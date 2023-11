Ein Schild „Ladenlokal zu vermieten“ steht in einem leerstehenden Geschäft in der Innenstadt.

Politik-News im Überblick SPD will gegen Leerstand in Innenstädten vorgehen

Berlin Die SPD-Bundestagsfraktion will am Dienstag einen Maßnahmenkatalog zur Belebung der Stadtzentren beschließen. Mehr im Politik-Blog.

Jedes vierte Unternehmen muss Teil der Corona-Hilfen zurückzahlen

Wissing warnt vor „Überbietungswettbewerb“ bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz

SPD will gegen Leerstand in Stadtzentren vorgehen

Habeck plant deutsches Wasserstoffkernnetz

Laut Annalena Baerbock will Deutschland seine Hilfen für die Ukraine erhöhen

Berlin. In der SPD soll alles beim Alten bleiben – zumindest was die Parteispitze angeht. Nach dem Willen der beiden Vorsitzenden Esken und Klingbeil soll das Duo die Partei auch für die nächsten zwei Jahre führen, wie am Montag bekannt wurde.

Unterdessen hat BundeskanzlerScholz bei einer Medienveranstaltung kund getan, er sei – anders als Deutschlands EU-Partner Frankreich – gegen einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen. Zudem bot der Kanzler CDU-Chef Merz an, weiter über das Thema Migration zu sprechen. Einfach nur die Beschlüsse des Gipfels kritisieren, genüge nicht.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 14. November: Jedes vierte Unternehmen muss Teil der Corona-Hilfen zurückzahlen

8.19 Uhr: Fast jedes vierte Unternehmen, das in der Corona-Krise staatliche Hilfen bekam, muss einen Teil davon zurückzahlen. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Wirtschaftsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zugrunde liegen Stichproben der bislang eingereichten 338.000 Anträge für die Schlussabrechnung. Rund 40 Prozent der Betriebe bekommen demnach allerdings auch Nachzahlungen vom Bund.

Die Corona-Überbrückungshilfen wurden unbürokratisch an existenzbedrohte Unternehmen mit hohen Umsatzrückgängen ausgezahlt. Diese Auszahlung war aber an eine Schlussabrechnung gekoppelt - es wurden also der tatsächliche Umsatzrückgang und förderfähige Fixkosten mit der Prognose abgeglichen. Zu Rückforderungen kann es zum Beispiel kommen, wenn der tatsächliche Umsatzrückgang geringer war als bei Antragstellung erwartet.

Nach Zahlen des Wirtschaftsministeriums wurden rund 13,1 Milliarden Euro Soforthilfe und 63,3 Milliarden Euro für Programme wie die November-, Dezember-, oder Neustarthilfe ausgezahlt.

Frist für die Schlussabrechnungen war der 31. Oktober.

Minister Schulze: AfD könnte deutschem Image im Ausland schaden

8.16 Uhr: Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister hat vor einem Imageschaden durch hohe Umfragewerte der AfD gewarnt. Derzeit sei das starke Abschneiden der in Sachsen-Anhalt seit kurzem als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei seiner Einschätzung zufolge zwar noch kein größeres Problem für das Image Deutschlands im Ausland, sagte der CDU-Politiker im Interview der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag). „Klar ist aber: Das könnte sich schnell ändern.“

Einen negativen Einfluss könnte ein Machtzuwachs der AfD beispielsweise auf den Fachkräftemarkt haben, sagte Schulze. Für Sachsen-Anhalt sei die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland jedoch „absolut notwendig“. Um einen Imageschaden zu vermeiden, dürfe die AfD niemals in Regierungsverantwortung kommen, so der Minister.

Minister Heil warnt: Nicht wegen Bürgergeld kündigen

8.10 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Arbeitnehmer davor gewarnt, wegen des Bürgergeldes ihren Job aufzugeben. „Jemand, der so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der bekommt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erst einmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld“, sagte der SPD-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung „hart, aber fair“. Das Bürgergeld sei kein bedingungsloses Grundeinkommen. Man müsse bedürftig sein. Wer dann nicht mitwirke, dem könnten auch Leistungen bis 30 Prozent gekürzt werden.

Das Bürgergeld, der Nachfolger von Hartz IV, soll im kommenden Jahr um mehr als zwölf Prozent steigen. Heil verwies auf den Mechanismus, dass die starke Erhöhung mit der hohen Inflation dieses Jahres zu tun habe. Wenn die Inflation aber 2024 wieder sinke, werde die darauf folgende Bürgergelderhöhung „relativ mickrig sein“, sagte der Minister voraus. Er verwies zugleich auf „ganz furchtbare Folgen“ für spätere Rentenansprüche, wenn man nur Bürgergeld beziehe.

Heil unterstrich, Arbeit müsse sich lohnen. Deshalb müsse auch der Mindestlohn steigen und die Tarifbindung erhöht werden.

Arbeitsminister Hubertus Heil. Foto: Unbekannt / Bernd von Jutrczenka/dpa

Wissing warnt vor „Überbietungswettbewerb“ bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz

7.55 Uhr: Digitalminister Volker Wissing hat vor Überregulierung von Künstlicher Intelligenz gewarnt. „Es reicht bei KI nicht aus, nur die Risiken zu beherrschen, weil man ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit verliert. Man muss auch die Chancen nutzen“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. „Dabei darf es nicht zu einem Überbietungswettbewerb kommen, wer am schnellsten und am stärksten reguliert.“ Deswegen lehne er die scharfen Vorschläge des EU-Parlaments in dieser Sache auch entschieden ab. „Wir können Europa nicht zum am schärfsten regulierten Markt machen, mit dem Risiko, dass diese Technologie abwandert und wir sie dann vielleicht aus China importieren“, mahnte Wissing.

Die EU will der erste Wirtschaftsraum weltweit werden, der den Einsatz von KI gesetzlich regelt. Nach einem Beschluss des Europaparlaments sollen Anwendungen, die mit hohen Risiken für die Sicherheit von Menschen verbunden sind, verboten oder stark eingeschränkt werden. Dazu zählt etwa biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in Echtzeit. KI-Systeme, die Menschen nach ihrem sozialen Verhalten oder ethnischen Merkmalen klassifizieren, wären demnach ebenfalls nicht zulässig. Der Parlamentsbeschluss muss in den kommenden Monaten mit den Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission weiter verhandelt werden.

Wissing riet zu einer engen Abstimmung mit Partnern, „die unsere Werte teilen“, und lobte die Einigung der G7-Staaten auf einen gemeinsamen Verhaltenskodex. Er rate aber davon ab, jetzt ein abgeschlossenes Regelwerk auf den Tisch zu legen. Die Herausforderungen im Umgang mit KI seien noch gar nicht abzusehen.

Die sieben führenden Industrienationen des Westens – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA – hatten sich auf gemeinsame Leitplanken für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz verständigt. So wollen die G7 dafür sorgen, dass KI nicht Demokratie, Rechtstaat und Menschenwürde unterminiert. Der Kodex ist für Staaten und Unternehmen zunächst nicht bindend.

Wissing räumte ein, dass KI auch die Möglichkeit beschleunige, Schaden anzurichten. ‚Anleitungen zum Herstellen von Sprengstoff, zur Unterbrechung einer Bahnverbindung oder zum Einbruch in ein Computernetzwerk kann man sich mit KI schneller beschaffen als auf analogem Weg.‘ Die Leute, die diese Algorithmen programmierten, müssten in dieser Hinsicht in Verantwortung genommen werden.

Deutschland spiele bei Künstlicher Intelligenz ganz vorne mit, sagte der Digitalminister. „Wir sind ein Standort, der Global Player hat, wie Aleph Alpha zum Beispiel.“ In der Wirtschaft werde KI allerdings noch zu wenig genutzt. „Das muss sich ändern, denn ohne KI wird es in Zukunft keine Wettbewerbsfähigkeit mehr geben.“

Urteil zur Umwidmung von Corona-Mitteln: Union hofft auf Stärkung der Schuldenbremse

7.40 Uhr: Kurz vor der Verkündung des Urteils zur Umwidmung nicht verbrauchter Corona-Mittel zugunsten des Klimaschutzes hat die Unionsfraktion im Bundestag ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das Bundesverfassungsgericht die Schuldenbremse im Grundgesetz stärken wird. Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg sagte unserer Redaktion: „Es kann nicht sein, dass Kredite, die der Bundestag unter Aussetzung der Schuldenbremse zur Bewältigung einer ganz bestimmten Krise und für ein bestimmtes Haushaltsjahr bewilligt hat, ihrer Zweckbestimmung nach einfach umgewidmet und in anderen Haushaltsjahren eingesetzt werden.“

