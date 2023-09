Volles Haus mit stehendem Applaus: Als Ministerpräsident Söder seine Entscheidung über Aiwangers Verbleib im Amt bekanntgibt, badet der schon im Bierzelt in der Menge. Die Botschaft ist klar: Flugblatt war gestern, jetzt ist Wahlkampf.

Ehrenrunde im Bierzelt: Aiwanger macht einfach weiter - Kritik an Söders Entscheidung

Ehrenrunde im Bierzelt: Aiwanger macht einfach weiter - Kritik an Söders Entscheidung

In der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger meldet sich nun auch seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger zu Wort. Mehr News im Blog.

Im Flugblatt-Skandal meldet sich die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger zu Wort ‒ und teilt gegen den Kanzler aus

Berlin/München. Kein gutes Wochenende für Olaf Scholz: Erst hat sich der Bundeskanzler beim Joggen verletzt und musste deshalb Termine absagen. Dazu die schlechten Umfragewerte der SPD-geführten Ampel-Koalition: Laut Umfragen hat die Zufriedenheit mit der Regierung den tiefsten Wert seit der Bundestagswahl vor zwei Jahren erreicht.

Und dann teilt auch noch die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger gegen den Kanzler aus. In der so genannten Flugblatt-Affäre hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zwar entschieden, dass sein Vize-Ministerpräsident Aiwanger im Amt bleibt. Doch die Kritik an der Entscheidung ist groß.

Im News-Blog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden:

Politik-News vom 3. September: Aiwangers Lebensgefährtin teilt gegen Scholz aus

18.06 Uhr: In der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger schaltet sich nun auch seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (Freie Wähler) ein. Im Interview mit dem TV-Sender "Welt" positionierte sie sich klar hinter ihrem Partner und zeigte sich "wirklich erschüttert".

Außerdem kritisierte die Landrätin des Landkreises Regensburg Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der die Vorwürfe gegen Aiwanger zuletzt als "sehr bedrückend" bezeichnet und Aufklärung gefordert hatte. "Wenn man einen Bundeskanzler hat, der sich an Vorgänge vor sechs Jahren nicht mehr erinnern kann, wo er eigene Akten dazu hat, wo er aktiv im Handeln war, dann sollte genau derjenige vorsichtig sein, Dinge einzufordern, die 35 Jahre her sind", sagte Schweiger und bezog sich damit auf seine Rolle im Steuerskandal bei der Hamburger Warburg-Bank.

Die Vorwürfe gegen den Freie-Wähler-Chef sind schwerwiegend. Er soll in der elften Klasse angeblich ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verbreitet haben. Aiwanger weist jegliche Vorwürfe zu antisemitischem Verhalten zurück. Lesen Sie hier: Warum die Zitterpartie für Markus Söder weitergeht

Tanja Schweiger und Hubert Aiwanger bei einer Fastnacht-Veranstaltung im Februar 2018. Foto: imago/HMB-Media

Alle früheren Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik