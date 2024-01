Berlin Andreas Scheuer will die Bundespolitik verlassen und nicht mehr als Abgeordneter kandidieren. Die aktuellen Politik-News im Blog.

Beim CSU-Neujahrsempfang in Passau hat Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer am Sonntag angekündigt, bei der kommenden Bundestagswahl im Jahr 2025 nicht mehr anzutreten. Zuerst hatte die „Passauer Neue Presse“ darüber berichtet.

Politik-News von 29. Januar: Andreas Scheuer zieht sich aus der Bundespolitik zurück

16.44 Uhr: Andreas Scheuer hat am Wochenende auf dem Neujahrsempfang der CSU in Passau bekannt gegeben, dass er bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr antreten wird. Überraschend war die Ankündigung von Scheuers Rückzug für die CSU-Kreisverbände in seiner Heimat allerdings nicht.

„Mit unglaublicher Freude“ blicke er in die Zukunft, sagte Scheuer. „Nicht nur, wenn neues Leben entsteht, ist es schön, sondern auch, wenn neue Möglichkeiten entstehen.“ Damit spielte er auch darauf an, dass er und Frau Julia im November Nachwuchs bekamen. Mit seinem Rückzug wolle Scheuer, Abgeordneter der Stimmkreise Passau-Land und Passau-Stadt, seiner Partei frühzeitig die Möglichkeit geben, einen geeigneten Kandidaten für seine Nachfolge zu finden.

