Linke hält SPD-Pläne zu Reichensteuer für unglaubwürdig

Berlin. Derzeit sitzen die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Beim Migrationsgipfel wollen sie eine Lösung für die Flüchtlingsfrage finden. Kurz zuvor hatte die SPD höhere Steuern für Spitzenverdiener gefordert. Für die Linke ist das „reine PR“.

Politik-News vom 6. November: Linke hält SPD-Pläne zur stärkeren Besteuerung von Spitzenverdienern für unglaubwürdig

15.10 Uhr:Die Linke im Bundestag hält Überlegungen der SPD zur stärkeren Besteuerung von Spitzenverdienern für vollkommen unglaubwürdig. Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte unserer Redaktion, die Vorschläge seien „reine PR“. „Die SPD soll Anträge im Kabinett oder im Bundestag stellen, nicht auf ihrem Parteitag. Die SPD stellt den Bundeskanzler, aber offensichtlich ist die SPD gegenüber der FDP so durchsetzungsschwach, dass nicht mehr geht als diese Pseudopolitik.“ Mit der Ampel werde es keine Krisenabgabe für Superreiche und keine Steuergerechtigkeit geben. Faktisch unternehme die Koalition sogar das Gegenteil, indem sie zum Beispiel die Bürger mit der Anhebung der Mehrwertsteuer noch mehr belaste.

Der Linken-Fraktionsvorsitzende reagierte damit auf einen Beschluss des SPD-Präsidiums von Montag, das in seiner Sitzung den Leitantrag für den Parteitag im Dezember gebilligt hatte. Darin wird argumentiert, dass die jüngsten Krisen die soziale Ungleichheit in Deutschland verstärkt hätten. Die Sozialdemokraten wollen unter anderem Steuerzahler, die reichensteuerpflichtig sind, zusätzlich mit einer „temporären Krisenabgabe“ belasten. Im Gegenzug sollen 95 Prozent der Bevölkerung weniger Einkommensteuer zahlen. Um mehr Investitionen zu ermöglichen, will die SPD die Regeln der Schuldenbremse kurzfristig ändern und das Instrument auf längere Sicht grundlegend reformieren.

FDP-Präsidium will scharfe Korrektur bei Asylbewerberleistungen

11.48 Uhr: Das FDP-Präsidium eine scharfe Korrektur bei den Leistungen für Asylbewerber gefordert. Das hohe Niveau an Sozialleistungen dürfe nicht länger Anreize für irreguläre Migration nach Deutschland setzen, heißt es in einem in Berlin getroffenen Beschluss. Deutschlands Kräfte seien begrenzt.

„Die Kosten für Asylbewerber sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Auch sind die Sätze für das Bürgergeld erhöht worden. Wir fordern daher, die Dauer des Bezugs niedriger Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz über den 18. Monat hinaus zu verlängern“, fordert die FDP-Spitze. Zusätzlich könnten die individuellen Bedarfe nach unten korrigiert werden.

„Unter engen Bedingungen ist eine Absenkung des Leistungsniveaus auf nahe Null möglich, wenn feststeht, dass für einen Schutzsuchenden ein anderer EU-Mitgliedsstaat nach den Dublin-Regelungen zuständig ist“, fordert die FDP. Sie will auch Einführung einer elektronischen Bezahlkarte.

Kretschmer verlangt parteiübergreifende Lösung beim Thema Migration

11.34 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine parteiübergreifende Lösung für die Probleme der Länder und Kommunen beim Thema Migration verlangt, sich aber skeptisch zu den Vorschlägen der Ampel-Koalition von Kanzler Olaf Scholz (SPD) geäußert. „Der Erwartungshorizont auch vonseiten der Bundesregierung ist so groß aufgespannt, dass man die Menschen jetzt nicht enttäuschen darf“, warnte Kretschmer, der auch CDU-Bundesvize ist, vor Beratungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin.

Zugleich schränkte der Ministerpräsident ein, „das, was gerade vorbereitet wird vonseiten der Regierung, ist in keiner Weise geeignet, den Zustrom nach Deutschland zu begrenzen“.

Auch über eine Änderung des Asyl-Artikels 16 im Grundgesetz müsse diskutiert werden, forderte Kretschmer. „Als das Grundgesetz mit diesem wirklich allgemeinen Anspruch auf Asyl gemacht worden ist, waren wir in einer ganz anderen Zeit. Heute sind Millionen und Abermillionen auf der Flucht und wir müssen uns stark machen“, ergänzte er. „Wir müssen das Recht so anpassen, dass wir entscheiden, wer nach Deutschland kommt und wer hier bleibt.“ In der aktuellen Situation „sollten wir nicht von vornherein Sachen ausschließen oder rote Linien formulieren oder Bedingungen, die unbedingt sein müssen“.

