Berlin. 41 Prozent der Deutschen wünschen sich eine Neuwahl noch vor dem Ende der aktuellen Legislaturperiode 2025. Besonders die Anhänger der AfD wollen eine vorgezogene Bundestagswahl.

Indessen will die Ampel-Koalition die Industrie bei den Stromkosten entlasten. Nach monatelangem Streit hat sich die Regierung am Donnerstag nun auf ein Vorgehen geeinigt. Geplant ist demnach unter anderem eine deutliche Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe.

Politik-News vom 10. November – Umfrage: Ein Drittel für Fortbestehen der Ampel-Koalition bis 2025

6.10 Uhr: Nach aktuellen Ergebnissen des ARD-„Deutschlandtrends“ unterstützen 41 Prozent der deutschen Bürger die Idee einer Neuwahl vor dem Ende der aktuellen Legislaturperiode. Lediglich 32 Prozent befürworten das Fortbestehen der Ampel-Koalition bis zur regulären Bundestagswahl im Jahr 2025, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Ausgabe des „Deutschlandtrends“ im ARD-„Morgenmagazin“ hervorgeht. Besonders deutlich zeigt sich die Präferenz für eine vorgezogene Bundestagswahl bei den Anhängern der AfD, wo der Anteil der Befürworter bei 86 Prozent liegt.

Die Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap zeigt im Vergleich zur Vorwoche nur geringfügige Veränderungen. Die Ampelpartner Grüne und FDP gewinnen jeweils einen Prozentpunkt hinzu. Die Grünen erreichen damit 15 Prozent, während die FDP mit 5 Prozent wieder im Bundestag vertreten wäre. Die SPD verliert einen Punkt und landet bei 15 Prozent. Auch die Linke büßt einen Punkt ein und würde mit 4 Prozent aus dem Parlament ausscheiden. Die Union bleibt mit unveränderten 30 Prozent weiterhin an der Spitze.

Politik-News vom 9. November: Wirtschaft reagiert mehrheitlich positiv auf Einigung für Industriestrompreis

15.24 Uhr: Die deutsche Wirtschaft bewertet die Einigung der Bundesregierung auf ein Maßnahmenpaket zur Absenkung der Strompreise für das produzierende Gewerbe mehrheitlich positiv. Es bringe „dringend notwendige Entlastungen für Unternehmen und ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit“, erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner. Die Industriegewerkschaft IGBCE sprach von einem „wichtigen ersten Schritt“.

Zentraler Punkt der Einigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist die Absenkung der Stromsteuer auf den europarechtlich zulässigen Mindestsatz. Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Textil- und Modeindustrie nannte dies „überfällig“. „Genau das haben wir zusammen mit anderen mittelständischen Industriebranchen immer wieder in die Diskussion eingebracht.“

Stromasten im Nebel: Der Industriestrompreis soll sinken. Foto: Thomas Warnack / dpa

Ministerium muss Infos über Lambrechts Hubschrauberflug herausgeben

14.24 Uhr: Das Verteidigungsministerium muss weitere Informationen über den umstrittenen Hubschrauberflug der ehemaligen Ministerin Christine Lambrecht herausgeben, bei dem auch Lambrechts Sohn mitgeflogen war. Das entschied das Verwaltungsgericht Köln in zwei Urteilen, die am Donnerstag öffentlich wurden. Das Gericht gab damit den Klagen zweier Journalisten überwiegend Recht.

Lambrecht hatte bei dem Flug mit einem Regierungshubschrauber zu einem Truppenbesuch in Schleswig-Holstein im April 2022 ihren 21-jährigen Sohn mitgenommen. Am nächsten Tag fuhren sie mit dem Auto in den Urlaub nach Sylt weiter. Nach Angaben ihres Ministeriums hatte Lambrecht den Mitflug des Sohnes ordnungsgemäß beantragt und die Kosten voll übernommen.

Das Ministerium ist laut den Urteilen verpflichtet, unter anderem Unterlagen zum Programm des Truppenbesuchs herauszugeben. Außerdem müssten etwa Berechnungen der Flugbereitschaft und Dienstvorschriften der Bundeswehr zur Nutzung von Luftfahrzeugen zugänglich gemacht werden

Studie: 42 Prozent der AfD-Anhänger für EU-Austritt Deutschlands

14.13 Uhr: Drei von vier Deutschen bewerten laut einer aktuellen Umfrage die Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) positiv. Das zeigt die repräsentative Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), die am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde. „Nur eine absolute Minderheit von fünf Prozent bewertet die deutsche Mitgliedschaft negativ“, schreiben die Autoren. Doch in den politischen Lagern schwankt die Unterstützung für die EU erheblich.

