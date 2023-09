Politischer Sonderfall: Der rot-rot-grünen Koalition in Thüringens Landtag fehlen vier Stimmen für eine eigene Mehrheit. Ramelows Regierung ist bei allen Entscheidungen auf Kompromisse mit der Opposition angewiesen.

Politik-News im Überblick Thüringen: CDU will Steuersenkung – auch mithilfe der AfD

Thüringens CDU will eine Steuersenkung durch den Landtag bringen – auch mithilfe von AfD-Stimmen. Alle wichtigen Politik-News im Blog.

Thüringens CDU will eine Senkung der Grunderwerbsteuer durch den Landtag bringen – auch mithilfe der AfD

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ädt zum Gespräch über die Lage bei Kinderarzneimitteln

Bundestags-Bootsausflug endet abenteuerlich

Das Kabinett beschließt eine Erhöhung des Bürgergelds

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke muss wegen NS-Vokabular vor Gericht

Berlin. Monatelang hat die Ampel-Koalition um die Finanzierung der Kindergrundsicherung gerungen. Ende August konnten sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) schließlich auf die Details einigen. Eigentlich sollte das Ampel-Vorhaben heute auch im Kabinett beschlossen werden – doch daraus wurde nichts. Es müsste noch technische Details geklärt werden, heißt es. Hingegen beschlossen, wurde die geplante Erhöhung des Bürgergelds. Zum 1. Januar 2024 erhalten rund 5,5 Millionen Beziehende im Schnitt rund 12 Prozent mehr Geld.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 14. September: Thüringens CDU will Steuersenkung auch mit AfD durch Landtag bringen

6.41 Uhr: Die Opposition hat in Thüringen erstmals die Chance, eine Steuersenkung gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition durchzusetzen. Dabei geht es um einen Gesetzentwurf der CDU zur Senkung der Grunderwerbsteuer beim Immobilienerwerb von 6,5 auf 5,0 Prozent. Die CDU-Initiative sorgt seit Tagen für Wirbel, weil dabei im Landtag Stimmen der AfD den Ausschlag geben könnten. CDU, AfD und FDP hatten der Steuersenkung bereits in der vergangenen Woche im Haushaltsausschuss zugestimmt und damit den Weg für die Abstimmung im Parlament frei gemacht.

Lauterbach lädt zu Gespräch über Lage bei Kinderarzneimitteln

6.34 Uhr: Vorkehrungen gegen mögliche neue Engpässe bei Kindermedikamenten in der nahenden Infektsaison sind am Donnerstag Thema eines Treffens mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker hat Vertreterinnen und Vertreter von Apotheken, Ärzten und Pharmabranche zu einem Spitzengespräch geladen, um die Versorgungslage zu analysieren und zu verbessern. Er hatte bereits darauf hingewiesen, dass im Herbst und Winter für Antibiotika und weitere relevante Mittel "eine angespannte Versorgungssituation" entstehen könnte.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt, dass für Antibiotika und weitere relevante Mittel «eine angespannte Versorgungssituation» entstehen könnte. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Politik-News vom 13. September: Bundestagspräsidium ausgebootet

20.28 Uhr: Unfreiwillig abenteuerlich endete eine Fahrt der Führungspitze des Bundestages mit dem Boot von Parlamentsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP). Weil der Motor von Kubickis "Liberty" Probleme bekam, musste das Bundestagspräsidium mitten auf der Ostsee auf ein Schiff der Wasserschutzpolizei umsteigen.

"Ich habe das noch nie gemacht", erzählte Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Das Erlebnis werde sie so schnell nicht vergessen. "Es war schon eine Besonderheit." Kapitän Kubicki sei auf seiner elf Meter langen Yacht geblieben.

Kabinett beschließt Bürgergeld-Erhöhung

16.22 Uhr: Bürgergeld-Empfänger sollen im kommenden Jahr deutlich mehr Geld überwiesen bekommen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin eine entsprechende Verordnung des Bundessozialministeriums. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) hatte die Erhöhung Ende August bereits angekündigt.

Für Alleinstehende soll das Bürgergeld demnach um 61 auf 563 Euro erhöht werden. Mit Partnern zusammenlebende Erwachsene erhalten künftig 506 statt wie bisher 451 Euro. Insgesamt soll die Erhöhung zum 1. Januar 2024 rund 5,5 Millionen Bedürftigen im Schnitt rund 12 Prozent mehr Geld bringen.

