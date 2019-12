Hamburg/Berlin Besonders betroffen sind Arbeitslose, Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Menschen mit ausländischen Wurzeln – und Kinder.

Fast jeder Sechste in Hamburg von Armut bedroht

In Hamburg ist fast jeder sechste Einwohner von Armut bedroht. Das geht aus dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach stieg das Armutsrisiko in der Stadt nach zuletzt positiver Entwicklung im vergangenen Jahr auf 15,3 Prozent und liegt damit etwa auf bundesweitem Niveau (15,5). Besonders betroffen seien Arbeitslose (51 Prozent), Alleinerziehende (39,1), kinderreiche Familien (33,3) und Menschen mit ausländischen Wurzeln (29,3). Bei Minderjährigen stieg die Armutsgefährdungsquote auf 21,7 Prozent.

Hamburg sei weiter tief gespalten, sagte Kristin Alheit vom Paritätischen Hamburg und verwies darauf, dass die Stadt zugleich mit 12,3 Prozent die bundesweit höchste Einkommensreichtumsquote aufweise. „Die Zahlen zeigen, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre bei vielen Menschen nicht ankommt.“

Masterplan zur Armutsbekämpfung

Sie forderte einen Masterplan zur Armutsbekämpfung. So könne der Senat mit mehr öffentlich geförderten Beschäftigungsangeboten für Langzeitarbeitslose, bezahlbarem Wohnraum, mehr Unterstützung für Alleinerziehende und Mehrkind-Familien sowie der Stärkung benachteiligter Quartiere zur Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen beitragen.

„Hamburg ist eine gespaltene Stadt", kommentiert Cansu Özdemir, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft den Bericht. Fast jeder zehnte Hamburger habe mehr als das Doppelte des mittleren Einkommens zur Verfügung. "Gleichzeitig wissen viele nicht, wie sie über die Runden kommen sollen, denn Hamburg ist mindestens bei den Mieten und HVV-Preisen eine der teuersten Städte."

Die niedrigste Armutsquote hat Bayern

Armut wird in Deutschland über das Haushaltseinkommen und die daraus folgenden Möglichkeiten an gesellschaftlicher Teilhabe definiert. Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Die Armutsschwelle für einen Single betrug 2018 beispielsweise 1035 Euro, für einen Paarhaushalt mit zwei Kindern unter 14 Jahren 2174 Euro (Alleinerziehende: 1656 Euro). Ein Paar mit einem Kind unter 14 liegt bei einem Einkommen von 1863 Euro an der Armutsschwelle (Alleinerziehende: 1346 Euro).

Für die Armutsquote wurden dem Bericht des Paritätischen zufolge alle Personen gezählt, die in Haushalten leben, deren Einkommen diese Grenze unterschreitet. Basis waren unter anderem bereits veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamts. Hauptgrund für den bundesweiten Rückgang der Armut ist laut dem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes eine positive Entwicklung in den drei bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern. Auch in sieben weiteren Bundesländern sank die Armutsquote leicht. Dagegen stieg sie neben Hamburg in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Armutsquoten teilen Deutschland in vier Regionen

Die niedrigste Armutsquote hat Bayern mit 11,7 Prozent, gefolgt von Baden-Württemberg, die höchste Bremen mit 22,7 Prozent. Am unteren Ende der Skala folgen auf Bremen Mecklenburg-Vorpommern mit 20,9 Prozent und Sachsen-Anhalt mit 19,5 Prozent sowie Berlin und Nordrhein-Westfalen mit jeweils gut 18 Prozent. Der Anteil der Hartz-IV-Bezieher und der Erwerbslosen ging von 2017 bis 2018 in allen Bundesländern zurück.

Die Armutsquoten teilten Deutschland inzwischen in vier Regionen, heißt es in dem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Nach wie vor ist der Osten ärmer als der Westen, aber andererseits gehört das Ruhrgebiet zu den ärmsten Regionen im ganzen Land. Nordrhein-Westfalen ist deshalb die Region mit der höchsten Armutsquote (18,1 Prozent). Es folgen die ostdeutschen Länder mit 17,5 Prozent und ein Nord-West-Gürtel von Schleswig-Holstein bis zum Saarland mit 15,9 Prozent. Bayern und Baden-Württemberg stehen zusammen mit einer Armutsquote von 11,8 Prozent deutlich besser da als der Rest der Republik.