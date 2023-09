Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz liefern sich im Bundestag ein hitziges Rededuell. Wer kann rhetorisch punkten? Politik-News im Blog.

Die Generaldebatte im Bundestag startet mit scharfen Attacken von CDU-Chef Merz

Kanzler Scholz kontert und schlägt bei der Modernisierung des Landes einen "Deutschland-Pakt" vor

AfD-Chef Tino Chrupalla sieht die "Zeit der Ampel abgelaufen"

FDP-Fraktionschef Christian Dürr bekräftigt die ablehnende Haltung seiner Partei gegenüber dem Industriestrompreis

Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali sieht "grottenschlechtes Regierungshandeln"

Berlin. Im Bundestag kommt es bei der Generaldebatte zum Showdown zwischen Kanzler Scholz und Oppositionführer Merz. Der CDU-Chef lässt an den jüngsten Projekten der Bundesregierung kein gutes Haar. Der Kanzler – nach seinem Jogging-Unfall weiterhin mit Augenklappe – hält mit einem neuen "Deutschland-Pakt" dagegen.

Politik-News vom 6. September: Linke kritisiert Haushaltspläne der Ampel-Koalition

11.14 Uhr: Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hat die Haushaltspläne der Bundesregierung scharf kritisiert. "Deutschland ist in einer großen Wirtschaftskrise", sagte sie in der Generaldebatte. "Wir dürfen jetzt nicht sparen, wir brauchen große Investitionspakete." Viele Menschen seien zu Recht wütend, dass im Etat Milliarden Euro für Rüstung rausgehauen werden sollten und überall sonst geknausert und gespart werde. Die geplante Kindergrundsicherung sei unzureichend und ein "Etikettenschwindel".

Die Linken-Fraktionsvorsitezende Amira Mohamed Ali. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Mohamed Ali monierte, dass Kanzler Scholz die Probleme im Land kleinrede und "grottenschlechtes Regierungshandeln" beschönige. Auf den von Scholz angebotenen "Deutschland-Pakt" für eine nationale Kraftanstrengung zur schnelleren Modernisierung ging sie nicht ein.

"Es gab schon einmal einen Kanzler, der Deutschland mit seiner Sparpolitik ruiniert hat: Heinrich Brüning, Reichskanzler der Weimarer Republik von 1930 bis 1932. Und wohin das geführt hat und welche politischen Kräfte dadurch stark geworden sind, das wissen wir", sagte Mohamed Ali mit Blick auf die Nationalsozialisten. Aus Geschichte könne man aber lernen.

FDP-Fraktionschef bekräftigt Nein zu Industriestrompreis

11.11 Uhr: FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die ablehnende Haltung seiner Partei gegenüber einem staatlich subventionierten Industriestrompreis bekräftigt. "Ich glaube nicht, dass eine neue Subvention beim Preis das Richtige ist, sondern wir müssen bei den Abgaben runter", sagte Dürr bei der Generaldebatte. Man könnte die Stromsteuer auf das europäische Minimum verringern. Man werde auch über den "Spitzenausgleich" bei der Stromsteuer sprechen müssen. Es sei eine Herausforderung für energieintensive Unternehmen, wenn dieser Ende des Jahres auslaufe. Dürr betonte außerdem "Technologieoffenheit" im Wärme- sowie Verkehrsbereich.

Christian Dürr (FDP) bei der Generaldebatte im Bundestag. Foto: Kay Nietfeld/dpa

AfD-Chef Chrupalla fordert Neuwahlen

10.30 Uhr: AfD-Chef Tino Chrupalla hat in der Generaldebatte des Bundestages die Bundesregierung attackiert und Neuwahlen gefordert. "Die Zeit der Ampel ist abgelaufen", sagte Chrupalla und kritisierte die Regierung unter anderem wegen der Energiepreise, der Inflation und des Heizungsgesetzes. Er warf der Koalition zudem eine "fahrlässige und verfehlte Migrationspolitik" und speziell den Grünen in der Ampel eine wirtschaftsfeindliche Politik vor.

AfD-Chef Tino Chrupalla. Foto: John MacDougall/AFP)

An Olaf Scholz gerichtet sagte er: "Öffnen Sie wieder, wenn Sie können, bitte beide Augen und sehen Sie, wie die deutsche Wirtschaft reagiert, wie sie abschmiert, und kümmern Sie sich endlich um das Rückgrat in diesem Land, um die deutsche Wirtschaft." Angriffe der anderen Parteien auf seine Partei wies Chrupalla zurück und warf ihnen vor, "schon lange nicht mehr" die Interessen der Bürger vertreten zu wollen. Nicht die AfD sitze in der Regierung. "Sie sollen endlich mal sich selbst und Ihre politischen Leistungen anfangen zu kritisieren und sich vielleicht einfach mal fragen: Warum gibt es eigentlich eine Alternative für Deutschland?"

Scholz schlägt "Deutschland-Pakt" für mehr Tempo vor

9.25 Uhr: Bundeskanzler Scholz schlägt Ländern, Kommunen und der Opposition einen "Deutschland-Pakt" zur Modernisierung des Landes vor. Alle staatlichen Stellen sollten mehr Tempo und Mut zeigen, um das Land von Grund auf schneller, moderner und sicherer zu gestalten, heißt es in einem Positionspapier zur Generaldebatte am Mittwoch im Bundestag.

Der Pakt soll Maßnahmen enthalten zur Planungsbeschleunigung, zur Stärkung des Wachstums, zur Digitalisierung der Verwaltung und zur Begrenzung der irregulären Migration. "Wir müssen das Bürokratie-Dickicht lichten", sagte Scholz. "Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid. Und ich bin es auch", sagte Scholz.

"Mein Vorschlag richtet sich aber ausdrücklich auch an Sie, verehrter Herr Merz – als Vorsitzender der größten Oppositionspartei", sagte Scholz an die Adresse von CDU-Chef Merz. Er schlage einen "Deutschland-Pakt" vor, "der unser Land schneller, moderner und sicherer macht". Scholz: "Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln!"

Zuvor wies er Vorwürfe von Friedrich Merz zurück: "Es funktioniert nicht mit den Popanzen in dieser Republik." Merz haben den Konsens zum Sondervermögen für die Bundeswehr aufgekündigt, so Scholz. "Das ist schlecht."

Der Kanzler attackierte die AfD und warf ihr „mutwillige Wohlstandsvernichtung“ vor. "Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die selbst ernannte Alternative in Wahrheit ein Abbruchkommando ist", so Scholz. Die Partei sei "ein Abbruchkommando für unser Land." So wolle die AfD einen Rückbau der Europäischen Union, obwohl der Wohlstand in Deutschland aufs Engste mit der EU verknüpft sei. Sein Anspruch als Kanzler sei dagegen, Orientierung zu geben sowie "mutige Kompromisse" und "zupackende Arbeit für unser Land" zu machen, sagte Scholz.

Merz rechnet im Bundestag mit Ampel-Regierung ab

Friedrich Merz (CDU) bei der Generaldebatte im Bundestag. Foto: dpa

9 Uhr: Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz vorgeworfen, mit den Ampel-Plänen für eine Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld einen bevormundenden, alles regulierenden und paternalistischen Staat ausbauen zu wollen. An den Kanzler gewandt sagte Merz, die Union streite nicht nur über Details des Haushaltes, sondern widerspreche ganz grundsätzlich dem Staatsverständnis der Ampel.

Merz kritisierte überbordende Bürokratie und verlangte Technologieoffenheit im Gebäude- und Verkehrssektor. Es sei keine Überraschung, dass die Ampel mit ihrer Verbotspolitik auch im zweiten Jahr in Folge die Klimaziele verfehle. Die Klimapolitik der Regierung werde von den Menschen im Land mehrheitlich nicht mehr mitgetragen, weil sie es leid seien, nur noch mit Verboten, Regulierungen, unkalkulierbaren Kosten und bürokratischen Auflagen konfrontiert zu werden.

Das sogenannte Bürgergeld würde die Union so ausgestalten, dass sich Arbeit mehr lohne als der Bezug von staatlichen Transferleistungen, betonte Merz. Die Menschen gingen nicht zurück in Beschäftigung, weil sie sich ausrechnen könnten, dass sie mit staatlichen Transferleistungen mehr herausbekämen, als wenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bezahlen müssten.

Würde die Ampel den Vorschlägen der Union folgen, gebe es schnell Spielräume für eine größere Steuerreform, sagte Merz. Dann könne man auch endlich den Solidaritätsbeitrag abschaffen, was vor allem den mittelständischen Unternehmen schnell und wirksam helfen würde. „Aber das wollen sie nicht, weil sie natürlich in ihrer ganzen Klassenkampf-Rhetorik immer nur von den reichen und den breiten Schultern sprechen, die sie meinen, immer noch mehr belasten zu müssen“, rief Merz unter Beifall aus den eigenen Reihen.

Merz hielt Bundeskanzler Scholz vor, mit dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr dem Anspruch einer "Zeitenwende" nicht gerecht zu werden. Er habe erhebliche Zweifel, ob man die Dimension des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und deren weitreichende Auswirkungen übereinstimmend richtig einschätze.