Thüringer AfD-Chef Höcke muss wegen NS-Vokabular vor Gericht

12.57 Uhr: Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke muss wegen des Vorwurfs der Verwendung von NS-Vokabular vor Gericht. Das Landgericht Halle in Sachsen-Anhalt ließ die Anklage der Staatsanwaltschaft Halle wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zur Hauptverhandlung zu, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Höcke soll in einer Rede eine verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP verwendet haben. Allerdings soll das Verfahren – anders als von der Anklagebehörde gefordert – nicht vor dem Landgericht, sondern vor dem Amtsgericht Merseburg stattfinden.

Björn Höcke (AfD), spricht während der AfD- Europawahlversammlung in einer Halle der Messe Magdeburg mit Medienvertretern. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Kabinett stimmt doch noch nicht über Kindergrundsicherung ab

9.20 Uhr: Die Kindergrundsicherung soll nicht wie zunächst geplant an diesem Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Politisch stehe alles, doch technische Details müssten noch geklärt werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Die "Zeit" und "The Pioneer" berichteten ebenfalls. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) war anders als angekündigt am Mittwoch auch nicht Interviewgast im ARD-"Morgenmagazin". Auf der Liste der Themen für das Bundeskabinett war die Kindergrundsicherung ebenfalls nicht aufgeführt.

SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt sagte am Morgen im Deutschlandfunk, sie kenne die genauen Gründe nicht, warum das Thema am Mittwoch noch nicht im Kabinett auf der Tagesordnung steht. Es handele sich aber um ein sehr komplexes und schwieriges Gesetzesvorhaben. Es sei ihr lieber, dass der Bundestag einen guten und durchdachten Gesetzentwurf erhalte, damit nicht noch einmal das Gleiche passiere wie bei Heizungsgesetz.

Der Zeitplan von Familienministerin Paus sieht vor, dass die Kindergrundsicherung 2025 in Kraft tritt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hält den Startzeitpunkt zum Jahresbeginn 2025 derzeit jedoch nicht für umsetzbar. Erhebliche Änderungen von bestehenden IT-Programmen und Schnittstellen seien notwendig, außerdem müssten neue IT-Lösungen geschaffen werden. Es gebe aber noch keine "verwaltungsvertragliche Legitimation", mit den Arbeiten überhaupt zu beginnen, insbesondere gebe es dafür keine Finanzierung.

Nach den Plänen von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll die Kindergrundsicherung ab 2025 in Kraft treten. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Sozialverbände enttäuscht von Gesetzentwurf zu Kindergrundsicherung

8.45 Uhr: Ein breites Bündnis von 20 Sozialverbänden hat sich enttäuscht von dem aktuellen Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung gezeigt und umfangreiche Nachbesserungen vom Bundestag gefordert. "Der erste Schritt ist jetzt gemacht, mehr aber auch nicht", erklärte die Vorsitzende des Sozialverbands SoVD, Michaela Engelmeier, am Mittwoch laut einer Mitteilung des Verbandes. Die Reform bleibe angesichts der Probleme "ein laues Lüftchen", die dafür veranschlagten 2,4 Milliarden Euro "werden nicht reichen".

Es sei "nicht gelungen", das ursprüngliche Ziel des Vorhabens umzusetzen, alle Familien zielgenau zu erreichen. "Ich sehe da noch viel Spielraum für bessere Lösungen", erklärte die SoVD-Vorsitzende. Engelmeier kritisierte zudem die vorgesehene Summe als unzureichend.

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK und Sprecherin des Bündnisses Kindergrundsicherung, Verena Bentele, forderte den Bundestag zu Nachbesserungen auf. "Um noch einen gelungenen Einstieg in eine Kindergrundsicherung zu finden, muss jetzt der Bundestag ran", erklärte Bentele. Das Parlament müsse "unbedingt noch umfangreich nachbessern", damit erste wichtige Schritte im Kampf gegen Kinderarmut gemacht werden könnten.

Mehr zum Thema: Kindergrundsicherung – Was Familien jetzt erwarten können

Politik-News vom 12. September:

Knapp vier Wochen vor der bayerischen Landtagswahl steckt die CSU im Stimmungstief. Dagegen erreichen die Freien Wähler nach der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger ein Rekordhoch.

Dagegen erreichen die Freien Wähler nach der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger ein Rekordhoch. Vor rund einer Woche ist Bundeskanzler Olaf Scholz beim Joggen gestürzt. Seither trug er wegen seiner Gesichtsverletzungen eine schwarze Augenklappe. Nun zeigte er sich erstmals wieder ohne Augenklappe.

