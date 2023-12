Polizisten stehen in der Silvesternacht 2022 hinter explodierendem Feuerwerk.

Berlin Nahostkrieg und pro-palästinensische Demos – die Angst vor neuerlichen Ausschreitungen an Silvester ist präsent. Die News im Blog.

Berlin. Silvester steht vor der Tür und damit auch wieder die Angst vor Krawallen. Diese befürchtet auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), weil die Stimmung durch den Nahostkrieg und pro-palästinensische Demos angeheizt ist. Sie sorge sich vor allem um Polizisten und Rettungskräfte, sagte Faeser dem RND.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich möchte auch 2024 die Schuldenbremse aussetzen und begründet das damit: „Wir leben nicht in normalen Zeiten. Kriege verstoßen gegen jede Normalität.“

Derweil bleibt der Migrationsdruck hoch. Die Bundespolizei hat bis November schon deutlich mehr illegale Einwanderer an den Grenzen aufgegriffen als im gesamten Vorjahr – und mehr als doppelt so viele im Vergleich zu 2021. Währenddessen steigt die Zahl der Abschiebungen. Demnach seien in den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 mehr Menschen abgeschoben worden als im Gesamtjahr 2022. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 21. Dezember: GDL will bei Bahn bis zu fünf Tage streiken

7.19 Uhr: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn im neuen Jahr maximal zu fünftägigen Streiks aufrufen. „Wir werden Streiks von drei bis maximal fünf Tagen machen“, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Zuvor hatten die Mitglieder in einer Urabstimmung zugestimmt, dass auch unbefristete Streiks möglich wären.

„Einen unbefristeten Streik auszurufen, wäre mit Blick auf die Kunden und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung“, sagte Weselsky der Zeitung. „Da werden wir unserer Verantwortung gerecht.“ Es bleibe dabei, dass es bis zum 7. Januar keinen neuen Ausstand der Lokführer geben werde.

Faeser wegen Silvester besorgt – „Blinde Wut und sinnlose Gewalt“

6.46 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) befürchtet in diesem Jahr neue Silvesterkrawalle, die durch den Nahostkrieg und pro-palästinensische Demonstrationen zusätzlich angeheizt werden könnten. „Ich habe die Sorge, dass Silvester wieder ein Tag sein könnte, an dem wir in manchen Städten blinde Wut und sinnlose Gewalt zum Beispiel gegen Polizisten oder Rettungskräfte erleben müssen“, sagte Faeser den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

„Ich weiß, dass sich die Bundesländer mit ihren Polizeien darauf jetzt anders vorbereiten als beim letzten Mal: mit neuen Gefährdungsbewertungen, mit mehr Polizei“, sagte die Bundesinnenministerin. „Dafür bin ich vor allem den Einsatzkräften, die dort ihren Kopf hinhalten für unsere Sicherheit, sehr dankbar.“

„Wir haben mittlerweile an Tagen wie Silvester eine generell steigende Gewaltbereitschaft“, sagte Faeser weiter. „Und natürlich müssen wir die Gefahr sehr genau im Blick haben, dass sich das auch mit Radikalisierungen mischt, die wir jetzt angesichts des Nahostkonflikts sehen.“

In der letzten Silvesternacht waren in Berlin und weiteren Städten Einsatz- und Rettungskräfte massiv angegriffen worden. Allein in Berlin wurden in der Nacht 145 Menschen festgenommen.

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat, blickt auch mit Sorge auf den Jahreswechsel. Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Images

Bericht: Zahl der Abschiebungen nimmt weiter zu

6.33 Uhr: Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist weiter gestiegen. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres wurden 13.512 Menschen abgeschoben und damit mehr als im Gesamtjahr 2022, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger berichtete. 2022 waren es demnach 12.945 Abschiebungen gewesen.

Vor allem wegen der Corona-Pandemie hatte es in den vergangenen Jahren deutlich weniger Abschiebungen gegeben: 2020 waren es 10.800 und 2021 dann 11.982. 2019 und damit vor der Pandemie waren noch 22.097 Menschen abgeschoben worden.

Mützenich warnt wegen Einsparungen vor Spaltung der Gesellschaft

6.15 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat ein Aussetzen der Schuldenbremse auch für das kommende Jahr gefordert und andernfalls vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. „Wir leben nicht in normalen Zeiten. Kriege verstoßen gegen jede Normalität“, sagte Mützenich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag) an die Adresse der Ampel-Regierung. Das Risiko einer weiteren Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ordnete er als vertretbar ein.