Der CDU-Politiker ergänzte: „Anderenfalls könnte künftig jeder Finanzminister – so wie Christian Lindner es aktuell macht – verschleiern, wie viel Schulden er tatsächlich macht. Transparenz und Ehrlichkeit in der Haushaltsführung sind grundlegend für nachhaltige Politik.“

Am Mittwoch will das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein Urteil zur Normenkontrollklage der Unionsfraktion gegen den zweiten Nachtragshaushalt 2021 bekanntgeben. Die Ampel-Koalition hatte kurz nach der Regierungsübernahme nicht verbrauchte Kreditermächtigungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Umfang von 60 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds verschoben. Das Sondervermögen heißt inzwischen Klima- und Transformationsfonds. Aus ihm werden am regulären Bundeshaushalt vorbei vorrangig Klimaschutzprojekte und Maßnahmen zur Senkung der Strompreise finanziert. Sollte Karlsruhe das Vorgehen für verfassungswidrig erklären, wären zentrale Teile der Ampel-Finanzplanung hinfällig.

Sterben der Innenstädte: SPD will gegen spekulativen Leerstand vorgehen

7.29 Uhr: Die SPD-Bundestagsfraktion will zur Rettung der Innenstädte gegen spekulativen Leerstand in zentralen Lagen vorgehen. „Die Zukunft unserer Innenstädte steht auf dem Spiel“, sagte der wohnungspolitische Sprecher der Fraktion, Bernhard Daldrup, unserer Redaktion. „Wir müssen handeln, damit es auch in Zukunft lebendige und lebenswerte Städte gibt.“

Die SPD-Bundestagsfraktion will in ihrer Sitzung am Dienstag einen Maßnahmenkatalog zur Belebung der Stadtzentren beschließen. „Spekulativer Leerstand von zum Beispiel Kaufhäusern über einen längeren Zeitraum kann zur Belastung einer Innenstadt werden“, heißt es in dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt. „Daher sollte geprüft werden, ob und inwiefern bundesseitig gegen spekulativen Leerstand von Gewerbeimmobilien vorgegangen werden könnte.“

In dem Papier fordern die Sozialdemokraten, die Nutzung leerstehender Immobilien zu erleichtern, um Betriebe, Handwerker, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, Behörden oder medizinische Versorgungszentren anzusiedeln sowie die Zulassung von Wohnungen in den Innenstädten zu ermöglichen. „Häufig stehen einer stärkeren Nutzungsmischung in Innenstädten jedoch rechtliche Hürden, wie Baurecht- oder Lärmschutzmaßnahmen, wenige kommunale Einflussinstrumente und hohe Mieten entgegen“, kritisiert die SPD-Fraktion.

Demnach sollen die Kommunen mehr Spielräume bekommen, um Schlüsselimmobilien in Gewerbe- oder Wohnimmobilien umwandeln zu können. „Das betrifft insbesondere einfachere Baugenehmigungen für Aus- und Umbau, Aufstockungen und flexiblere Lärmschutzvorgaben zum Schutz der Club-Kultur und der Gastronomie in den Zentren“, sagte Daldrup. Die Fraktion will zudem das Vorkaufsrecht der Städte stärken, damit diese Schlüsselimmobilien und strategisch wichtige Flächen zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert kaufen können – anstatt zum Höchstgebot.

Politik-News vom 13. November: Kritik an CDU-Forderung nach Arbeitspflicht bei Bürgergeld-Bezug

21.10 Uhr: Die CDU will einen „Systemwechsel“ beim Bürgergeld und eine Arbeitspflicht für Bezieher der Sozialleistung. Dies aber stößt auf Skepsis in der Wirtschaft. „Wir wollen das Bürgergeld in dieser Form wieder abschaffen“, sagte Generalsekretär Carsten Linnemann der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag). Es gebe in Deutschland aus guten Gründen keinen Arbeitszwang: „Wer nicht arbeiten will, muss das nicht tun - er kann dann aber auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt aufkommt.“ Denn der Sozialstaat müsse „für die wirklich Bedürftigen da sein, die nicht arbeiten können“.

Linnemann verlangte „mehr Anreize für die Jobaufnahme“. Künftig solle gelten, dass jeder, der arbeiten könne und Sozialleistungen beziehe, spätestens nach einem halben Jahr einen Job annehmen oder gemeinnützig arbeiten müsse. Das sei man „all denen schuldig, die jeden Tag arbeiten gehen und damit die Sozialleistungen des Staates für andere erst möglich machen“, fügte Linnemann hinzu.