Unionsfraktionsvize Dorothee Bär will den Kauf von Sex verbieten, um betroffene Frauen besser zu schützen. "Die Situation von Prostituierten in Deutschland ist dramatisch. Wir brauchen dringend einen Paradigmen-Wechsel: ein Sexkauf-Verbot in Deutschland"...

verbieten, um betroffene Frauen besser zu schützen. "Die Situation von Prostituierten in Deutschland ist dramatisch. Wir brauchen dringend einen Paradigmen-Wechsel: ein Sexkauf-Verbot in Deutschland"... In vielen Unternehmen gibt es einer Umfrage zufolge keinen Sonderurlaub für Väter nach der Geburt eines Kindes. Das sei in 44 Prozent der befragten Unternehmen der Fall, geht aus einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach für das Familienministeriums hervor.

nach der Geburt eines Kindes. Das sei in 44 Prozent der befragten Unternehmen der Fall, geht aus einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach für das Familienministeriums hervor. Die Bundestagsabgeordneten der AfD haben in der laufenden Legislaturperiode mit Abstand die bisher meisten Ordnungsrufe kassiert. Spitzenreiterin: Fraktionsvize Beatrix von Storch.

haben in der laufenden Legislaturperiode mit Abstand die bisher meisten Ordnungsrufe kassiert. Spitzenreiterin: Fraktionsvize Beatrix von Storch. Die Halbzeitbilanz der Ampel-Regierung gemessen an der Abarbeitung ihres Koalitionsvertrags fällt einer Studie zufolge recht beachtlich aus. Doch ihre öffentliche Wahrnehmung als "Streitkoalition" ist im Kontrast dazu eher negativ.

gemessen an der Abarbeitung ihres Koalitionsvertrags fällt einer Studie zufolge recht beachtlich aus. Doch ihre öffentliche Wahrnehmung als "Streitkoalition" ist im Kontrast dazu eher negativ. Vor dem Runden Tisch zum Thema Long Covid im Gesundheitsministerium haben Patientenschützer ihre Forderung nach einem Hilfe-Fonds für Betroffene bekräftigt.

im Gesundheitsministerium haben Patientenschützer ihre Forderung nach einem Hilfe-Fonds für Betroffene bekräftigt. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat sich gegen einen nur für die Industrie subventionierten Strompreis gewandt. Auch viele Privathaushalte und soziale Einrichtungen müssten bei einem staatlich gedämpften Strompreis einbezogen werden.

Politik-News vom 11. September:

Nach der ernüchternden EU-Konjunkturprognose fordert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eine Stärkung von Investitionen in den Wirtschaftsstandort. "Besorgniserregend" sei nicht so sehr die Konjunktur, sondern die Wachstumsschwäche der deutschen Volkswirtschaft.

fordert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eine Stärkung von Investitionen in den Wirtschaftsstandort. "Besorgniserregend" sei nicht so sehr die Konjunktur, sondern die Wachstumsschwäche der deutschen Volkswirtschaft. Die CDU hat die Ampelkoalition dazu aufgerufen, die Finanzierung des Deutschlandtickets sicherzustellen. "Die Ampel hat das Ticket mit dem Wissen eingeführt, dass sie die Folgekosten nicht tragen kann und lässt die Kommunen jetzt mit der Finanzierung allein."

sicherzustellen. "Die Ampel hat das Ticket mit dem Wissen eingeführt, dass sie die Folgekosten nicht tragen kann und lässt die Kommunen jetzt mit der Finanzierung allein." Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Bedrohung durch Spionage und Sabotage nach Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius hierzulande deutlich zugenommen. Das sei "etwas, das wir in den letzten 30 Jahren gar nicht oder nur sehr wenig kannten."

Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat eine Diskussion über verschärfte Maßnahmen für Bürgergeldbezieher angeregt, die eine angebotene Arbeitsmöglichkeit ablehnen. Der CDU-Politiker betonte die Bedeutung der Arbeit und erklärte: "Wer arbeiten kann, sollte arbeiten."

Politik-News vom 10. September:

Bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen hat der AfD-Kandidat Jörg Prophet im ersten Wahlgang mit Abstand das beste Ergebnis erzielt und steht am 24. September in der Stichwahl. Der 61 Jahre alte Unternehmer bekam am Sonntag 42,1 Prozent der Stimmen. .

im ersten Wahlgang mit Abstand das beste Ergebnis erzielt und steht am 24. September in der Stichwahl. Der 61 Jahre alte Unternehmer bekam am Sonntag 42,1 Prozent der Stimmen. . Insgesamt traten in Nordhausen sechs Bewerber an. Die AfD, die bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist, hat damit erneut Chancen auf ein kommunales Spitzenamt. Die Partei hat seit Ende Juni zwei Wahlen gewonnen. .

Alle früheren Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.