Wie Russland seinen Krieg gegen die Ukraine weiterführe, welche Länder die Ukraine weiter unterstützten und ob die USA noch dabei seien – all das entziehe sich dem Einfluss nationalstaatlichen Handelns, sagte der Chef der SPD-Bundestagsfraktion. Auf Deutschland komme viel mehr zu als weitere Waffenlieferungen. Mützenich nannte etwa Hilfe beim Wiederaufbau sowie bei wirtschaftlichen Fragen.

Mützenich sagte: „Weil wir nicht weiter im Kernhaushalt sparen dürfen, werden wir diese zusätzlichen Mittel durch die Ausnahmeregelung nach Artikel 115 Grundgesetz finanzieren müssen - also durch das Aussetzen der Schuldenbremse.“ Diese Entscheidung mit den Ukraine-Hilfen zu begründen, erscheine ihm verfassungsfest.

EU-Asylpakt: Das sind die Eckpunkte EU-Asylpakt: Das sind die Eckpunkte Video: Politik, Vermischtes, Leute, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung

Politik-News vom 20. Dezember: Migrationsdruck – Mehr unerlaubte Einreisen als 2021 und 2022

17.26 Uhr: Die Bundespolizei hat bereits Ende November ein Drittel mehr unerlaubte Einreisen festgestellt als im gesamten Jahr 2022, insgesamt 120.052 Aufgriffe an den Grenzen. Gegenüber 2021 hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Monatsstatistik der Potsdamer Behörde hervor.

2021 lag die Zahl der unerlaubten Einreisen bei 57.637, 2022 dann schon bei 91.986. Von Monat zu Monat ist die Zahl im Jahresvergleich gestiegen, mit einer Ausnahme: November. 2021 wurden in diesem Monat 7.534 Illegale aufgegriffen, ein Jahr später 12.538 und im letzten November dann noch 7.851.

Ein Beamter der Bundespolizei bei den Grenzkontrollen. Foto: Daniel Karmann / DPA Images

Aufgrund des hohen Migrationsdrucks hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorübergehend Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet. Trotz des Rückgangs im November ist strittig, ob sich mit Polizeikontrollen die Asylbewerberzahlen senken lassen.

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden im November 35.316 Erstanträge auf Asyl gestellt. Das waren mehr als im September (27.889) oder im Oktober (31.887) – und ein neuer Höchststand, wie die Gewerkschaft der Polizei zu bedenken gab.

Lesen Sie dazu: EU-Asylreform steht: Kommen nun weniger Flüchtlinge zu uns?

Ermittlungen zu vermeintlichem Anschlag auf AfD-Chef Chrupalla eingestellt

14.07 Uhr: Nach der Krankenhaus-Behandlung des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla wegen eines Vorfalls bei einer Wahlkampfveranstaltung hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Es hätten keine Hinweise auf eine Straftat ermittelt werden können, teilte Oberstaatsanwältin Veronika Grieser am Mittwoch mit. Konkrete Anhaltspunkte für eine Injektion oder Vergiftung gebe es nicht – ebenso wenig sei eine Tat festgestellt worden, die auf einen „Anschlag“ schließen lasse.

Chrupalla hatte am 4. Oktober einen Wahlkampfauftritt in Ingolstadt zu der wenige Tage später stattfindenden bayerischen Landtagswahl abbrechen müssen. Vor seiner Rede wurde er ins Krankenhaus gebracht und aufgrund von Beschwerden vorübergehend auf der Intensivstation überwacht. Nach einem Tag konnte er die Klinik wieder verlassen. Ärzte stellten einen Einstich in Chrupallas rechtem Oberarm fest. Der AfD-Chef sprach von einem Anschlag, der auf ihn verübt worden sei.

„Die Beibringung der Verletzung durch einen Unbekannten während des Aufenthalts auf dem Ingolstädter Theaterplatz kann zwar nicht ausgeschlossen werden“, erklärte die Oberstaatsanwältin dazu. „Konkrete Hinweise oder Anhaltspunkte für einen solchen Übergriff während des Besuchs der Wahlkampfveranstaltung oder im unmittelbaren Vorfeld des Besuchs haben die Ermittlungen jedoch nicht ergeben.“

Die Staatsanwaltschaft stützt sich unter anderem auf ein Gutachten von Rechtsmedizinern aus München. Demnach wird vermutet, dass Chrupalla mit einer Pinnadel in den Arm gestochen wurde. Hinweise, dass ihm dabei Gift injiziert worden sei, gebe es nicht. Auch Chrupallas Beschwerden sprächen nicht für eine Vergiftung.