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sagte der „Bild“-Zeitung (Dienstag) zu Linnemanns Vorstoß: „Eine Jobpflicht für Bürgergeld-Bezieher ist in der Theorie richtig. Allerdings wird es bei der Umsetzung zahlreiche Probleme geben, unter anderem eine Verdrängung regulärer Jobs durch gemeinnützige Arbeit.“ Hüther schlägt stattdessen vor, die Aufnahme regulärer Vollzeitjobs über höhere Freibeträge attraktiver zu machen: Aktuell liege die Stundenlohn-Differenz beim Umstieg von einem geringfügigen Job auf einen Vollzeitjob bei knapp zwei Euro: „Das ist natürlich viel zu wenig. Außerdem muss die Vertrauenszeit von sechs Monaten wieder gekippt werden. Druck zur Jobaufnahme und Sanktionen sind nötig.“

Habeck präsentiert Pläne für deutsches Wasserstoffkernnetz

18.00 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt am morgigen Dienstag Pläne für die wichtigsten Verbindungen im künftigen deutschen Wasserstoff-Netz vor. Wasserstoff ist ein wichtiger Hoffnungsträger der Energiewende, der künftig helfen soll, den Ausstoß an Treibhausgasen etwa in der Industrie zu drücken.

Ziel des so genannten Kernnetzes ist es laut Ministerium, eine Grundlage für die Anbindung zentraler Wasserstoff-Standorte wie großer Industriezentren, von Speichern, Kraftwerken und Importleitungen zu schaffen. Dabei gehe es zunächst um die wesentliche Infrastruktur, die bis 2032 in Betrieb gehen soll. Habeck hatte im Sommer gesagt, ungefähr ein Drittel des benötigten Wasserstoffs solle in Zukunft in Deutschland erzeugt werden, ungefähr zwei Drittel müssten importiert werden. Gemeinsam mit Habeck stellt der Vorstandsvorsitzende der FNB Gas, Thomas Gößmann, die Pläne für das Kernnetz vor. Die FNB Gas ist der Zusammenschluss der überregionalen Gastransportunternehmen in Deutschland.

Baerbock bestätigt Pläne für mehr Ukraine-Hilfe

15.03 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Pläne für eine deutliche Ausweitung der Unterstützung für die bestätigt. „So stark die aktuelle Krisendiplomatie mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten ist, so wichtig ist es auch, uns den geopolitischen Herausforderungen hier vor Ort zu stellen“, sagte sie bei einem Außenministertreffen in Brüssel. „Unsere Unterstützung wird gerade auch für das nächste Jahr massiv weiter ausgebaut werden.“

Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen), Außenministerin, spricht bei einem Pressestatement in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Foto: Michael Kappeler / DPA Images

Details zu den Planungen für das kommende Jahr nannte Baerbock nicht. Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ (BamS) hat sich die Ampel-Koalition darauf verständigt, für Ukraine-Hilfen im Jahr 2024 statt vier nun acht Milliarden Euro einzuplanen. Sprecher aus den Ministerien für Verteidigung und Finanzen äußerten sich am Wochenende auf Anfrage inhaltlich nicht dazu. Sie verwiesen auf das laufende parlamentarische Verfahren. Der Haushaltsausschuss des Bundestages berät am Donnerstag in der sogenannten Bereinigungssitzung über die Ausgaben für 2024. Danach folgt die Haushaltsberatung im Plenum.

Lesetipp zum SPD-Vorsitz: Das Duo, das den Laden zusammenhält

Klingbeil und Esken kandidieren erneut für SPD-Vorsitz

10.30 Uhr: Lars Klingbeil und Saskia Esken wollen für weitere zwei Jahre Vorsitzende der SPD bleiben. Die beiden gaben am Montag im SPD-Präsidium bekannt, dass sie beim Parteitag im Dezember erneut als Doppelspitze kandidieren werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.

Lars Klingbeil und Saskia Esken (r) wollen an der Spitze der SPD bleiben. Foto: Kay Nietfeld / DPA Images

Die 62-jährige Esken ist seit 2019 Parteivorsitzende. Damals setzte sie sich zusammen mit Norbert Walter-Borjans in einer Stichwahl der SPD-Mitglieder gegen den heutigen Kanzler Olaf Scholz und seine jetzige Bauministerin Klara Geywitz durch. Nach der Bundestagswahl 2021, bei der die SPD erstmals seit fast 20 Jahren wieder stärkste Partei wurde, rückte der heute 45-jährige Klingbeil für Walter-Borjans in die Doppelspitze. Bis zu diesem Zeitpunkt war er Generalsekretär.

Die beiden können als Vorsitzende auf großen Rückhalt in der SPD zählen. Die krachenden Wahlniederlagen in Hessen und Bayern haben allerdings Unruhe in die Partei gebracht und Forderungen nach einer stärkeren Profilierung der SPD laut werden lassen. Der Parteitag, auf dem sich Esken und Klingbeil zur Wiederwahl stellen, findet vom 8. bis 10. Dezember statt. Dabei wird der gesamte Parteivorstand mit seinen 35 Mitgliedern neu gewählt.

Lang kritisiert „Überbietungswettbewerb“ bei Forderungen zu Migration

8.36 Uhr: Grünen-Chefin Ricarda Lang hat einen „Überbietungswettbewerb“ bei der Aufstellung von Forderungen in der Migrationsdebatte kritisiert. „Ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt mal in der Debatte auf das, was am meisten bringt, vor allem für die Kommunen, die vor Ort umsetzen müssen - und nicht auf das, was am härtesten klingt“, sagte sie im Deutschlandfunk.

„Ich finde, dass wir manchmal eine Verschiebung innerhalb dieser Debatte erlebt haben, dass plötzlich das, was am allerhärtesten klingt, als am realistischsten ausgemacht wird, obwohl es eigentlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat“, kritisierte sie. „Ein Beispiel dafür ist die Obergrenzendebatte, die wir jetzt geführt haben über Wochen hinweg. Ich könnte hier zahlreiche andere nennen.“ Der grüne Kurs in der Migrationspolitik bestehe darin, Scheinlösungen zu benennen und bei pragmatischen Lösungen mitzugehen.

Ricarda Lang (Grüne), Bundesvorsitzende ihrer Partei, steht vor dem ARD-Sommerinterview auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Foto: Annette Riedl / DPA Images

Lang wies den Vorwurf aus der Union zurück, die Grünen seien nicht kompromissbereit genug. „Ich glaube, uns als Grünen muss niemand erklären nach diesen letzten zwei Jahren, dass zur Politik der Kompromiss dazugehört, dass zur Demokratie der Kompromiss dazugehört“, sagte sie. „Wir haben in den letzten Jahren an vielen Stellen Entscheidungen getroffen. Ich möchte an die Waffenlieferungen an die erinnern. Ich möchte an das schnelle Ausbauen der LNG-Terminals erinnern, wo wir über unseren eigenen Schatten gesprungen sind, weil die Realität es notwendig gemacht hat.“

CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Wochenende im Deutschlandfunk gesagt: „Die Grünen müssen an die Wirklichkeit anschlussfähig bleiben.“ Sie müssten akzeptieren, dass sie Kompromisse machen müssten. Wenn sie dazu nicht bereit seien, habe die Union andere Optionen. Hintergrund ist die Entscheidung der hessischen CDU, mit der SPD statt mit ihrem langjährigen grünen Koalitionspartner Verhandlungen über eine Regierungsbildung aufzunehmen. Die Union fordert zum Beispiel, die Zahl der sicheren Herkunftsländer deutlich auszuweiten, den Familiennachzug von Flüchtlingen zu begrenzen und Mehrfachasylanträge zu unterbinden.

Esken fordert zehn Milliarden Euro jährlich für Startchancen-Programm

5.04 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken fordert eine Verfünffachung der Mittel, die für das geplante Startchancen-Programm von Bund und Ländern zur Verfügung stehen. „Das sind zehn Milliarden Euro pro Jahr statt der jetzt geplanten zwei Milliarden Euro von Bund und Ländern zusammen“, sagte sie dem digitalen Medienhaus Table.Media. „Wir müssen dauerhaft dafür sorgen, dass unser Bildungssystem Nachteile des Elternhauses ausgleicht.“

Das Versprechen des Aufstiegs durch Bildung funktioniere heute nicht mehr, fuhr Esken fort. Das Startchancen-Programm sei in der geplanten Form zu klein bemessen. Mindestens die Hälfte der Schulen brauche diese besondere Unterstützung. Eine Verfünffachung der Mittel sei daher nötig.

Das Bundesbildungsministerium und die Länder hatten sich im September auf Eckpunkte für das Startchancen-Programm verständigt. In den kommenden zehn Jahren sollen bundesweit 4000 Schulen mit insgesamt 20 Milliarden Euro besonders gefördert werden. Die Förderung zielt laut Bildungsministerium auf eine bessere Ausstattung der Schulen, bedarfsgerechte Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung und eine Stärkung multiprofessioneller Teams.

