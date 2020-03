An Rhein und Ruhr. In NRW sind Frauen in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert. In den Parlamenten sind es 30 Prozent. Bürgermeisterinnen gibt es noch seltener.

Der Frauenanteil in der Kommunalpolitik ist in Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr niedrig. Wie der Sozialverband VdK anlässlich des morgigen Weltfrauentages mitteilt, sind nur 30,1 Prozent der Mandate in Kommunalvertretungen mit Frauen besetzt, in Verwaltungsspitzenpositionen in Landkreisen und kreisfreien Städten seien es sogar nur 3,7 Prozent, sagt die stellvertretende Landesvorsitzende Katharina Batz.

„Es kann einfach nicht sein, dass Frauen in der Politik im Jahr 2020 immer noch derart unterrepräsentiert sind. Das gilt insbesondere auf kommunaler Ebene, wo die Erfahrungen und Fähigkeiten von Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen von Bedeutung sind.“

Nur jedes zehnte Bürgermeisteramt in Deutschland von einer Frau besetzt

Auch Bürgermeisterinnen gibt es nicht besonders viele. Wie Zahlen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend belegen, ist nur jedes zehnte Bürgermeisteramt in Deutschland von einer Frau bekleidet. Sabine Weiss (CDU, langjährige Bürgermeisterin von Dinslaken und heute CDU-Staatssekretärin im Gesundheitsministerium) meint dazu zur NRZ: „Ich glaube, dass Frauen oft einfach anders denken, eher im Team um Ausgleich bemüht sind. Genau deswegen drängen sich viele nicht in die erste Reihe. Für den Kreis Wesel kann ich allerdings sagen, dass Frauen als Kommunalpolitiker händeringend gesucht werden.“

Auch eine Studie des Münchener Ifo-Instituts kommt zu dem Schluss, dass Politikerinnen andere Schwerpunkte als ihre männlichen Kollegen setzen. „Demnach treiben die Städte und Gemeinden den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen deutlich stärker voran, sobald der Frauenanteil in ihren Gemeinderäten steigt. Insgesamt setzen sich weibliche Gemeinderäte mehr für familienpolitische Themen vor Ort ein“, so Katharina Batz.

Sozialverband fordert Änderungen im politischen Klima

Der Sozialverband sieht es kritisch, dass Frauen, obwohl sie die Hälfte der Bevölkerung stellen, nicht im gleichen Maße auf politische Entscheidungen und die Gesetzgebung Einfluss nehmen. Zuletzt sei der Frauenanteil in den Parlamenten auf Bundes- und Länderebene sogar wieder gesunken. „Für eine paritätische Zusammensetzung muss sich die politische Kultur ändern“, fordert Batz. „Hierfür können gesetzliche Vorgaben ein wirksames Instrument sein.“ Außerdem brauche es moderne Organisationsmodelle für die politische Arbeit auf kommunaler Ebene, so der VdK.

>>> Ungleiche Bezahlung

Deutschlandweit verdienen Frauen in Vollzeit demnach monatlich 3014 Euro im Mittel - Männer 3468 Euro. 26,5 Prozent der Frauen liegen unterhalb der bundeseinheitlichen Niedriglohn-Schwelle von 2203 Euro, bei den Männern sind es 15,8 Prozent. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag anlässlich des Internationalen Frauentags hervor.