Michael Kretschmer fordert neue Maßnahmen zur Begrenzung der Migration. Foto: Robert Michael / dpa

Es gehe darum, einen Asylkompromiss zu erzeugen und dabei FDP, SPD, Grüne, CDU, CSU „und vielleicht auch die Linke“ einzubeziehen, sagte Kretschmer. Er forderte Kanzler Scholz angesichts des Streits in der Ampel-Koalition auf, sich „aus diesem parteitaktischen Klein-Klein“ zu befreien. Das Angebot stehe, eine partei- und gesellschaftliche Gruppen übergreifende Kommission zu bilden, die die Aufgabe bekomme, Wege zu finden, die Migration zu steuern und Regeln zu setzen, wer nach Deutschland kommen dürfe.

Studierendenvertreter und Jugendorganisationen fordern Bildungsticket

11.30 Uhr: Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz fordern Studierendenvertreter und Jugendverbände „ein Bildungsticket für Schüler*innen, Azubis und Studierende, das deutlich günstiger als 49€ ist“. Junge Menschen hätten meist ein geringeres Einkommen und seien auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, heißt es in dem offenen Brief, der den Zeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE vorliegt. Zu den Unterzeichnern gehören der freie zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) e.V., die Grüne Jugend, die Jusos, die Juso Hochschulgruppen und die Linksjugend. „Bezahlbare Mobilität ist Voraussetzung zur Teilhabe und darf für Menschen in Aus-/Bildungsverhältnissen nicht zum Hindernis werden“, heißt es in der Forderung weiter.

In dem Schreiben mit dem Titel „49€ sind zu viel! Wir brauchen ein bezahlbares Ticket für Studierende, Auszubildende und Schüler*innen“ fordern die Unterzeichner vom Bundeskanzler, der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten auch den Fortbestand des 49-Euro-Tickets. „Nachdem die Länder inzwischen der Finanzierung zugesagt haben, muss endlich auch der Bund nachziehen und eine nachhaltige Finanzierung sicherstellen“, heißt es. „Die Gefährdung der größten Errungenschaften im öffentlichen Verkehr seit Jahrzehnten ist nicht länger zu verantworten - deshalb fordern wir eine Finanzierungszusage für den Fortbestand des 49€-Tickets.“ Eine Preissteigerung sei keine Option.

Hintergrund der Forderung ist die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag, bei der Bund und Länder auch über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets verhandeln wollen. „Viel zu oft stand dieses wichtige Thema Deutschlandticket schon auf der Tagesordnung - wie auch für die Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November – ohne dass es zu einer Lösung/Klärung in Sachen Finanzierung kam“, sagte Sascha Wellmann, Vorstandsmitglied des fzs, dieser Redaktion. „Wir sind uns einig, es braucht dringend eine Mobilitätswende, einkommensschwache Verkehrsteilnehmende dürfen dabei aber nicht vergessen werden.“ Ebenso dürfe die Finanzierung nicht zu Lasten des ÖPNV-Ausbaus fallen. In ihrem Brief fordern die Unterzeichner dazu mittelfristig eine Aufstockung der Mittel.

Bürgergeld: Gutachten fällt verheerendes Urteil – „Große Defizite“

10.24 Uhr: Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium empfiehlt laut einem Bericht des „MDR“ eine Reform des Bürgergeldes. Ein Gutachten vom 07. September sehe „große Defizite bei der Abstimmung verschiedener Leistungen, insbesondere den Zuverdienstregeln“, heißt es in dem Bericht.

Geringverdiener haben bis zu einem bestimmten Einkommen Anspruch auf Beihilfen. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium habe an verschiedenen Haushaltstypen in München und Leipzig ausgerechnet, wie viel Nettoeinkommen bei verschiedenen Bruttoeinkommen übrig bleibt, wenn die maximalen Fürsorgeleistungen in Anspruch genommen werden.

Dabei kam raus, dass sich die Arbeit und ein höheres Bruttoeinkommen bei bestimmten Einkommen kaum lohnt, weil umgekehrt Sozialleistungen gestrichen werden. Im Beispiel einer Familie in München mit zwei Kindern führe laut den Berechnungen eine Erhöhung des Bruttogehalts eines Elternteils zwischen 4000 und 5000 Euro zu so starken Kürzungen, dass netto sogar weniger Geld übrig bleibt.

Vor allem die Abschmelzrate des Wohngeldes der aktuellen Regelung würde zu starken regionalen Unterschieden führen. Wirtschaftswissenschaftler Ronnie Schöb erklärt dem „MDR“: „Je höher die Miete, desto höher die Abschmelzrate“. Die Folge davon sei ,„dass sich die bedarfsorientierte Grundsicherung für Geringverdiener-Haushalte gleichen Typs mit gleichem Bruttoeinkommen regional stark unterscheidet und zu großen Unterschieden bei den Arbeitsanreizen führt“.

Polizeigewerkschaft fordert mehr Auflagen für Pro-Palästina-Demos

9.39 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert strengere Vorgaben für propalästinensische Demonstrationen in deutschen Städten. „Alle Versammlungsbehörden müssen restriktiver sein und mehr Auflagen erlassen“, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke im Deutschlandfunk. „Diese Aufzüge durch deutsche Städte darf es so nicht mehr geben.“

Kleinere, stationäre Kundgebungen seien für die Polizei beherrschbarer. Derartige Auflagen würden das Versammlungsrecht schützen. „Dann gibt es das, was die Menschen wollen, nämlich ihr Recht auf Meinungsäußerung, auf Versammlungsfreiheit zu nutzen, aber nicht diese widerlichen Straftaten und Skandalisierungen von Antisemitismus“, argumentierte Kopelke.

Das von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ausgesprochene Verbot der islamistischen Hamas und des Samidoun-Netzwerks in Deutschland habe „wie zu erwarten“ Auswirkungen auf den Zulauf und die Themen der Versammlungen am Wochenende gehabt, sagte Kopelke weiter. Für die Polizei sei das Wochenende „sehr arbeitsreich“ gewesen.

Nouripour verurteilt Judenhass bei Pro-Palästina-Demonstrationen

7.41 Uhr: Nach weiteren israelfeindlichen und antisemitischen Demonstrationen fordert Grünen-Chef Omid Nouripour eine harte Antwort des Staates. „Antisemitische Parolen und Aufrufe zur Unterstützung islamistischer Organisationen wie zuletzt bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Essen sind schlicht inakzeptabel“, sagte er dieser Redaktion. „Es ist gut, dass die Polizei gegen die Täter ermittelt – es braucht nun die konsequente Anwendung des Strafrechts.“ Gleichzeitig sei es notwendig, die Fähigkeiten der Sicherheitskräfte spürbar zu steigern, fügte Nouripour hinzu. „Das gilt für Personal wie auch für Ausrüstung.“

Die parlamentarische Geschäftsführerin der grünen Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, forderte eine konsequente Umsetzung der in der vergangenen Woche verhängten Betätigungsverbote der radikal-islamistischen Organisationen Hamas und Samidoun. „Auch die Strukturen und Aktivitäten anderer islamistischer Organisationen wie der iranischen Revolutionsgarden und das Umfeld von Einrichtungen wie dem Islamischen Zentrum in Hamburg müssen sehr viel stärker in den Fokus genommen werden“, sagte Mihalic.

Omid Nouripour der Bundesvorsitzende der Grünen verurteilt Judenhass bei Pro-Palästina-Demonatrationen. Foto: Jens Krick / picture alliance / Flashpic

Mehr judenfeindliche Straftaten schon vor dem 7. Oktober

5.49 Uhr: Bereits vor dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober hat die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland einem Medienbericht zufolge deutlich zugenommen. So seien im dritten Quartal 2023 bislang 540 antisemitisch motivierte Straftaten polizeilich erfasst worden und damit deutlich mehr als in früheren Quartalen, berichtet die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Montag) unter Berufung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Im ersten Quartal 2023 habe die Zahl bei 379, im zweiten Quartal bei 446 gelegen.

Im Vorjahresquartal waren es 306 antisemitische Straftaten, wie die Zeitung berichtet. Dabei handele es sich jeweils um vom Bundeskriminalamt vorläufig erfasste Zahlen ohne Nachmeldungen. Die endgültigen Zahlen lägen teilweise deutlich über den Erstmeldungen.

Das sei insbesondere deswegen erschreckend, weil die Eskalation antisemitischer Gewalt und Bedrohungen seit dem 7. Oktober 2023 noch gar nicht mit aufgeführt sei, sagte die Linken-Politikerin Petra Pau der „Rheinischen Post“: „Es ist zu befürchten ist, dass sich die Gefahrenlage von Jüdinnen und Juden für den Rest des Jahres noch weiter verschärft.“

Unter den 540 antisemitischen Straftaten aus dem dritten Quartal 2023 waren dem Bericht zufolge 14 Gewalttaten und 44 Propagandadelikte. Der überwiegende Teil dieser Taten sei mit 450 aus dem rechten politischen Spektrum heraus begangen worden.

Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert Soforthilfen für Kliniken

2.00 Uhr: Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, fordert Bund und Länder auf, sich am heutigen Treffen auf Soforthilfen für Kliniken zu einigen. «Wir benötigen jetzt einen Inflationsausgleich und endlich eine solide finanzielle Grundlage, um die stationäre Versorgung aufrechterhalten zu können», sagte er der «Rheinischen Post». «Die Krankenhäuser und die Menschen in den Regionen erwarten von den Ministerpräsidenten gemeinsam mit dem Bundeskanzler jetzt Handlungen, um die Krankenhausversorgung zu stabilisieren.»

Gaß warnte, ansonsten könne es ein Klinik-Sterben geben. «Die Krankenhäuser befinden sich bereits mitten in der Insolvenzwelle. Bund und Länder haben die Gelegenheit, diese Welle noch zu brechen und die Ausmaße in Grenzen zu halten», sagte er. «Wenn dies nicht gelingt, drohen uns noch mehr Insolvenzen und Schließungen, die zunehmend die flächendeckende Versorgung gefährden.»

Klein: Antisemitismus in arabischer und türkischer Bevölkerungsgruppe stärker in den Blick nehmen

1.00 Uhr: Vor dem Gipfel zur Migration im Kanzleramt hat der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein an Bund und Länder appelliert, Judenfeindlichkeit in der arabischen und türkischen Bevölkerungsgruppe in Deutschland stärker in den Blick zu nehmen. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober sei der israelbezogene Antisemitismus der arabisch-stämmigen Community in den Vordergrund gerückt, sagte Klein dieser Redaktion. „Um diesem Problem zu begegnen, ist es verkürzt, den Blick nur außerhalb unserer Landesgrenzen auf Migranten zu richten.“ In Deutschland lebten etwa 24 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, teilweise seit Jahrzehnten, und viele seien bereits hier geboren.

Zwar sei es „völlig berechtigt, Menschen mit Werten, die unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung zuwiderlaufen, nicht in unser Land einwandern zu lassen“, betonte Klein. „Aber wenn wir dabei den Blick auf Migration verengen, übersehen wir den weitaus größeren Teil des Problems: den bereits vorhandenen Antisemitismus in allen Teilen der Gesellschaft und die Defizite der Integrationspolitik in Deutschland.“

Antisemitismusbeauftragter Felix Klein appelliert an Bund und Länder Judenfeindlichkeit in der arabischen und türkischen Bevölkerung stärker in den Blick zu nehmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Images

Die israelfeindlichen Aggressionen in den vergangenen Tagen hätten gezeigt, dass bei einem Teil der arabischstämmigen Bevölkerungsgruppe leicht antisemitische Grundhaltungen aktiviert werden könnten. Das gelte auch für einen Teil der Anhänger von Präsident Recep Tayyip Erdogan innerhalb der türkischstämmigen Community, fügte der Beauftragte der Bundesregierung hinzu. Erdogan bediene zurzeit in erheblichen Maße antiisraelische Ressentiments.

Klein appellierte: „Das Bund-Länder-Treffen zur Migration sollte zum Anlass genommen werden, uns in der Migrationsdebatte ehrlich zu machen und sie von unseren Problemen in der Integrationspolitik zu trennen

Politik-News vom 5. November: Merz fordert Stopp der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

19.58 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz die Ampel-Koalition zu einem Stopp ihrer geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts aufgefordert. Die Möglichkeit einer Einbürgerung nach schon drei Jahren statt wie bislang mindestens fünf Jahren sei angesichts der aktuellen Lage „abwegig“, sagte Merz am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Er reagierte damit auf Antisemistismus und Israel-Kritik.

Merz bemerkte zum Vorschlag, ein schriftliches Bekenntnis zum Existenzrecht Israels zur Voraussetzung einer Einbürgerung zu machen: Man könne nicht verhindern, dass dies letztlich nur als Formalie unterschrieben werde. „Deswegen muss man genauer hinschauen, wer denn da in die Bundesrepublik Deutschland eingebürgert werden soll“, forderte der Oppositionsführer.

Merz forderte die Bundesregierung auf, die Reform zu stoppen - auch mit Blick auf jüngste propalästinensische Demonstrationen, bei denen es auch zu antisemitischen Äußerungen gekommen war. „Wenn wir im Staatsbürgerschaftsrecht so vorgehen, dann dürfen wir uns über weitere Demonstrationen dieser Art nicht wundern“, sagte er.

Die Bundesregierung will mit dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht kürzere Mindestaufenthalte für Einbürgerungen einführen - statt acht Jahren sollen fünf Jahre reichen, bei besonderen Integrationsleistungen auch nur drei. Im Gesetz ist bereits vorgesehen, dass der deutsche Pass für Menschen ausgeschlossen sein soll, die aus antisemitischen oder rassistischen Motiven Straftaten begangen haben. Voraussetzung soll auch sein, den Lebensunterhalt in der Regel ohne Sozialleistungen bestreiten zu können.

Scholz: „Wer Juden in Deutschland angreift, greift uns alle an“

17.27 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Menschen in Deutschland angesichts antisemitischer Vorfälle zum „Schutz von Jüdinnen und Juden“ ermahnt. Dies sei eine Frage der Zivilcourage, sagte Scholz dem „Mannheimer Morgen“.

Kanzler Olaf Scholz ruft dazu auf, den Antisemitismus zu bekämpfen. Ohne Pardon. Foto: Michael Kappeler / DPA Images

Er betonte, „wer Juden in Deutschland angreift, greift uns alle an“, betonte er. Der Staat schütze jüdische Einrichtungen. „Antisemitismus werden wir nicht akzeptieren. Wir haben glasklare Gesetze: Es ist strafbar, israelische Fahnen zu verbrennen. Es ist strafbar, den Tod von Unschuldigen zu bejubeln. Es ist strafbar, antisemitische Parolen zu brüllen“, sagte Scholz weiter. Die Strafverfolgungsbehörden stünden in der Pflicht, solche Verstöße zu ahnden.

„Wir müssen Antisemitismus bekämpfen – ohne jedes Pardon“, sagte Scholz der Zeitung weiter. Dabei sprach er Polizei und Justiz das Vertrauen aus. „Die Strafverfolgungsbehörden haben die nötigen Instrumente und müssen sie konsequent nutzen. Mein Eindruck ist: Polizeibehörden und Gerichte wissen, was zu tun ist“, sagte er.

Linke fordert Klimageld von monatlich 200 Euro

16.46 Uhr: Die Linke fordert in einem Strategiepapier ein Klimageld von 200 Euro im Monat, den Einstieg des Staates bei Raffinerien und Pipelines sowie Energiesubventionen für die Industrie vor. Nach Beratungen am Sonntag in Berlin kritisierte die Co-Vorsitzende Janine Wissler zudem scharf Schritte der Bundesregierung gegen irreguläre Migration. „Das ganze Gerede von Obergrenzen und Grenzkontrollen, das löst kein einziges Problem. Was wir tatsächlich brauchen, ist eine bessere Finanzierung der Kommunen“, forderte sie und nannte Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und Schulen. Wissler sagte: „Wir haben kein Flüchtlingsproblem, wir haben ein Verteilungsproblem in diesem Land.“

Das Strategiepapier soll eine neue Profilierung einleiten, insbesondere in der Wirtschaftspolitik. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, forderte: „Die Zeit der lähmenden Selbstbeschäftigung, die muss vorbei sein, und sie wird vorbei sein.“ Für die Linken seien die Wahlen insbesondere die die drei Landtagswahlen in den neuen Ländern von besonderer Bedeutung.

Das vorgeschlagene „soziale Klimageld“ von 200 Euro monatlich sollten dem Papier zufolge alle mit einem Einkommen von heute bis zu 4000 Euro brutto im Monat bekommen. Zur Finanzierung wird konkret nichts gesagt.

Rehlinger: „Wer Terror feiert, gehört nicht zu Deutschland“

14.10 Uhr: Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat Konsequenzen aus den jüngsten Pro-Palästina-Demonstrationen gefordert. „Es ist inakzeptabel und unerträglich, mit den Fahnen und Slogans der Hamas-Terroristen deren barbarische Attacke auf Jüdinnen und Juden und den Staat Israel zu feiern“, sagte die SPD-Politikerin userer Redaktion. „Wer Terror feiert und unterstützt, gehört nicht zu Deutschland und macht sich heute schon strafbar. Unser Rechtsstaat muss das wehrhaft und konsequent verfolgen.“ Mit dieser Formulierung nahm Rehlinger Bezug auf den Satz des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff aus dem Jahr 2010, der Islam gehöre zu Deutschland.

Vor dem Bund-Länder-Gipfel an Montag, bei dem es auch um Migrationsfragen geht, betonte Rehlinger: ‚Unsere Straßen sind kein Ort, um die Konflikte der Welt auszutragen. Kritik darf man äußern, aber Hass und Antisemitismus sind keine Meinung.‘

Sozialverband mahnt Einigung im Streit um Deutschlandticket an

11.33 Uhr: Kurz vor dem Treffen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Länder-Regierungschefs an diesem Montag hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) eine Einigung zur weiteren Finanzierung des Deutschlandtickets angemahnt. Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier sagte unserer Redaktion: „Das Deutschlandticket muss bleiben und die Menschen brauchen endlich auch Planungssicherheit.“ Die Zahlen zeigten deutlich, dass das Ticket ein Erfolg sei: Etwa acht Prozent der Nutzerinnen und Nutzer hätten zuvor gar keinen öffentlichen Nahverkehr genutzt und die Hälfte der Kunden habe erstmalig ein Abo abgeschlossen.

Ein „D-Ticket“ im Chipkartenformat. Foto: Unbekannt / Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets wird am Montag einer der Schwerpunkte der Gespräche im Kanzleramt sein – neben der Asylpolitik und der Planungsbeschleunigung. Bund und Länder streiten seit geraumer Zeit über die Frage, wie absehbare Finanzierungslücken beim Ticket geschlossen werde können. Bislang weigert sich der Bund, sich ab 2024 an Mehrkosten zu beteiligen. Im Gespräch ist nun unter anderem eine Erhöhung des Ticketpreises. Bislang kostet das Deutschlandticket 49 Euro pro Monat.

Dazu sagte SoVD-Chefin Engelmeier unserer Redaktion: „Es wäre der völlig falsche Ansatz, das Ticket nun teurer zu machen – im Gegenteil, wir brauchen auch ein vergünstigtes Deutschlandticket für Personengruppen, die sich Mobilität sonst nicht leisten können. Dann werden die Verkaufszahlen auch weiter steigen.“ Zudem müsse in den Ausbau des Verkehrsangebots investiert werden. Lesen Sie dazu:Wird das Deutschlandticket teurer? Druck auf Scholz nimmt zu

Ministerpräsident Weil fordert nationalen Konsens bei Migration

9.53 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fordert in der Migrationskrise einen nationalen Konsens. Dies wäre für Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Zeichen einer gemeinsamen Wahrnehmung von Verantwortung, sagte der SPD-Politiker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Am Montag beraten die 16 Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über zahlreiche Themen - darunter etwa die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung. „Die Finanzierung der Grundversorgung von Geflüchteten ist eine nationale Aufgabe, die von Ländern und Kommunen gemeinsam getragen werden muss“, forderte Weil.

Wenn der Bund nicht bereit sei, einen nennenswerten eigenen Anteil zu übernehmen, liefen die Kommunen Gefahr, ihre Handlungsfähigkeit auch in anderen Bereichen zu verlieren, sagte der Regierungschef. „Das Vertrauen der Menschen in die Politik droht dann noch weiter verloren zu gehen.“

Spahn: Deutschland statt Türkei soll Moscheen finanzieren

9.50 Uhr: Der CDU-Politiker warnt vor „importiertem Antisemitismus“ durch unkontrollierte Migration und fordert einen neuen Umgang mit dem Islam. Lesen Sie dazu:Spahns Anti-Erdogan-Plan: Deutsches Steuergeld für Moscheen

Haseloff fordert vom Bund verlässliche Finanzierung der Asylkosten

9.31 Uhr: Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) eine verlässliche Finanzierung der Kosten zur Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten angemahnt. „Der Bund trägt die Verantwortung für die Sicherung der Außengrenzen. Da kann es nicht sein, dass der Bund nur einen Bruchteil der Kosten übernehmen will“, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur.

Am Montag treffen sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Scholz in Berlin. Nach einer Aufstellung der Länder haben diese im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Kommunen in Deutschland rund 17,6 Milliarden Euro für asyl- und flüchtlingsbedingte Ausgaben geleistet. Nach einer Hochrechnung könnten es in diesem Jahr 23,3 Milliarden Euro werden, 2024 wird aufgrund der hohen Zugangszahlen mit einer weiteren Zunahme gerechnet. Gleichzeitig will der Bund den Angaben zufolge seinen Anteil von 3,75 auf 1,25 Milliarden Euro reduzieren. Das wollen die Länder nicht hinnehmen.

Haseloff fordert, dass der Bund bei der Finanzierung mehr Verantwortung übernimmt und die irreguläre Migration begrenzt wird. „Die Kapazitätsgrenzen sind erreicht. Die Zugänge müssen drastisch gesenkt und die Zahl der Rückführungen erhöht werden. Eine solche Dauerbelastung ist von den Kommunen und Ländern nicht zu bewältigen“, sagte der CDU-Politiker. „Auch finanziell sind Grenzen erreicht. Weil wir die Zuwanderung nicht steuern und illegale Migration nicht stoppen, müssen immer mehr Haushaltsmittel für diesen Bereich aufgewendet werden. Das akzeptieren viele Menschen nicht mehr.“

Haseloff warnt vor den Folgen, wenn die Gespräche keine Ergebnisse bringen sollten. „Wir brauchen am Montag einen echten Durchbruch, ansonsten werden wir als Staat insgesamt weiter an Glaubwürdigkeit verlieren. Der Rechtsruck ist in vollem Gange. Letztendlich entscheidet der Montag nicht unwesentlich über die politische Zukunft Deutschlands.“

Politik-News vom 4. November:

Nach einem vom Publikum als unpassend gewerteten Kuss für Annalena Baerbock hat sich Kroatiens Außenminister Gordan Grlic Radman entschuldigt.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hat vor falschen Weichenstellungen in der Migrationspolitik gewarnt. „Die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler muss am Montag tragfähige, dauerhafte Lösungen vereinbaren, die den Kommunen bei der Aufnahme von Schutzsuchenden helfen und den Dauerstreit befrieden“, sagte sie unserer Redaktion.

Politik-News vom 3. November:

Ein Kuss-Übergriff des kroatischen Außenministers Gordan Grlic-Radman (65) auf dessen deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock (42) sorgt in Kroatien für Empörung. Ein Video, das sich rasant in Sozialen Netzwerken verbreitete, zeigt, wie Grlic-Radman während der Aufnahme eines Minister-Gruppenfotos erfolglos versucht, seine deutsche Kollegin zu küssen. Baerbock wendet sich augenscheinlich überrascht von dem Kroaten ab.

(42) sorgt in Kroatien für Empörung. Ein Video, das sich rasant in Sozialen Netzwerken verbreitete, zeigt, wie während der Aufnahme eines Minister-Gruppenfotos erfolglos versucht, seine deutsche Kollegin zu küssen. Baerbock wendet sich augenscheinlich überrascht von dem Kroaten ab. Bürgerinnen und Bürger müssen sich in den kommenden Tagen auf bundesweite Warnstreiks und Protestaktionen der Beschäftigten der Länder einstellen. Betroffen sind Schulen, Unikliniken, Polizei oder Justizverwaltung.

und Protestaktionen der Beschäftigten der Länder einstellen. Betroffen sind Schulen, Unikliniken, Polizei oder Justizverwaltung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat mehr Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Migranten an der deutschen Grenze gefordert.

(CSU) hat mehr Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Migranten an der deutschen Grenze gefordert. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ein Maßnahmenbündel zur Begrenzung der Migration gefordert. „Wir müssen wissen, auf welche Zahl wollen wir kommen. Wenn wir das wissen, werden wir die Maßnahmen bringen“, sagte der CDU-Politiker im ZDF-„Morgenmagazin“.

(CDU) ein Maßnahmenbündel zur Begrenzung der Migration gefordert. „Wir müssen wissen, auf welche Zahl wollen wir kommen. Wenn wir das wissen, werden wir die Maßnahmen bringen“, sagte der CDU-Politiker im ZDF-„Morgenmagazin“. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dringt auf eine schärfere Gangart beim Thema Migration. „Wir haben die Belastungsgrenze erreicht“, sagte Rhein am Freitag im Deutschlandfunk.

(CDU) dringt auf eine schärfere Gangart beim Thema Migration. „Wir haben die Belastungsgrenze erreicht“, sagte Rhein am Freitag im Deutschlandfunk. Vor dem Bund-Länder-Gipfel hat der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek , eine Begrenzung der Zuwanderung gefordert.

, eine Begrenzung der Zuwanderung gefordert. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich für Änderungen an den im August vom Kabinett beschlossenen Plänen für neue Einbürgerungsregeln ausgesprochen. „Wir haben in den vergangenen Wochen viel über importierten Islamismus und Antisemitismus gesprochen und dies als massives Problem für die deutsche Gesellschaft definiert“, sagte Kubicki der „Bild“.

Politik-News vom 2. November:

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) für seine Video-Ansprache gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel gelobt.“

mit Israel gelobt.“ Die FDP ist im aktuellen ARD-„Deutschlandtrend“ erstmals in dieser Legislaturperiode unter die Fünf-Prozent-Hürde gefallen. Vorhergesagt wurden in der Umfrage des Instituts infratest dimap für die Partei vier Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der Umfrage von Mitte Oktober.

unter die Fünf-Prozent-Hürde gefallen. Vorhergesagt wurden in der Umfrage des Instituts infratest dimap für die Partei vier Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der Umfrage von Mitte Oktober. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Gehälter von Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder hat begonnen. Die Gewerkschaften forderten ein Angebot von der Länderseite.

Bei einem Besuch in Lettland hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) der Ukraine weiter anhaltende Unterstützung zugesichert.

(FDP) der Ukraine weiter anhaltende Unterstützung zugesichert. Vizekanzler Robert Habeck hat Antisemitismus in Deutschland scharf verurteilt. „Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort“, sagte der Bundeswirtschaftsminister in einem Video. Es wurde bis Donnerstagvormittag mehr als 3,8 Millionen Mal gesehen.

hat Antisemitismus in Deutschland scharf verurteilt. „Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort“, sagte der Bundeswirtschaftsminister in einem Video. Es wurde bis Donnerstagvormittag mehr als 3,8 Millionen Mal gesehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun verboten. Das teilte sie am Donnerstag in Berlin mit.

(SPD) hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun verboten. Das teilte sie am Donnerstag in Berlin mit. CDU-Politiker Jens Spahn pocht auf eine drastische Regulierung der Migration, unter anderem durch europaweite Grenzzäune. Außerdem wirbt er im Interview mit dieser Redaktion für radikale Leistungskürzungen für Asylbewerber.

Politik-News vom 1. November:

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den im Koalitionsvertrag genannten Zeitpunkt für den Kohleausstieg in Frage gestellt. „Solange nicht klar ist, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollten wir die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 beenden“, sagte der FDP-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ .

in Frage gestellt. „Solange nicht klar ist, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollten wir die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 beenden“, sagte der FDP-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ . Asylbewerber und Ausländer, die über eine Duldung verfügen, sollen künftig schneller Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Das sieht eine Formulierungshilfe vor, die das Bundeskabinett nach Angaben aus Regierungskreisen am Mittwoch zusammen mit weiteren Änderungen im Ausländerrecht und der Strafprozessordnung beschlossen hat.

Immer mehr Menschen hegen laut einer neuen Umfrage Zweifel, dass Deutschland seine selbstgesteckten Energiewende -Ziele erreichen wird. 77 Prozent der Befragten glauben nicht daran, dass hierzulande bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Das zeigt eine Umfrage, die das Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY am Mittwoch veröffentlichte.

-Ziele erreichen wird. 77 Prozent der Befragten glauben nicht daran, dass hierzulande bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Das zeigt eine Umfrage, die das Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY am Mittwoch veröffentlichte. Oskar Lafontaine sieht die Nichtwähler als wichtige Zielgruppe der geplanten neuen Partei seiner Frau Sahra Wagenknecht. „Ich glaube, dass vor allem diejenigen, die seit Jahren nicht zur Wahl gehen, davon angesprochen werden“, sagte der frühere Linken-Politiker an seinem Wohnort im saarländischen Merzig der Deutschen Presse-Agentur. „Ich unterstütze das Projekt, weil es politisch notwendig ist.“

Politik News vom 31. Oktober:

Die Renten sollen ab Juli 2024 bundesweit einheitlich um 3,5 Prozent steigen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung und bezieht sich auf den Rentenversicherungsbericht (RVB). Doch das Rentenniveau droht zu sinken. Das Niveau von 48 Prozent (Verhältnis Rentenhöhe zum durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen) ist dem Bericht zufolge nur bis 2025 gesetzlich gesichert.