SPD-Vorsitzende Saskia Esken möchte die Mittel für das vereinbarte Startchancen-Programm verfünffachen. Foto: Soeren Stache / DPA Images

SPD will Steuern für die Masse senken und Superreiche zahlen lassen

4.05 Uhr: Die SPD will die Einkommenssteuer für 95 Prozent der Bevölkerung senken und dafür Superreiche stärker besteuern. Unter anderem dies sieht der Leitantrag für den Parteitag im Dezember vor, den der Bundesvorstand an diesem Montag in Berlin beschließen will.

Die SPD will auch die Schuldenbremse lockern, was beim Koalitionspartner FDP nicht gut ankommt. Die Sozialdemokraten machen sich zudem für eine weitere Erhöhung des Mindestlohns stark und für Investitionen von 100 Milliarden Euro jährlich in Infrastruktur, Digitalisierung, den Umbau der Industrie und nicht zuletzt Bildung.

Die Vorsitzende Saskia Esken möchte etwa die Mittel für das vereinbarte Startchancen-Programm für Schulen mit vielen sozial benachteiligten Schülern verfünffachen. Das Programm soll im kommenden Schuljahr starten. Um Programme mit dem Sondervermögen zielgenau umzusetzen, will die SPD eine Kommission aus Bund, Ländern und Kommunen etablieren.

Union übt massive Kritik an geplanter Erleichterung von Einbürgerungen

3.43 Uhr: Die Unionsfraktion im Bundestag übt massive Kritik an der von der Ampel-Koalition in dieser Woche geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. „Unser Land steckt in einer schweren Migrationskrise und auf unseren Straßen wollen Judenfeinde das Kalifat ausrufen“, sagte Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Trotzdem will die Ampel den deutschen Pass viel großzügiger als bisher an Ausländer verteilen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen.“

Die Bundesregierung will die Fristen für den Erwerb eines deutschen Passes verkürzen. Menschen, die legal in Deutschland leben, sollen den deutschen Pass schon nach fünf Jahren statt wie bisher nach acht Jahren erhalten können. Bei besonderen Integrationsleistungen soll eine Einbürgerung bereits ab drei Jahren möglich sein, etwa bei herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz, beim Spracherwerb oder durch ehrenamtliches Engagement.

Mehrstaatigkeit soll laut dem Gesetzentwurf der Bundesregierung künftig generell akzeptiert werden. Auch dies hält Lindholz „gerade mit Blick auf die aktuellen Ereignisse“ für einen Fehler. Die doppelte Staatsbürgerschaft bedeute „mehr Einfluss für ausländische Staaten in Deutschland, und sie hemmt eine eindeutige Hinwendung zu unseren Werten, wenn im Herkunftsstaat andere Werte gelten“.

Scholz will weiter mit Merz über Migration sprechen

2.07 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Oppositionsführer Friedrich Merz neue Gespräche über das Thema Migration angeboten, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet. „Ich freue mich, wenn wir weiter sprechen können“, sagte der SPD-Politiker demnach am Sonntagabend bei einer Veranstaltung der Zeitung „Heilbronner Stimme“.

Er habe das Gespräch mit CDU-Chef Merz bewusst gesucht, obwohl die Zustimmung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Beschluss von Gesetzen im Bundestag nicht notwendig sei. Eine Abstimmung mit der größten Oppositionspartei sei aber wichtig für den gesellschaftlichen Frieden im Land. Es habe bei dem Treffen mit den 16 Ministerpräsidenten zu Migration vergangenen Montag sehr viele konkrete Ergebnisse gegeben, deshalb verstehe er nicht, wieso Merz die Gespräche mit ihm beendet habe. Es genüge nicht, allgemein zu sagen, dass die Beschlüsse angeblich nicht ausreichten.

Es sei das klare Ziel der beschlossenen Maßnahmen, die irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass mehr Menschen ohne Bleiberecht Deutschland wieder verlassen müssten, fügte Scholz laut „FAZ“ hinzu. Er wollte keine Zielmarke nennen, wie stark die Neunanträge auf Asyl im kommenden Jahr sinken sollten, heißt es weiter.

FDP: Mehr Beschäftigte gewinnen und geringere Gastrosteuer verlängern

0.05 Uhr:FDP-Fraktionschef Christian Dürr koppelt eine Beibehaltung der ermäßigten Mehrwertsteuer in der Gastronomie an eine Senkung der Ausgaben für das Bürgergeld. «Der Bundestag sollte die Gastro-Mehrwertsteuersenkung für ein weiteres Jahr verlängern. Das ließe sich finanzieren, wenn wir mehr Menschen in Arbeit bringen», sagte er der «Bild»-Zeitung. Konkret schlug Dürr vor, die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplante schnellere Vermittlung ukrainischer Flüchtlinge in Arbeit auf alle Asylbewerber auszudehnen. Es sollten Hürden bei Sprachkenntnissen abgebaut werden, damit Betreffende schneller vermittelt werden könnten. Wenn ein Job nicht angenommen werde, sollten Leistungskürzungen drohen.

«So könnten wir deutlich mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren und mindestens die 1,8 Milliarden Euro beim Bürgergeld einsparen, die wir für die Beibehaltung der Gastro-Mehrwertsteuersenkung brauchen», erklärte Dürr. Das könne eine Win-Win-Situation sein. «Denn gerade in der Gastronomie werden händeringend Mitarbeiter gesucht.»

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie war in der Corona-Pandemie von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden, um die Branche zu stützen. Wegen der Energiekrise wurde die Regelung bis Ende dieses Jahres verlängert. Das Wirtschaftsministerium hatte die bei einer Verlängerung fehlende Steuersumme im Oktober allerdings auf 3,4 Milliarden Euro beziffert.

Politik-News vom 12. November: Scholz lehnt Waffenstillstand im Gazastreifen ab

23.08 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen. Zwar könnten humanitäre Pausen einen Sinn machen, um etwa Verwundete aus dem Gazastreifen herauszuholen, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend bei einer Veranstaltung der „Heilbronner Stimme“ in Heilbronn. „Aber ich gebe gerne zu, dass ich die Forderung, die einige aufstellen, nach einem sofortigen Waffenstillstand oder einer langen Pause - was ja quasi das Gleiche ist - nicht richtig finde.“ Das bedeute letztendlich, „dass Israel die Hamas sich erholen lassen soll und wieder neue Raketen anschaffen lassen soll. Damit die dann wieder schießen können. Das wird man nicht akzeptieren können.“

Angesichts des Leids der Zivilbevölkerung während des israelischen Militäreinsatzes gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hatte zuvor der französische Präsident Emmanuel Macron eine Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Mit einem seltenen Sondergipfel hatten zudem fast 60 arabische und weitere islamische Staaten zudem ein Ende der „barbarischen“ Angriffe Israels gefordert und eine baldige Friedenskonferenz angeregt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen einen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Pistorius verteidigt seine Forderung nach „Kriegstüchtigkeit“

19.46 Uhr: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Verständnis für Kritik an seiner Formulierung gezeigt, dass die Bundeswehr kriegstüchtig werden müsse - rückt davon aber nicht ab. „Ich verstehe, wenn man den Begriff nicht mag. Das ist ein hässliches Wort für eine hässliche Sache. Krieg ist „hässlich“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Aber wenn wir ihn verhindern wollen, müssen wir einem potenziellen Aggressor sagen: Wir sind verteidigungsfähig.“ Dafür brauche es einen Mentalitätswandel in Deutschland, auch in der Gesellschaft.

Unter anderen der linke SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner hatte Pistorius für die Aussage kritisiert. Auch der Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter, hatte sich von der Wortwahl distanziert.

Pistorius hob hervor, dass das vielfach als schwerfällig kritisierte Beschaffungswesen der Bundeswehr bereits besser geworden sei. „Wir beschaffen viel, viel schneller, als wir das früher getan haben“, sagte er. Die Zeit bis zur Unterzeichnung von Verträgen sei etwa bei Panzerhaubitzen von sechs auf drei Monate gesunken, bei Leopard-Panzern von zwölf auf sechs.

Politik-News vom 11. November: Scholz-Berater soll sich abfällig über Strack-Zimmermann geäußert haben

21.07 Uhr: Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gilt als kritische Stimme innerhalb der Berliner Ampel-Koalition und leitet den wichtigen Verteidigungsausschuss im Bundestag. Bei der Bundeswehrtagung, die das Verteidigungsministerium am Donnerstag und Freitag ausrichtete, stellte sie dem Kanzler eine Frage – und provozierte damit offenbar sein Umfeld. Sie habe nach einer „nachhaltigen Strategie zur Ukraine-Unterstützung“ gefragt, so Strack-Zimmermann. Scholz‘ außenpolitischer Chefberater Jens Plötner habe daraufhin zu Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt gesagt: „Boah, die Alte nervt!“

Strack-Zimmermann berichtete auf der Plattform X von dem Vorfall. Dem „Spiegel“ sagte sie, sie habe den Satz von Plötner zwar nicht selbst gehört, er sei ihr aber von einem Kollegen „in Hörweite“ berichtet worden. Mehrere Teilnehmerinnen hätten ihn bestätigt .Die Verteidigungsexpertin erklärte, eine Entschuldigung von Plötner wäre angemessen. Sie erwarte aber keine. „Es spricht nicht für Herrn Plötner, dass der Chefdiplomat des Kanzlers bereits bei den eigenen Parlamentariern die Nerven verliert.“

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) ist Expertin für Verteidigungspolitik. Foto: IMAGO / IMAGO/Political-Moments

Parteiloser Kandidat uneinholbar vorn – AfD-Kandidat verliert

20.34 Uhr: Die AfD stellt in Brandenburg voraussichtlich weiter keinen Landrat. Bei der Landratswahl im Kreis Dahme-Spreewald lag der parteilose Kandidat Sven Herzberger am Sonntag in der Stichwahl mit 64,5 Prozent kurz vor Auszählung aller Stimmen uneinholbar vorn, wie der Wahlleiter mitteilte.

Der AfD-Kandidat Steffen Kotré erreichte nach Auszählung von 255 der 256 Wahlgebiete 35,5 Prozent. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kotré hatte im ersten Wahlgang mit 35,3 Prozent der Stimmen knapp vor Herzberger mit 34,8 Prozent gelegen. Der Zeuthener Bürgermeister Herzberger wurde bei der Stichwahl von allen Parteien außer der AfD unterstützt. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag mit voraussichtlich 47,2 Prozent etwas unter der im ersten Wahlgang mit 50,8 Prozent.

Vor der Stichwahl hatten mehrere Unternehmen und Bildungseinrichtungen vor Extremismus gewarnt. Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die AfD hält die Einstufung für falsch.

Partei-Vize Gürpinar warnt vor „zunehmender Militarisierung der Gesellschaft“

14.38 Uhr: Die Linkspartei ist strikt dagegen, ehemalige Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Zukunft mit einem gesonderten Gedenktag zu ehren. Parteivize Ates Gürpinar sagte dieser Redaktion: „Die Idee eines Veteranentages ist nicht mehr zeitgemäß. Solche Gedenktage, wie sie auch unter dem NS-Regime praktiziert wurden, fördern eine zunehmende Militarisierung der Gesellschaft.“ Der Bundestags-Abgeordnete ergänzte: „Der Tag passt in die Strategie der angekündigten Kriegstüchtigkeit. Zudem lenkt ein solcher Tag von der eigentlich wichtigen Diskussion über die Ursachen von Kriegsverletzungen, Traumata und Tod ab.“

Zuvor war bekannt geworden, dass sich im Bundestag eine breite Mehrheit für die Einführung eines Veteranentags abzeichnet. Die Ampel-Fraktionen suchen dafür den Schulterschuss mit der Union. Im Gespräch für den Ehrentag ist der 12. November, der als der Geburtstag der Bundeswehr gilt: Am 12. November 1955 erhielten die ersten Bundeswehr-Soldaten ihre Ernennungsurkunden.

Malu Dreyer wirft Merz Desinteresse an Lösungen in Asylpolitik vor

9.25 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz taktische Spiele in der Asylpolitik vorgeworfen. „Wer so tut, als würde die Bundesregierung nicht handeln, will keine Lösung, sondern politischen Streit. Das ist unverantwortlich“, sagte Dreyer der „Bild am Sonntag“.

Es sei ein „durchschaubares parteipolitisches Manöver“, wenn Merz die Asyl-Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen Dienstag als „unwirksam“ kritisiere. Die Stimmung in der Bevölkerung sei so angespannt, dass Politiker die Pflicht hätten, konstruktiv an Lösungen zu arbeiten, betonte die SPD-Politikerin.

An die Adresse der CDU sagte Dreyer: „Immer neue Forderungen aufstellen, aber die Umsetzung der gemeinsam beschlossenen Maßnahmen schleifen zu lassen – das schadet unserem Land.“

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht bei ihrer Rede im Landtag von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold / DPA Images

Lesen Sie hier den Politik-Blog der vergangenen Woche.