AfD-Chef Tino Chrupalla bei einer Pressekonferenz. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Gemeindebund fordert rasche Umsetzung der EU-Asylreform

10.37 Uhr: Die Kommunen haben die Einigung über eine Reform des europäischen Asylsystems begrüßt und eine schnelle Umsetzung gefordert. „Gerade der bessere Schutz der EU-Außengrenzen und die vereinbarten einheitlichen Grenzverfahren können dazu beitragen, illegale Migration nach Europa wirksam zu begrenzen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Gerd Landsberg, unserer Redaktion. „Auch der neu geschaffene Solidaritätsmechanismus ist wichtig, um eine bessere und gerechtere Verteilung innerhalb der Europäischen Union zu erreichen.“ Die Unterbringung, Versorgung und Integration der nach Europa geflüchteten Menschen könne nicht von wenigen Staaten allein bewältigt werden.

Landsberg mahnte, keine weitere Zeit zu verlieren und die notwendige Bestätigung durch das Europaparlament und die EU-Staaten rasch herbeizuführen. „Die nun gefassten Beschlüsse sollten schnell umgesetzt und nicht in einzelnen Staaten verwässert werden“, sagte er.

Auch der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager rief zu einer raschen Umsetzung auf. Die Beschlüsse gingen in die richtige Richtung, könnten aber „nur ein erster Schritt hin zu einer dringend notwendigen wirksamen Begrenzung illegaler Migration sein“, sagte er unserer Redaktion. „Es muss vor allem verhindert werden, dass sich Menschen ohne Aussicht auf Anerkennung überhaupt auf den Weg nach Europa machen. Abgelehnte Asylbewerber müssen konsequenter zurückgeführt werden. Dazu bedarf es schneller Asyl- und Gerichtsverfahren sowie einer engen Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten.“

SPD-Chefin Esken gegen Rückkehr zur Wehrpflicht

7.56 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken hat Überlegungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu einer Rückkehr zur Wehrpflicht zurückgewiesen. „Ich halte wenig von einer Wiedereinführung einer Pflicht, einer Verpflichtung von erwachsenen Menschen, schon mal grundsätzlich aus meinem Menschenbild heraus“, sagte Esken in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, dass die Bundeswehr so als Berufsarmee jetzt auch gut aufgestellt ist und weiterentwickelt werden muss.“

Der Ampel-Koalitionspartner FDP hat die Überlegungen bereits zurückgewiesen. Nun stößt der SPD-Minister auch in seiner eigenen Partei auf Ablehnung. „Ich glaube, dass die Aussetzung und faktische Abschaffung der Wehrpflicht gute Gründe hatte“, sagte Parteichefin Esken der dpa. Die Bundeswehr habe sich mittlerweile so entwickelt, dass sie gar nicht ad hoc in der Lage wäre, eine Wehrpflicht umzusetzen. „Denn diese Ausbildungseinheiten, die dazu notwendig sind, sind ja gar nicht mehr vorhanden.“

Saskia Esken ist eine der beiden Vorsitzenden der SPD. Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Images

Politik-News vom 19. Dezember:

Die Bundesregierung will wegen der Haushaltskrise die Ticketsteuer auf Passagierflüge anheben. Die Luftverkehrsabgabe werde angepasst, teilte der Sprecher der Bundesregierung am Dienstag mit Blick auf die Einigung zum Bundeshaushalt 2024 mit.

Der umstrittene Kreuzerlass von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nicht rechtswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied am Dienstag, dass der Freistaat Bayern die im Eingangsbereich seiner Dienstgebäude angebrachten Kreuze nicht entfernen muss.

Politik-News vom 18. Dezember:

Inmitten der aktuellen Infektionswelle hat es auch den Bundeskanzler erwischt: Olaf Scholz machte am Montag seinen positiven Corona-Test selbst öffentlich.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich für eine stärkere Entlastung von Pendlerinnen und Pendlern ausgesprochen. Die aktuellen Pläne der Ampel-Koalition für den Haushalt 2024 enthielten Belastungen für die „arbeitende Mitte“, sagte Klingbeil im „Bild“-Podcast „Ronzheimer“. Als Ausgleichsmöglichkeit dafür brachte er die Pendlerpauschale ins Gespräch.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dringt auf eine höhere Steuerlast für Haushalte mit hohen Einkommen.

Politik-News vom 17. Dezember:

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat das Auslaufen der E-Auto-Förderung verteidigt. Es sei immer klar gewesen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel irgendwann enden würden, sagte Lindner am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will keinerlei Veränderung bei der Schuldenbremse. „Die Schuldenbremse wird nicht aufgeweicht. Ich bin auch sehr enttäuscht, dass Christian Lindner in einem neuen Interview sagte, na ja, vielleicht ein bisschen könnte man doch daran rumfummeln“, sagte Söder am Sonntag.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.