Anhänger der Grünen sind laut Studie besonders europafreundlich: 97 Prozent der Befragten wünschten sich demnach eine Fortsetzung der EU-Mitgliedschaft. Anhänger der AfD zeigten sich dagegen besonders EU-skeptisch: 42 Prozent der AfD-Anhänger stimmten in der Umfrage einem Austritt Deutschlands aus der EU zu. Dieses Lager ist damit gespalten. 52 Prozent der AfD-Anhänger waren für den Verbleib. Ein Austritt Deutschlands aus der EU, ein sogenannter „Dexit“, ist laut den Studienmachern kein mehrheitsfähiges Thema. Insgesamt wollten 87 Prozent der Befragten die Mitgliedschaft in der EU fortsetzen.

Insgesamt stehen die Deutschen der EU positiv gegenüber. Foto: IMAGO stock / imago images/Andia

Wirtschaftsminister Habeck interviewt Star-Pianist

13.05 Uhr: Anlässlich des Gedenkens an die Pogromnacht vor 85 Jahren hat Vizekanzler Robert Habeck mit dem jüdischen Pianisten Igor Levit über das Leben als Jude in Deutschland gesprochen und davon ein Video produziert. „Das ist auch, glaube ich, vielleicht für viele, die der Situation nicht so folgen, schwer zu verstehen, wie der Angriff auf Israel die Identität von jüdischen Leben hier herausfordert oder gefährdet“, sagt der grüne Bundeswirtschaftsminister in dem knapp zehnminütigen Film, den sein Ressort am Donnerstag auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel und der massiven Gegenangriffe im Gazastreifen häufen sich antisemitische Vorfälle in Deutschland. Auf Habecks Frage, wie bedrohlich er die aktuelle Situation für sich und jüdisches Leben in Deutschland empfinde, antwortet Levit, es sei ihm „ein sehr substanzieller Teil“ seines Sicherheitsgefühls verloren gegangen.

„Ich wollte mich nie in eine Schublade stecken lassen, auch von mir selbst nicht. Aber kein Ereignis in der Welt hat mich so sehr zum Juden gemacht wie dieses“, sagt Levit. Die Teilnahmslosigkeit großer Teile der Gesellschaft empfinde er als „bestürzend“: „Das ist der eigentlich schlimme Bruch.“

Star-Pianist Levit bezieht in der Öffentlichkeit immer wieder Stellung zu politischen Themen. Foto: Christophe Gateau / DPA Images

Bundesregierung will Strompreis für Wirtschaft senken

11.43 Uhr: Die Bundesregierung will den Strompreis für die Wirtschaft durch eine Steuerreform drücken. Geplant ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem eine deutliche Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe und eine Ausweitung der bisherigen Strompreiskompensation für Konzerne, die besonders unter hohen Strompreisen leiden. Zuerst hatte das „Handelsblatt“ über die Pläne berichtet.

Die Stromsteuer soll demnach von derzeit rund zwei Prozent auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Prozent gesenkt werden. Davon profitieren nicht nur große Industriekonzerne, sondern auch der Mittelstand .350 Konzerne, die besonders im internationalen Wettbewerb stehen und unter den hohen Strompreisen leiden, sollen zusätzliche Hilfen erhalten. Die bestehende Strompreiskompensation soll für fünf Jahre verlängert und ausgeweitet werden.

Eine weitere Entlastung hatte das Bundeskabinett vor Kurzem beschlossen: So will die Bundesregierung einen Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten von bis zu 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das soll am Ende auch den Strompreis dämpfen. Netzentgelte sind Gebühren für die Nutzung von Strom- und Gasnetzen, die an die Verbraucher weitergegeben werden. Alle Entlastungen sollen sich allein im kommenden Jahr auf einen zweistelligen Milliardenbetrag summieren.