Politik-News vom 5. September: Freie Wähler legen nach Flugblatt-Affäre in Umfragen zu

21.13 Uhr: In der ersten Umfrage seit Bekanntwerden der Flugblatt-Affäre um Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat dessen Partei deutlich zugelegt. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die „Bild“-Zeitung verbuchen die Freien Wähler ein Plus von vier Prozentpunkten und kommen auf 15 Prozent.

Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder liegt der Umfrage zufolge bei 37 Prozent und büßt damit einen Punkt gegenüber der Insa-Umfrage von Ende Juli ein. Auch die Grünen verschlechtern sich demnach um einen Punkt auf 14 Prozent. Die Partei liegt damit gleichauf mit der AfD. Die SPD büßt zwei Punkte ein und kommt in der aktuellen Umfrage auf neun Prozent. Die FDP liegt bei vier Prozent und würde damit den Einzug in den Landtag verpassen. In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Bildungsministerin gegen Pflichtdienst für junge Menschen

21 Uhr: Kurz vor einem Treffen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit zuständigen Abgeordneten des Bundestags haben die Freien Demokraten Überlegungen zur Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres eine klare Absage erteilt. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger („) sagte unserer Redaktion: „Egal ob es Pflichtdienst oder Pflichtzeit heißt: Es bleibt ein Freiheitseingriff, den keiner braucht.“

Steinmeier, der sich seit geraumer Zeit für eine Pflichtzeit einsetzt, hat Medienberichten zufolge für Mittwoch den Bundestagsunterausschuss Bürgerschaftliches Engagement ins Schloss Bellevue eingeladen. Der Präsident will auf diese Weise seine Bemühungen forcieren.

Mit Blick auf diesen Termin und einen möglichen Pflichtdienst sagte Stark-Watzinger jetzt: „Weder brauchen ihn junge Menschen, die stark unter der Corona-Pandemie gelitten haben. Wir dürfen nicht vergessen, was etwa Studierende über bis zu vier Semester ertragen mussten. Noch braucht ihn unser Land, angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen.“ Allein der Fachkräftemangel spreche schon dagegen.

Bundesforschungsministerin Stark Watzinger (FDP) spricht sich gegen ein Pflichtjahr aus.

Piraten-Scholz aufgedeckt – Wer hinter dem Augenklappen-Foto steckt

17.42 Uhr: Es war ein ungewöhnliches Foto, das aus dem Hinfall-Kanzler den coolen, sportlichen Olaf Scholz gemacht hat: Über acht Millionen Abrufe allein bei X, ehemals Twitter, hat Olaf Scholz mit Augenklappe auf dem offiziellen Bundeskanzler-Account geschafft – da träumen selbst die erfolgreichsten Influencer davon.

Aber die Hauptstadt rätselt: Wer hatte die Idee zu diesem außergewöhnlichen PR-Coup, der dem Kanzler so viel Aufmerksamkeit und positives Echo gebracht hat? Nach Informationen unserer Redaktion war es die Medienberaterin des Bundeskanzlers, Julia Camerer, die den Kanzler und das Team um Regierungssprecher Steffen Hebestreit zu der Aktion überzeugen konnte.

Camerer war Journalistin beim RBB und betreute als Beraterin schon den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Camerer sitzt nicht im Bundespresseamt, sondern ist der Leiterin des Kanzlerbüros, Jeanette Schwamberger, unterstellt, deren Rat Scholz ebenfalls überaus schätzt. Der Kanzler punktet also dank weiblicher Intuition und Expertise.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Umfrage: SPD sinkt weiter auf 16 Prozent

15.38 Uhr: Die SPD kommt in einer aktuellen Forsa-Umfrage nur noch auf 16 Prozent – und damit auf ihren schlechtesten Wert seit der letzten Bundestagswahl. Im Vergleich zur Vorwoche verlor die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Prozentpunkt, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung für das RTL/ntv-"Trendbarometer" hervorgeht. Die Union konnte hingegen einen Prozentpunkt hinzugewinnen und erreichte 27 Prozent.

Die Umfragewerte sprechen aktuell nicht für Scholz – vielleicht bekommt der Kanzler aber nun Sympathiepunkte für seine Auftritte mit Augenklappe? Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Werte für die restlichen Parteien blieben gleich: Die AfD lag weiterhin bei 21 Prozent, die Grünen bei 14, die FDP bei sieben und die Linke bei vier Prozent. Bei den Kanzlerpräferenzen gewann CDU-Chef Friedrich Merz einen Prozentpunkt hinzu und zog mit Olaf Scholz gleich – jeweils 22 Prozent der Wählerinnen und Wähler würden sich für einen der beiden Kandidaten entscheiden. Die Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock würden 17 Prozent wählen.

