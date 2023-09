Scholz- Deutsche Autoindustrie ist konkurrenzfähig

Zur Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Konkurrenzfähigkeit des Automobilstandorts Deutschland hervorgehoben. Es sei kein Zufall, dass in Europa fast jedes zweite und in China fast jedes fünfte Auto von deutschen Herstellern komme, sagte Scholz.

