufnahme auch mehrerer Hundert vorbereitet und steht als Aufnahmeland für die zweite Evakuierung bereit“, sagte Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen jetzt weitermachen, um das Elend auf den griechischen Inseln so schnell wie möglich zu beenden.“

In Hannover waren am Samstag 47 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelandet, die sich nun zunächst in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssen. Danach sollen sie auf die Bundesländer verteilt werden. Wie viele wohin kommen, werde nach dem regulären Verteilsystem entschieden. Nach langem Ringen hatte sich die Bundesregierung auf die Aufnahme von zumindest 50 Flüchtlingen aus den überfüllten griechischen Lagern verständigt. (dpa)