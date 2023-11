Pogromnacht: Frauen nehmen Mann Israel-Fahne ab

Symbolbild. Beim Gedenken an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren gab es in Castrop-Rauxel einen offenbar antisemitischen Zwischenfall, berichtete die Polizei.

Recklinghausen. Die Polizei im Kreis Recklinghausen meldete am Donnerstagabend „störungsfreie“ Gedenkveranstaltungen zum 85. Jahrestag. Mit einer Ausnahme.

Am 85. Jahrestag der Pogromnacht haben im Kreis Recklinghausen und in Bottrop hunderte Menschen an Gedenkveranstaltungen teilgenommen. Die Versammlungen verliefen laut Angaben der Polizei vom späten Donnerstagabend weitgehend „störungsfrei“. Die Polizei habe ihre Präsenz im gesamten Kreis Recklinghausen und in Bottrop erhöht, hieß es.

Einen Zwischenfall gab es in Castrop-Rauxel: Zwei junge Frauen hätten einem 56-jährigen Mann während einer Versammlung eine Israel-Fahne weggenommen und seien mit dieser weggerannt. Ein Mitarbeiter der Stadt sei den beiden Frauen gefolgt und habe die Polizei hinzugezogen, wie mitgeteilt wurde. Die beiden Frauen im Alter von 16 und 19 Jahren konnten daraufhin von den Beamten gestellt werden. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es weiter.

Lesen Sie auch:

Hendrik Wüst gibt den Juden in NRW ein Versprechen

Pogrom-Gedenken: Scholz fordert „Aufstehen gegen Hass“

(dpa)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik