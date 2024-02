Berlin Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat einem Bericht zufolge Eckpunkte für eine Verbrauchsteuer auf Fleischprodukte vorgelegt.

Özdemir legt Eckpunkte für Verbrauchsteuer auf Fleischprodukte vor

Einem Medienbericht zufolge hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) Eckpunkte für eine Verbrauchsteuer auf Fleischprodukte vorgelegt, den sogenannten „Tierwohlcent“. Die Steuer sei nach dem Vorbild der Kaffeesteuer konzipiert und soll auf bestimmte tierische Produkte erhoben werden. Das Ziel sei es, „Steuereinnahmen für wichtige, vornehmlich landwirtschafts- und ernährungspolitische Vorhaben“ zu generieren. Das Eckpunktepapier sei vom Ernährungsministerium bereits an die Ampel-Fraktionen verschickt worden, berichtete die „Bild“-Zeitung vom Mittwoch unter Berufung auf das Dokument.

Politik-News vom 7. Februar: Union hat wenig Verständnis für Streik von Lufthansa-Bodenpersonal

7.20 Uhr: Mit Kritik und Unverständnis hat die Union auf den Streik des Lufthansa-Bodenpersonals an mehreren deutschen Flughäfen reagiert. „Natürlich ist der Arbeitskampf ein legitimes Mittel in Tarifkonflikten“, sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU) der Nachrichtenagentur AFP. „Aber vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen zu solch drastischen Maßnahmen zu greifen, ist für mich schwer nachvollziehbar.“

Erst habe die Zugführergewerkschaft GDL gestreikt und damit den Zugverkehr lahmgelegt, nun streike Verdi und schränke damit den Luftverkehr erheblich ein. „Auch wenn sich das Verkehrsmittel unterscheidet, so trifft es doch wieder einmal Millionen von Menschen, die auf funktionierende Reiseketten angewiesen sind“, sagte Lange. Er erwarte, „dass sich die Tarifparteien lösungsorientiert verhalten und ernsthafte Gespräche miteinander führen“.

Verdi hatte das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen. Von dem Streik, der am Mittwoch um 04.00 Uhr begann und bis Donnerstag 07.10 Uhr gehen soll, sind die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf betroffen. Die Lufthansa kritisierte den Arbeitskampf als „in Länge und Ausmaß völlig unverständlich“. Mehr als 100.000 Passagiere seien betroffen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden in den Konzerngesellschaften Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und weiteren. Laut Verdi hat die Lufthansa in den Verhandlungen bisher ein „völlig unzureichendes Angebot“ vorgelegt.

Eine Anzeige am Flughafen BER zeigt an, dass alle Sicherheitskontrollen in diesem Bereich geschlossen sind. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren Flughäfen aufgerufen. Foto: Paul Zinken / DPA Images

„Tierwohlcent“: Özdemir legt Eckpunkte für Verbrauchsteuer auf Fleischprodukte vor

7.10 Uhr: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat einem Medienbericht zufolge Eckpunkte für eine Verbrauchsteuer auf Fleischprodukte vorgelegt. Das Eckpunktepapier für den sogenannten Tierwohlcent sei vom Ernährungsministerium an die Ampel-Fraktionen verschickt worden, berichtete die „Bild“-Zeitung vom Mittwoch unter Berufung auf das Dokument.

Die Steuer soll demnach auf bestimmte tierische Produkte erhoben werden und ist nach dem Vorbild der Kaffeesteuer konzipiert. Ziel der Steuer ist es laut dem Eckpunktepapier, „Steuereinnahmen für wichtige, vornehmlich landwirtschafts- und ernährungspolitische Vorhaben“ zu generieren. Besteuert werden sollen „Fleisch, Fleischerzeugnisse und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse“, sowie „Verarbeitungsprodukte mit einem bestimmten Anteil von Fleisch, Fleischerzeugnissen oder genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen“. Die Höhe des Steuersatzes muss laut dem Eckpunktepapier „politisch“ entschieden werden.

Özdemir hat wiederholt für eine Abgabe auf Fleisch und Fleischprodukte geworben, aus deren Einnahmen Landwirte beim Umbau ihrer Ställe unterstützt werden sollen. Es handle sich um nur „wenige Cent pro Kilo mehr“, sagte der Grünen-Politiker Mitte Januar im Bundestag. „Wenn die Currywurst ein paar Cent teurer wird, dann ist die Angst vor dem Shitstorm groß“, sagte der Minister dabei. Ein „Tierwohlcent“ aber wäre eine „Investition in die Zukunft der Landwirtschaft und der ländlichen Räume in Deutschland“.

CSU-Generalsekretär gegen Schwarz-Grün

7.00 Uhr: Nach Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz über künftige Koalitionsoptionen auf Bundesebene auch mit den Grünen spricht sich die Schwesterpartei CSU gegen ein solches Bündnis aus. „Schwarz-Grün ist kein Modell für die Zukunft“, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die Grünen sind mit ihrer Politik der ideologischen Bevormundung hauptverantwortlich für die schlechte Stimmung im Land.“ Dagegen sagte Huber, die CSU stehe für eine „Politik der Lebenswirklichkeit“. „CSU und Grüne, das passt einfach nicht zusammen.“

CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Wochenende in einer E-Mail an Anhänger über künftige Koalitionsoptionen der Union geschrieben, die in Umfragen derzeit mit Abstand stärkste Kraft ist. Dabei hatte er SPD und Grüne als mögliche Partner genannt, falls es für ein Bündnis mit der FDP nicht reichen sollte. „Keine besonders verlockende Aussicht, aber eine regierungsfähige Mehrheit muss es geben“, schrieb er dazu.

Merz argumentierte dabei auch mit dem Beispiel Hessen, wo Ministerpräsident Boris Rhein als Wahlsieger Sondierungen mit SPD und Grünen geführt und sich dann für die Sozialdemokraten als Koalitionspartner entschieden hatte. „Hätte die hessische CDU – so, wie von vielen Mitgliedern und Wählern verlangt – eine Koalition mit den Grünen von vorneherein ausgeschlossen, wäre dieses Ausloten um den besten Erfolg im Sinne der CDU nicht möglich gewesen, die SPD wäre viel selbstbewusster aufgetreten.“ Auch eine Koalition dürfe nicht alternativlos werden.

Verkehrsministerium weist neue Vorwürfe zu Fördermittel-Vergabe zurück

6.45 Uhr: Das Bundesverkehrsministerium (BMDV) hat neue Vorwürfe gegen einen Abteilungsleiter wegen einer Fördermittel-Vergabe zurückgewiesen. „Die in der aktuellen Berichterstattung als vermeintlich neue Erkenntnisse präsentierten Sachverhalte sind dem BMDV bekannt“, erklärte Staatssekretär Stefan Schnorr am Dienstag auf Anfrage zu einem „Spiegel“-Bericht. „Die Interne Revision kommt in ihrem Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass es keinerlei Beeinflussung oder Fehlverhalten gab.“ Daran ändere auch die jüngste Berichterstattung nichts. Schnorr betonte, alle Vorwürfe seien intensiv geprüft worden - „nach Aktenlage, nach Gesprächen mit den Beteiligten“.

Das „Handelsblatt“ hatte im vergangenen Jahr über Hinweise auf private Kontakte eines Abteilungsleiters im Ministerium bei der Zuteilung von Wasserstoff-Fördergeldern berichtet. Die Zeitung zog später Teile ihrer Berichterstattung zurück. Der „Spiegel“ berief sich nun auf interne E-Mails, die das Ministerium auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes ausgehändigt habe. Demnach soll der Abteilungsleiter in vertrautem Ton abgefasste Förderanfragen eines Vertreters eines Wasserstoffverbandes an Untergebene weitergeleitet haben. Das Ministerium habe zudem eingeräumt, dass der Beamte vor dem Weiterleiten das Ansinnen des Verbandsvertreters gegenüber der Fachebene mündlich befürwortet habe, hieß es in dem Bericht weiter. Es geht um E-Mails aus dem Jahr 2021.

Das Verkehrsministerium von Minister Volker Wissing (FDP) hatte im vergangenen Sommer bereits auf Basis eines Zwischenberichts der internen Revision erklärt, die Vorwürfe, dass Fördermittel aufgrund persönlicher Kontakte vergeben worden seien, hätten sich absolut nicht bestätigt.

Angriff auf jüdischen Studenten – Bildungsministerin Stark-Watzinger fordert Konsequenzen

0.50 Uhr: Angesichts des mutmaßlichen Angriffs auf einen jüdischen Studenten in Berlin hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger Universitäten zu einem konsequenten Durchgreifen aufgerufen. Antisemitismus müsse klare Konsequenzen haben, sagte die FDP-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). „Hochschulleitungen müssen daher von allen ihnen rechtlich zustehenden Möglichkeiten Gebrauch machen.“ Ein Wegsehen sei inakzeptabel.

Hochschulen seien zwar Orte maximaler Freiheit, aber keine rechtsfreien Räume, sagte Stark-Watzinger dem RND weiter. Diese Gewalt mache sie fassungslos und zeige, wohin Israel- und Judenhass führe. „Es muss alles getan werden, dagegen mit rechtsstaatlichen Mitteln vorzugehen.“

Zuvor hatte am Dienstag der Zentralrat der Juden von der Hochschule strikte Konsequenzen gefordert. Eine Exmatrikulation des betreffenden Studenten sei alternativlos. Nach Darstellung der Universität ist ein solcher Rauswurf aber rechtlich nicht möglich, sondern lediglich ein Hausverbot von höchstens bis zu drei Monaten.

Politik-News vom 6. Februar: CDU Potsdam startet Parteiausschlussverfahren für Villen-Eigentümer

13.12 Uhr: Die CDU Potsdam hat als Konsequenz aus dem Treffen radikaler Rechter in einer Villa in Potsdam ein Verfahren für einen möglichen Parteiausschluss des Immobilien-Eigentümers auf den Weg gebracht. Wilhelm Wilderink ist Inhaber des Gästehauses am Lehnitzsee, in dem das Treffen stattfand, und Mitglied im Potsdamer CDU-Kreisvorstand. Der Vorstand hatte Wilderink bis Montag Zeit gegeben, freiwillig aus der CDU auszutreten. „Bisher ist kein Austrittsschreiben von Wilhelm Wilderink bei uns eingegangen“, hieß es am Dienstag aus dem CDU-Kreisverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb wird der in der letzten Woche gefasste Beschluss, ein Ausschlussverfahren vorzubereiten, umgesetzt.“ Wilderink äußerte sich auf Nachfrage bisher nicht dazu.

Im Gästehaus am Lehnitzsee in Potsdam hatte ein Treffen radikaler Rechter stattgefunden. Das deckte eine Recherche des Medienhauses Correctiv auf. Foto: Jens Kalaene / DPA Images

Nach Angaben des Kreisvorsitzenden der CDU Potsdam, Steeven Bretz, hatte Wilderink eingeräumt, bei dem Treffen dabei gewesen zu sein. Die CDU sieht darin ihre Grundsätze verletzt. Die CDU Potsdam hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass der geschäftsführende Kreisvorstand in Abstimmung mit dem Bundes- und Landesverband nach Paragraf 11 des Statuts der CDU Deutschlands ein Parteiausschlussverfahren anstößt, wenn dem Kreisvorstand bis zum 5. Februar keine Austrittserklärung vorliege. Dafür ist dann das Gemeinsame Kreisparteigericht der CDU Brandenburg zuständig.

Heil: Keine Einigung über Zustimmung zu EU-Lieferkettengesetz

13.10 Uhr: Aus Deutschland wird es keine Zustimmung zu dem bereits ausgehandelten Kompromiss zum EU-Lieferkettengesetz geben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte am Dienstag in Berlin, er habe innerhalb der Regierung Kompromiss- und Lösungsvorschläge gemacht, die Entlastungen für deutsche Unternehmen ermöglicht hätten. „Die FDP war nicht bereit, diesen Lösungsweg mitzugehen und hat ihn jetzt definitiv abgelehnt“, erklärte Heil: „Dass sich Deutschland aufgrund einer ideologisch motivierten Blockade der FDP bei der anstehenden Abstimmung enthalten muss, enttäuscht mich sehr.“

Die Initiative Lieferkettengesetz verurteilte den deutschen Rückzug scharf. Er schädige das Ansehen Deutschlands als verlässlicher politischer und wirtschaftlicher Partner in der EU und zeige, welche geringe Priorität Menschenrechte sowie Klima- und Umweltschutz für die Bundesregierung haben, erklärte die Organisation.

Marco Buschmann (l, FDP), Bundesminister der Justiz, und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, verweigern die Zustimmung zum EU-Lieferkettengesetz. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld / DPA Images

Bundesfinanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) hatten vorige Woche erklärt, dass sie das auf EU-Ebene bereits vereinbarte Vorhaben nicht mittragen wollen. Im Rat der EU habe dies eine Enthaltung Deutschlands zur Folge, die im Ergebnis wie eine Nein-Stimme wirke, erklärten sie. Heil hatte die Richtlinie federführend mitverhandelt.

Verfassungsschutz darf AfD-Jugend als rechtsextrem einstufen

10.27 Uhr: Der deutsche Verfassungsschutz darf die Junge Alternative (JA), die Jugendorganisation der AfD, als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen. Das entschied das Kölner Verwaltungsgericht bereits am Montag in einem Beschluss, wie es nun mitteilte.

Der Verfassungsschutz hatte die JA 2019 zunächst als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft, im Jahr 2023 erfolgte dann die Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Die AfD und die JA klagten dagegen. Dies lehnte das Gericht nun im Eilverfahren ab.

Die Junge Alternative, Jugendorganisation der Alternative für Deutschland (AfD), wird vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Foto: --- / DPA Images

Zur Begründung führte das Gericht aus, die JA halte an einem „völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff“ fest. Eine zentrale politische Vorstellung sei der „Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand“. Zudem stellte das Verwaltungsgericht eine massive ausländerfeindliche Agitation innerhalb der Organisation fest, die sich insbesondere gegen den Islam und Muslime richte. Asylbewerber und Migranten würden pauschal verdächtigt und herabgewürdigt. Einwanderer würden zudem als „Schmarotzer und kriminell“ bezeichnet..

Umfrage: Viele junge Deutsche misstrauen Regierung und Parlament

9.25 Uhr: Obwohl das Vertrauen in die Demokratie unter jungen Deutschen vergleichsweise ausgeprägt ist, misstrauen viele von ihnen Regierung und Parlament. Wie eine am Dienstag vorgestellte Studie der Bertelsmann-Stiftung mit Umfragedaten aus dem Vorjahr zeigt, setzen mit 59 Prozent der befragten 18- bis 30-Jährigen zwar mehr Menschen Vertrauen in die Demokratie als im Durchschnitt von neun anderen europäischen Ländern (50 Prozent). Das Misstrauen gegenüber der handelnden Politik ist dagegen auch hierzulande weit verbreitet: Mehr als jeder zweite befragte junge Erwachsene aus Deutschland gab an, der Regierung nicht zu vertrauen, 45 Prozent misstrauen dem Parlament.

In Kombination mit einem vergleichsweise ausgeprägten Zukunftspessimismus sehen die Experten darin ein Warnsignal. Es komme nun darauf, das Demokratievertrauen nicht zu verspielen, heißt es von der Bertelsmann-Stiftung. Dazu brauche es gezielte Maßnahmen, um den Glauben an die Problemlösungsfähigkeit von Politik wieder zu stärken, mahnen die Autoren mit Blick auf Deutschland. „Es besteht die Gefahr, dass sich sonst junge Menschen denjenigen, die zu einfache Lösungen versprechen, zuwenden und damit offen werden für radikales Gedankengut“, sagte Regina von Görtz, Jugendexpertin bei der Bertelsmann-Stiftung.

Kretschmann sieht 2025 große Chancen für Schwarz-Grün im Bund

9.23 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält Schwarz-Grün auf Bundesebene weiterhin für eine realistische Option. Die Chancen für ein solches Bündnis in Berlin nach der nächsten Bundestagswahl 2025 wertete der Grünen-Politiker im Interview des Portals „Web.de News“ als „sehr groß“. „Die CDU ist eine wirtschaftsnahe Partei und der Markenkern der Grünen ist die Umwelt- und Klimapolitik. Wir brauchen diese Verbindung von Ökologie und Ökonomie“, argumentierte Kretschmann. Darum sei er ein überzeugter Anhänger dieser Konstellation.

Kretschmann steht in Baden-Württemberg seit 2016 an der Spitze einer grün-schwarzen Koalition. Mit Blick auf die anhaltende scharfe Kritik der Bundes-CDU an den Grünen sagte der Stuttgarter Regierungschef, er finde das kurzsichtig. Auch dass CDU-Chef Friedrich Merz die Grünen im vergangenen Jahr zum Hauptgegner in der Bundesregierung erklärt hatte, bewertete Kretschmann kritisch. „Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass er diese These weiter vertritt.“ Merz hatte jüngst in einer E-Mail an Anhänger mit Blick auf künftige Koalitionsoptionen SPD und Grüne explizit als mögliche Partner genannt, falls es für ein Bündnis mit der FDP nicht reichen sollte. „Keine besonders verlockende Aussicht, aber eine regierungsfähige Mehrheit muss es geben“, schrieb er dazu.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg sieht Schnittmengen seiner Partei mit der CDU auf Bundesebene. Foto: Bernd Weißbrod / DPA Images

Mit Blick auf die aktuellen Demonstrationen gegen rechts warnte Kretschmann davor, sich dort auch von der CDU abzugrenzen. „Es geht um den Schutz der Grundlagen unserer Demokratie, da darf man sich nicht von tagespolitischen Differenzen spalten lassen“, betonte er. „Die CDU wird als starke demokratische Kraft gegen den Rechtsextremismus ganz dringend gebraucht.“ Es gehe gegen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus. „Rechts darf man sein – wenn sich das im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung bewegt.“

Faeser verspricht mehr Schutz vor KI-getriebener Manipulation

9.15 Uhr: Mit einem technisch runderneuerten IT-Lagezentrum kann nach Einschätzung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser künftig ein besserer Schutz der Systeme des Bundes und der Bürger vor Manipulation und Desinformation gewährleistet werden. „Es gilt unsere Demokratie auch im Digitalen zu schützen“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie will das neue Nationale IT-Lagezentrum beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn am Dienstagvormittag eröffnen. In diesem Jahr, wo neben der Europawahl auch drei Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern anstehen, müsse man sich besonders gegen Bedrohungen durch Hackerangriffe, Manipulationen und Desinformation wappnen, betonte Faeser.

Diese Angriffe zielten nicht nur auf einzelne Politiker und Politikerinnen, sondern auch darauf, das Vertrauen in die Demokratie zu erschüttern. Künstliche Intelligenz (KI) könne es Kriminellen oder Geheimdiensten ermöglichen, Bürger leichter zu manipulieren und öffentliche Debatten mit Lügen und Propaganda zu beeinflussen. Ebenso wichtig sei der Schutz der Wahlbehörden vor Hackerangriffen sowie die sichere Übermittlung von Wahlergebnissen. „Diese Bedrohungen haben wir fest im Blick - und nehmen sie angesichts der Wahlen in diesem Jahr auch besonders ernst“, sagte Faeser.

Umfrage: Vertrauen in Demokratie unter jungen Deutschen besonders hoch

7.25 Uhr: Junge Menschen in Deutschland haben laut einer Umfrage mehr Vertrauen in die Demokratie als in anderen europäischen Ländern. Von den Befragten zwischen 18 und 30 Jahren bekundeten 59 Prozent Vertrauen in die Demokratie, wie die Bertelsmann Stiftung am Dienstag in Gütersloh bei der Vorstellung der Studie „Perspektiven junger Erwachsener auf die Herausforderungen unserer Zeit“ mitteilte. Von den jungen Leuten in neun anderen Ländern sagten dies im Durchschnitt nur 50 Prozent.

Gleichzeitig misstrauen viele von ihnen Regierung und Parlament. Mehr als jeder zweite junge Erwachsene aus Deutschland gab an, der Regierung nicht zu vertrauen, 45 Prozent misstrauen dem Parlament. Es komme nun darauf an, das Demokratievertrauen nicht zu verspielen und brauche gezielte Maßnahmen, um den Glauben an die Problemlösungsfähigkeit von Politik wieder zu stärken, mahnen die Experten.

Unabhängig von ihrem Alter blicken die Befragten eher besorgt in die Zukunft: Demnach erwarten 36 Prozent der jüngeren und 42 Prozent der älteren Menschen eine Verschlechterung der Dinge - etwa beim Klimawandel oder dem Lebensstandard. Junge Erwachsene in Deutschland sind dabei im Schnitt pessimistischer als ihre Altersgenossen in den anderen Ländern.

Unionsfraktionsvize Lindholz schließt Zusammenarbeit mit BSW und Werteunion aus

7.20 Uhr: Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz, hält eine Kooperation von CDU und CSU mit dem Bündnis von Sahra Wagenknecht (BSW) für undenkbar. „Ich kann mir eine Zusammenarbeit mit der neuen Partei von Sahra Wagenknecht ebenso wenig vorstellen wie mit der Linkspartei“, sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Denn nach allem, was bisher über das Programm des BSW bekannt sei, handele es sich bei dieser Neugründung um „eine Mischung zwischen AfD und Linkspartei“. Für sie persönlich sei klar, „beides passt überhaupt nicht zu uns“, sagte Lindholz.

Im Oktober hatten sich Wagenknecht und ihre Unterstützer von der Linkspartei abgespalten und das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet. Das BSW lag zuletzt in Wählerumfragen bundesweit bei sechs bis sieben Prozent.

Auch zur rechtskonservativen Werteunion und ihrem Vorsitzenden, dem früheren Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen, ging Lindholz auf Distanz. Sie sagte: „Was die sogenannte Werteunion angeht, so sind die Personen, die sich da äußern, politisch sehr nah bei der AfD.“ Die Innenpolitikerin fügte hinzu: „Es würde mich auch nicht wundern, wenn da einige Mitglieder dabei sind, die auch unseren Sicherheitsbehörden schon bekannt sind.“ In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) im Bereich Rechtsextremismus Daten zu seinem ehemaligen Präsidenten Maaßen gespeichert hat.

Lesen Sie dazu:Verfassungsschutz führt Ex-Chef Maaßen als Rechtsextremisten

Zentralrat der Juden warnt vor Entwicklung von Unis in „NoGo-Areas für Juden“

5.40 Uhr: Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, davor gewarnt, dass Universitäten keine „NoGo-Areas für Juden“ werde dürften. „Spätestens wenn die verbale Gewalt in physische Gewalt umschlägt, sollte die Bedrohungslage allen klar sein“, sagte Schuster der „Bild“-Zeitung vom Dienstag. „Jüdische Studierende werden bedroht und sind auch außerhalb des Campus in Gefahr.“

„Umso wichtiger ist es, dass die Universitäten keine NoGo-Areas für Juden werden“, sagte Schuster weiter. Hochschulen müssten vielmehr „ein sicheres Umfeld für jüdische Studierende schaffen und Extremisten keinen Raum geben“.

Ein 30-jähriger jüdischer Student der Freien Universität Berlin war in der Nacht zum Samstag im Bezirk Mitte von einem 23-jährigen Mitstudenten krankenhausreif geschlagen worden. Vorausgegangen war laut Polizei ein Streit zwischen den beiden Studenten. Der 30-Jährige soll in sozialen Netzwerken eine pro-israelische Haltung verbreiten, der 23-Jährige soll eine pro-palästinensische Haltung haben.

Politik-News vom 5. Februar: Scholz zurückhaltend bei Steuersenkungen für Unternehmen

22.10 Uhr: BundeskanzlerOlaf Scholz hat sich zurückhaltend zu der von seinen Ministern Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) angestoßenen Debatte über steuerliche Entlastungen von Unternehmen geäußert. Der SPD-Politiker verwies am Montag in Berlin auf das bereits geplante Wachstumschancengesetz, mit dem die deutsche Wirtschaft gefördert werden soll. Dies sei ein „sehr gutes Projekt“, zu dem gerade ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat laufe.

„Ich hoffe, dass dieses sehr konkrete und sehr praktische Projekt, das die Investitionsfähigkeit von Unternehmen erleichtern soll, auch mit der Zustimmung der Länder etwas werden wird“, sagte Scholz. „Darauf sollte man sich konzentrieren. Das ist praktisch, anfassbar und wirkt schnell.“

Wirtschaftsminister Habeck hatte am Donnerstag im Bundestag ein Sondervermögen ins Spiel gebracht, um strukturelle Probleme zu lösen. Lindner lehnt ein das ab, es bedeute neue Schulden. Er brachte dagegen die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Unternehmen ins Spiel.

Land und Esken gegen Abschaffung des Solis

17.14 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat der von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgeschlagenen Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Unternehmen eine klare Absage erteilt. „Ich bin der Auffassung, dass wir diese, der Wirtschaftsminister hat es gesagt, 30 Milliarden, die dann dort fehlen würden, dass wir die im Haushalt nirgends gegenfinanzieren können“, sagte Esken am Montag in Berlin. „Insofern sehe ich die Tauglichkeit dieses Vorschlags nicht.“

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang positionierte sich ähnlich: Eine solche Maßnahme würde vor allem Mitnahmeeffekte erzeugen, sagte Lang am Montag in Berlin. „Und ich habe bisher auch noch keinen Vorschlag zur Gegenfinanzierung gehört.“ Ein Sprecher des Finanzministeriums erklärte dazu, das Gesamtaufkommen des Solidaritätszuschlags betrage nicht 30 Milliarden Euro, sondern gut 12 Milliarden Euro. „Die politische Debatte sollte auf solider Faktengrundlage erfolgen“, fügte er hinzu.

Lindner hatte die Streichung des Solidaritätszuschlags für Unternehmen am Sonntag im ARD-„Bericht aus Berlin“ in die Debatte über eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen eingebracht. Wenn man wirklich etwas an den Steuern machen wolle, dann wäre dies der einfachste und schnellste Weg, sagte der FDP-Politiker. Das hätte auch den Vorteil, dass Länder und Gemeinden nicht belastet würden. Man müsse dann aber über die Gegenfinanzierung sprechen.

Geplante Cannabis-Freigabe - Krankenkasse warnt vor Folgen für Kinder

8.15 Uhr: Viele Eltern haben nach einer Untersuchung einer Krankenkasse Sorgen wegen der geplanten Cannabis-Legalisierung für Erwachsene - sie befürchten Folgen für ihre Kinder. 63 Prozent der befragten Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren sorgen sich, dass die Hemmschwelle für Minderjährige sinkt, wenn Kiffen für Erwachsene legal wird, ergab die in Hannover vorgelegte Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). 73 Prozent der Befragten befürchten mögliche Hirnschäden bei ihrem Nachwuchs, 70 Prozent machen psychische Auffälligkeiten wie Stimmungsschwankungen oder Angstzustände Sorgen.

Der Hirnforscher Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig riet, den legalen Erwerb von Cannabis frühestens ab 25 zuzulassen: „Die Entwicklung des Frontalhirns ist erst mit Mitte 20 abgeschlossen.“ Cannabinoide wirkten sich besonders auf den Stirnlappen aus, einen wichtigen Teil des Frontalhirns. Wenn Jugendliche regelmäßig kifften, riskierten sie eine verminderte Fähigkeit, Handlungen zu planen, Probleme zu lösen und Impulse zu kontrollieren. Die geistige Leistungsfähigkeit könne insgesamt nachlassen, zudem könnten Halluzinationen und psychotische Symptomen ausgelöst werden.

Zum 1. April soll in Deutschland für Erwachsene ab 18 Jahren der Besitz bestimmter Mengen Cannabis erlaubt werden, auch der Anbau einiger Pflanzen wird erlaubt. Zum 1. Juli sollen außerdem Clubs zum gemeinsamen Anbau möglich werden. Für die Untersuchung befragte das Meinungsforschungsinstitut vom 2. bis 16. Januar online und repräsentativ bundesweit 1000 Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren. Mit 1,6 Millionen Versicherten gehört die KKH zu den größten bundesweiten Kassen.

Kretschmer stellt Bedingung für Ja zu Wachstumspaket

7.50 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer knüpft eine Zustimmung der unionsgeführten Bundesländer zu einem geplanten Wachstumspaket der Ampel-Koalition an Änderungen beim beschlossenen Abbau der Agrardiesel-Subventionen. „Wir als unionsgeführte Länder machen Änderungen beim Agrardiesel zur Bedingung für die Zustimmung zum Wachstumschancengesetz. Am 21. Februar tagt dazu der Vermittlungsausschuss,“ sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Montag). Er kündigte dazu auch Gespräche mit den SPD-geführten Ländern an.

SPD, Grüne und FDP wollten die Wirtschaft um sieben Milliarden Euro pro Jahr entlasten, gezielt für Investitionen und Forschung. Der Bundesrat hatte das Wachstumschancengesetz blockiert, weil es zu Einnahmeausfällen auch bei den Ländern führt. Die Länderkammer hatte den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat angerufen. Kretschmer kritisierte auch inhaltlich, das Gesetz werde seinem Namen in keiner Weise gerecht. „Mit diesem Gesetz wird kein Wachstum generiert“, sagte der Ministerpräsident.

Faeser verlangt rasche Verabschiedung des Demokratiefördergesetzes

7.45 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vor dem Hintergrund der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus eine rasche Verabschiedung des Demokratiefördergesetzes verlangt. Gerade jetzt müssten all jene gestärkt werden, „die unsere Demokratie stark und lebendig machen“, sagte Faeser der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Montag. „Das sind unzählige zivilgesellschaftliche Initiativen in unserem Land. „Um sie dauerhaft und verlässlich zu unterstützen, brauchen wir endlich das Demokratiefördergesetz, das wir schon vor einem Jahr vorgelegt haben“, sagte Faeser. „Der Bundestag sollte es jetzt beschließen. Es ist höchste Zeit dafür.“

Das von Faeser und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) vorgelegte Gesetz, das zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland dauerhaft stärken und eine langfristige Förderung von Demokratieprojekten ermöglichen soll, war bereits im vergangenen März vom Kabinett beschlossen worden, liegt seither aber auf Eis .„Eine wache Zivilgesellschaft ist die stärkste Brandmauer gegen Rechtsextremisten“, sagte Faeser der „Rheinischen Post“. „Auch an diesem Wochenende schlug das Herz unserer Demokratie auf unseren Straßen und Plätzen.“. Dass gerade auch in kleinen Städten und in den ostdeutschen Bundesländern „so viele Menschen Gesicht und Haltung zeigen, das ist Ermutigung und Auftrag zugleich“, sagte die Ministerin.

Die Menschen erwarteten „ganz klar, dass wir uns als wehrhafter Rechtsstaat den Extremisten entgegenstellen und all diejenigen schützen, die Rassismus, Ausgrenzung und Hass erleben müssen“, mahnte die SPD-Politikerin. „Für mich kommt es daher weiter darauf an, rechtsextreme Netzwerke zu zerschlagen, ihre Finanzquellen trockenzulegen, ihnen Waffen zu entziehen und Hetzer und Gewalttäter strafrechtlich hart zu verfolgen.“

Mehrere Hunderttausend bei Demos gegen Rechtsextremismus

7.30 Uhr: In ganz Deutschland haben am Wochenende erneut mehrere Hunderttausend Menschen friedlich gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die meisten Menschen wurden in Berlin gezählt. Dort gingen nach Polizeiangaben mehr als 150.000 Menschen auf die Straße. Die Veranstalter sprachen von rund 300.000 Demonstrierenden. Zu der Kundgebung „#WirSindDieBrandmauer“ auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude hatte das Bündnis „Hand in Hand - Jetzt solidarisch aktiv werden!“ aufgerufen. Vor dem Bundestag reichten sich Demonstrantinnen und Demonstranten die Hände zu einer Menschenkette. Den Aufruf „#WirSindDieBrandmauer“ haben bislang mehr als 1.870 Organisationen bundesweit unterzeichnet.