(RVB). Doch das droht zu sinken. Das Niveau von 48 Prozent (Verhältnis Rentenhöhe zum durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen) ist dem Bericht zufolge nur bis 2025 gesetzlich gesichert. 26 Landes- und Kommunalpolitiker der FDP fordern laut einem ZDF-Bericht vom Parteivorstand und von ihrer Bundestagsfraktion, ein Ende der Ampel-Regierung zu erwägen. Mit ihrer Zustimmung zum Heizungsgesetz und zum Atomausstieg hätten sich die Liberalen bis zur Unkenntlichkeit verbogen.

und zum hätten sich die Liberalen bis zur Unkenntlichkeit verbogen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Wiederaufnahme von Mordverfahren ist von den politischen Parteien unterschiedlich aufgenommen worden. Die Union bedauerte das Urteil und sprach von einer „bitteren Entscheidung“ für die Angehörigen von Mordopfern. Die FDP lobte eine Stärkung des Rechtsstaats.

ist von den politischen Parteien unterschiedlich aufgenommen worden. Die Union bedauerte das Urteil und sprach von einer „bitteren Entscheidung“ für die Angehörigen von Mordopfern. Die FDP lobte eine Stärkung des Rechtsstaats. Mehr als drei Wochen nach der Landtagswahl im Freistaat ist Markus Söder erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der CSU-Chef erhielt am Dienstag im Landtag in München in einer geheimen Abstimmung die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen. 120 Parlamentarier und Parlamentarierinnen votierten für Söder, 76 gegen ihn.

gewählt worden. Der CSU-Chef erhielt am Dienstag im Landtag in München in einer geheimen Abstimmung die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen. 120 Parlamentarier und Parlamentarierinnen votierten für Söder, 76 gegen ihn. FDP-Chef Christian Lindner hat sich für die Fortsetzung der Ampel-Koalition ausgesprochen. Bei einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf am Montagabend betonte er, dass die Aufgabe der verschiedenen Parteien in der Ampel-Koalition darin bestehe, kontinuierlich zu gemeinsamen Lösungen zu finden. Lindner erklärte, dass er voll hinter den Kompromissen und Entscheidungen der Bundesregierung stehe. Solange dies möglich sei, werde er der Koalition treu bleiben.

darin bestehe, kontinuierlich zu gemeinsamen Lösungen zu finden. Lindner erklärte, dass er voll hinter den Kompromissen und Entscheidungen der Bundesregierung stehe. Solange dies möglich sei, werde er der Koalition treu bleiben. Nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) sollte über die Durchführung von Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union diskutiert werden.

(CDU) sollte über die Durchführung von Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union diskutiert werden. Der AfD-Politiker Daniel Halemba plant nach der Entscheidung des Amtsgerichts Würzburg, seinen Haftbefehl unter bestimmten Auflagen außer Vollzug zu setzen, im Bayerischen Landtag tätig zu sein. Am Montagabend kündigte der frisch gewählte Politiker an: „Sie werden mich morgen in der Parlamentssitzung sehen können.“

Politik News vom 30. Oktober:

Das Amtsgericht Würzburg hat am Montag nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl für den AfD-Politiker Daniel Halemba unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Vorangegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den 22-Jährigen wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Vorangegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den 22-Jährigen wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wünscht sich mehr gesellschaftlichen Rückhalt für eine Stärkung der Bundeswehr. Und: Kriegstüchtig müsse sie sein. Das bedeute, dass die Bundeswehr in einem Verteidigungskrieg kämpfen könne.

müsse sie sein. Das bedeute, dass die Bundeswehr in einem Verteidigungskrieg kämpfen könne. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser haben in Afrika um Arbeitsmigranten geworben. Er verband die Einwanderung von Fachkräften allerdings mit der Forderung nach einer erleichterten Rückführung von Nigerianern ohne Bleiberecht.

geworben. Er verband die Einwanderung von Fachkräften allerdings mit der Forderung nach einer erleichterten Rückführung von Nigerianern ohne Bleiberecht. Die Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit ganze 1184 Mal Flugzeuge und Hubschrauber der Flugbereitschaft der Bundeswehr für dienstliche Zwecke benutzt.

Politik-News vom 29. Oktober:

Bundeskanzler Olaf Scholz will die Kooperation mit dem westafrikanischen Nigeria im Energiebereich ausbauen. Zum Auftakt seiner dreitägigen Afrika-Reise machte er am Sonntag klar, dass er sich zusätzlich zu den bestehenden Öl-Importen auch die Einfuhr von Gas aus dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land des Kontinents wünscht.