Zentralrat der Juden: „In Deutschland ist etwas aus den Fugen geraten“

8.28 Uhr: Aus Sicht des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist in Deutschland „etwas aus den Fugen geraten“. In den vergangenen Wochen habe er zuweilen das Land nicht wiedererkannt, sagte Schuster laut Redemanuskript bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome am Donnerstag in Berlin.

„Es wurde zugelassen, dass es sagbar erscheint, öffentlich die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden zu propagieren. Es wurde zugelassen, dass sich tausende Menschen mit arabischem Migrationshintergrund, aufgehetzt von radikalen Fanatikern, auf die Straße trauen und all dies fordern – noch einmal: wenige Stunden nach dem grausamen Massaker der Hamas; und bis heute“, betonte Schuster. Mit Blick auf den Terrorangriff am 7. Oktober mit rund 1.400 Toten und etwa 240 Entführten sprach er erneut vom „Pogrom unserer Zeit“.

Schuster sieht Parallelen in der Geisteshaltung radikaler Islamisten, die die Vernichtung Israels und der Juden wollten, und den „rechtsextremen Verächtern unserer Erinnerungskultur an die Schoa“. Die deutsche Verantwortung für Israel sei ein Kern dieser Erinnerung. „Auch in linksextremen und immer mehr linken Kreisen ist die Verachtung dieser Lehren zu spüren – auch der des 9. November 1938.“

Lesen Sie auch: Israels Botschafter Prosor – „Wenn die Deutschen nicht handeln, werden sie morgen weinen“

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, steht vor einem Gedenkstein am ehemaligen Standort der Würzburger Hauptsynagoge. Foto: Daniel Karmann / dpa

Politik-News vom 8. November:

Sachverständige befürchten in den kommenden Jahren wachsende Versäumnisse Deutschlands beim Klimaschutz. Grund sind die geplanten Änderungen am Klimaschutzgesetz sowie unzureichende Maßnahmen zur CO₂-Minderung.

Die sogenannten Wirtschaftsweisen sehen Deutschland 2023 klar in der Rezession und erwarten auch im kommenden Jahr nur eine schwache wirtschaftliche Erholung. Für dieses Jahr sei ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent zu erwarten, erklärte der Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen am Mittwoch. Im kommenden Jahr rechnet das Gremium demnach mit 0,7 Prozent Wachstum sowie einer Inflationsrate von 2,6 Prozent.

Der Mitgründer und CSO der Wohnungsplattform Airbnb, Nathan Blecharczyk, sieht keinen Fehler bei seinem Unternehmen, nachdem Anfang der Woche bekannt wurde, dass Airbnb in Italien wegen angeblicher Steuerhinterziehung knapp 780 Millionen Euro an den Fiskus abtreten muss.

Die Migranten-Hilfsorganisation Pro Asyl erwartet durch die von Bund und Ländern geplanten Einschnitte für Asylbewerber Rückschläge bei der Integration. Sie kritisiert unter anderem, dass die Zeit, in der während des Asylverfahrens noch keine Leistungen auf regulärem Sozialhilfe-Niveau gezahlt werden, auf drei Jahre verdoppelt werden soll. Dies bedeute unter anderem, dass die Betroffenen in den ersten drei Jahren auch keine volle Gesundheitsversorgung bekämen.

Der Deutsche Philologenverband und weitere Lehrer-Fachverbände fordern vor dem Hintergrund eines laufenden Reformprozesses in der KMK längere Amtszeiten für die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz.

Politik-News vom 7. November:

Die Linksfraktion im Bundestag will als Reaktion auf das Ausscheiden einiger Abgeordneter um Sahra Wagenknecht nächste Woche ihre Auflösung beschließen und ein Datum dafür festlegen.

Nach Thüringen ist auch in Sachsen-Anhalt die AfD vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden. Das teilte der Leiter des sachsen-anhaltischen Verfassungsschutzes, Jochen Hollmann, am Dienstag in Magdeburg auf Nachfrage mit.

Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland ist neuen Berechnungen zufolge im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Zum Stichtag am 30. Juni 2022 seien 447.000 Menschen wohnungslos gewesen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Hochrechnung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) in Berlin zeigt.

Bund und Länder haben sich nach monatelangem Streit über die Aufteilung der Flüchtlingskosten geeinigt und Maßnahmen zur Verringerung der irregulären Migration nach Deutschland vereinbart.

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels zur Migrationspolitik begrüßt. „Der Deutschland-Pakt Migration legt wichtige Grundlagen, um angesichts der großen Herausforderungen der Migration handeln und konkrete Probleme lösen zu können“, erklärte Habeck am Dienstag in Berlin.

Der Landkreistag hat enttäuscht auf die Bund-Länder-Beschlüsse zur Asylpolitik reagiert. „Unsere Kernforderung in finanzieller Hinsicht bestand darin, dass der Bund die vollständigen Unterkunftskosten für anerkannte Geflüchtete übernimmt“, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion. „Daher ist die Einigung zwischen Bund und Ländern ohne diese Komponente für uns inakzeptabel.“

Der Städte- und Gemeindebund hat die Asyl-Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels begrüßt und eine schnelle Umsetzung angemahnt. „Das sind Schritte in die richtige Richtung‘“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dieser Redaktion.

Politik-News vom 6. November:

Nach wochenlangem Streit und Warnungen vor einem Aus des Deutschlandtickets haben Bund und Länder am Montagabend Schritte zu einer weiteren Finanzierung vereinbart.

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, hat sich für umfangreiche Investitionen zur Modernisierung des Landes ausgesprochen. „Unser Blick muss jetzt über die aktuelle Situation und diese Legislaturperiode hinausreichen“, sagte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments dieser Redaktion.

Die Linke im Bundestag hält Überlegungen der SPD zur stärkeren Besteuerung von Spitzenverdienern für vollkommen unglaubwürdig. Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte unserer Redaktion, die Vorschläge seien „reine PR“.

Das FDP-Präsidium eine scharfe Korrektur bei den Leistungen für Asylbewerber gefordert. Das hohe Niveau an Sozialleistungen dürfe nicht länger Anreize für irreguläre Migration nach Deutschland setzen, heißt es in einem in Berlin getroffenen Beschluss.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine parteiübergreifende Lösung für die Probleme der Länder und Kommunen beim Thema Migration verlangt, sich aber skeptisch zu den Vorschlägen der Ampel-Koalition von Kanzler Olaf Scholz (SPD) geäußert. „Der Erwartungshorizont auch vonseiten der Bundesregierung ist so groß aufgespannt, dass man die Menschen jetzt nicht enttäuschen darf“, warnte Kretschmer.

Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz fordern Studierendenvertreter und Jugendverbände „ein Bildungsticket für Schüler*innen, Azubis und Studierende, das deutlich günstiger als 49 € ist“. Junge Menschen hätten meist ein geringeres Einkommen und seien auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, heißt es in dem offenen Brief.

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium empfiehlt laut einem Bericht des „MDR“ eine Reform des Bürgergeldes. Ein Gutachten vom 7. September sehe „große Defizite bei der Abstimmung verschiedener Leistungen, insbesondere den Zuverdienstregeln“, heißt es in dem Bericht.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert strengere Vorgaben für propalästinensische Demonstrationen in deutschen Städten. „Alle Versammlungsbehörden müssen restriktiver sein und mehr Auflagen erlassen“, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke im Deutschlandfunk.

Nach weiteren israelfeindlichen und antisemitischen Demonstrationen fordert Grünen-Chef Omid Nouripour eine harte Antwort des Staates. „Antisemitische Parolen und Aufrufe zur Unterstützung islamistischer Organisationen wie zuletzt bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Essen sind schlicht inakzeptabel“, sagte er dieser Redaktion.

Bereits vor dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober hat die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland einem Medienbericht zufolge deutlich zugenommen. So seien im dritten Quartal 2023 bislang 540 antisemitisch motivierte Straftaten polizeilich erfasst worden und damit deutlich mehr als in früheren Quartalen, berichtet die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Montag) unter Berufung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag.

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, fordert Bund und Länder auf, sich am heutigen Treffen auf Soforthilfen für Kliniken zu einigen. „Wir benötigen jetzt einen Inflationsausgleich und endlich eine solide finanzielle Grundlage, um die stationäre Versorgung aufrechterhalten zu können“, sagte er der „Rheinischen Post“.

Vor dem Gipfel zur Migration im Kanzleramt hat der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein an Bund und Länder appelliert, Judenfeindlichkeit in der arabischen und türkischen Bevölkerungsgruppe in Deutschland stärker in den Blick zu nehmen.