Laut der Kampagnenplattform Campact sind damit in den ersten vier Februartagen in 237 Orten insgesamt etwa 805.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Dresden seien es am Samstag ebenso wie in Freiburg im Breisgau etwa 30.000 Menschen gewesen, teilte Campact am Sonntag im niedersächsischen Verden mit. In Augsburg, Nürnberg und Bremen kamen am Wochenende jeweils 25.000 Menschen zusammen.

Die Zahlenangaben beruhen nach Angaben von Campact „auf Meldungen aus der Lokalpresse und den Angaben der jeweiligen Veranstalter“. In einigen Städten, in denen sich die Zahlen nicht bis zum Sonntagnachmittag ermitteln ließen, sei ein Mittelwert von 800 Teilnehmern herangezogen worden. Campact geht davon aus, dass damit eine eher „moderate Gesamtzahl“ ermittelt wurde, „die die Mindestteilnahme beziffert“, wie eine Sprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. Viele Polizeidienststellen stellen Medienvertretern keine Zahlenschätzungen zur Verfügung.

In Thüringen gingen laut Campact am Samstag unter anderem in Jena rund 4.000 Menschen, in Eisenach rund 1.200 Menschen und in Suhl 250 Menschen auf die Straße. In Halle (Sachsen-Anhalt) wurden etwa 1.300 Demonstranten gezählt, in der Lutherstadt Wittenberg rund 1.200 Menschen. Im brandenburgischen Potsdam waren etwa 2.700 in einer langen Menschenkette um den Landtag versammelt. Auch an zahlreichen anderen kleineren Orten fanden am Wochenende Versammlungen mit teilweise mehreren Hundert Menschen statt, die sich gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft stark machten.

Finanzminister Lindner plädiert für Abschaffung des Solidaritätszuschlags

7.00 Uhr: In der Debatte um eine Entlastung deutscher Unternehmen hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags vorgeschlagen. Bei der Analyse der Lage sei er sich mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einig, sagte Lindner am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Er schlage daher vor, „dass wir ein Dynamisierungspaket erarbeiten, das Arbeitsmarkt, Klimaschutz, Energiepreise, Bürokratie und Steuern umfasst“, sagte Lindner und betonte: „Wenn wir wirklich etwas an den Steuersätzen tun wollen“, dann sei „der einfachste und schnellste Weg, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen“.

Christian Lindner will den Solidaritätszuschlag abschaffen Foto: Unbekannt / Kay Nietfeld/dpa

Den Solidaritätszuschlag zahlten „unsere Betriebe im internationalen Wettbewerb immer noch“, sagte Lindner. Seine Abschaffung habe zudem den Vorteil, dass Länder und Gemeinden durch diese Entlastung der Betriebe „nicht ebenfalls in Anspruch genommen“ würden, sondern „nur der Bund“. Über die Gegenfinanzierung müsse allerdings innerhalb der Bundesregierung gesprochen werden.

Habeck hatte zuvor der „Welt am Sonntag“ gesagt, auch er „sehe, dass wir in der Summe eine Unternehmensbesteuerung haben, die international nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreundlich genug ist“. Genau deshalb sollten wir überlegen, wie wir zum Beispiel Steuererleichterungen, Steueranreize für Investitionen in der Perspektive finanzieren, um die Kräfte wirklich zu entfesseln.“Habeck schwenkt mit seiner Bereitschaft zu einer Steuerreform auf die Forderungen vieler Wirtschaftsvertreter ein.

Politik-News vom 4. Februar:

Juso-Chef Philipp Türmer fordert einen Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Wirken des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen im Staatsdienst. Hintergrund sind Medienberichte, nach denen der Inlandsgeheimdienst inzwischen Daten über Maaßen in seinem Informationssystem unter Rechtsextremismus gespeichert hat.

im Staatsdienst. Hintergrund sind Medienberichte, nach denen der Inlandsgeheimdienst inzwischen Daten über Maaßen in seinem Informationssystem unter Rechtsextremismus gespeichert hat. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die Gleichgültigkeit der deutschen Bevölkerung angesichts der Judenfeindlichkeit im Land kritisiert. „Seit dem 7. Oktober sehen wir Judenhass auf einem in Deutschland seit Jahrzehnten nicht dagewesenen Niveau“, schrieb Klein in einem Gastbeitrag für die „Bild am Sonntag“.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.