In einer Konstellation mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) würden sich 21 Prozent für Scholz, 20 Prozent für Merz und 16 Prozent für Habeck entscheiden. Der Grünen-Politiker kann damit im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt gut machen. Für die Erhebung befragte Forsa vom 29. August bis 4. September 2506 Menschen.

KZ-Gedenkstätte Dachau will Aiwanger keinen PR-Besuch ermöglichen

15.22 Uhr: Die KZ-Gedenkstätte Dachau lehnt einen Besuch des Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger ab. "Öffentlichkeitswirksame politische Besuche im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl sind in der KZ-Gedenkstätte Dachau nicht erwünscht", teilte Leiterin Gabriele Hammermann mit. Mehrere Medien berichteten darüber. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte dem Politiker angesichts der Flugblatt-Affäre einen Besuch nahegelegt.

Die KZ-Gedenkstätte Dachau widme sich der Aufarbeitung der Historie des Konzentrationslagers und seiner Außenlager, einschließlich der Vor- und Nachgeschichte des Konzentrationslagers sowie der Geschichte der Gedenkstätte, hieß es in der Mitteilung. "Die Verschiebung der Grenzen des Sagbaren, die wir in der derzeitigen Debatte erleben, ist ein Angriff auf diesen Ort, auf die Überlebenden und ihre Angehörigen."

Die Debatte zeige, wie wichtig eine lebendige Erinnerungskultur sowie der Kampf gegen Rechtsradikalismus und Antisemitismus nach wie vor seien. Bayerns Vizeregierungschef Aiwanger war wegen Vorwürfen um ein antisemitisches Flugblatt aus den 1980er-Jahren in die Kritik geraten.

Politik-News vom 4. September: Sorge um Wirtschaftsstandort – Habeck nimmt Autoindustrie in die Pflicht

17.35 Uhr: Zum Auftakt der Internationalen Automobilausstellung (IAA) hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Hersteller in die Pflicht genommen, ihren Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts zu leisten. „Für den Industriestandort Deutschland ist es wichtig, im globalen Wettbewerb vorne mitzuspielen. Es geht darum, dass hier die innovativsten, qualitativ besten und klimafreundlichsten Fahrzeuge gebaut werden“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. „Das erfordert wichtige strategische Entscheidungen und hohe Investitionen in Zukunftstechnologien von Batteriezellfertigung bis zur Softwareentwicklung. Hier sind die Unternehmen gefragt.“ Die Bundesregierung unterstütze die Automobilindustrie dabei mit über sechs Milliarden Euro allein von 2023 bis 2026.

Habeck wies darauf hin, dass die Bundesregierung mit strategischen Ansiedlungen zum Beispiel im Bereich der Chip- und Halbleiterproduktion für sichere Lieferketten sorge. „Daneben treiben wir den Ausbau erneuerbarer Energien voran und erleichtern die direkte Stromnutzung für Unternehmen aus Wind- und Solarparks“, sagte er. „Auf diese Weise unterstützen wir die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Fahrzeugbranche und treiben gemeinsam die grüne und digitale Transformation am Standort Deutschland voran.“

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Klingbeil: Söder hat "den Buckel gemacht vor dem Aiwanger"

17.19 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vorgeworfen, in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt vor seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger eingeknickt zu sein. "Der hat den Buckel gemacht vor dem Aiwanger", sagte Klingbeil am Montag auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg.

Ministerpräsident Söder hatte am Sonntag entschieden, trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit an seinem Stellvertreter von den Freien Wählern festzuhalten. Klingbeil kritisierte den Umgang des CSU-Chefs mit der Affäre scharf. "Wenn er hier in Bayern ein ernsthaftes Problem hat, dann schwimmt er, dann laviert er, dann duckt er sich weg", sagte der SPD-Vorsitzende. "Der guckt nur auf sich selbst, aber nicht auf dieses Bundesland."

Bayern, Abensberg: Lars Klingbeil, Bundesvorsitzender der SPD, winkt beim Politischen Frühschoppen Gillamoos auf der Bühne und hält dabei eine Maß Bier in der Hand. Foto: Daniel Löb/dpa

Die Äußerungen Aiwangers zu der Affäre habe er nicht als ernsthafte Entschuldigung wahrgenommen, sagte Klingbeil. Stattdessen habe sich der Vizeregierungschef in Bierzelten als Opfer einer Medienkampagne dargestellt. "Das ist unanständig, da wird der politische Diskurs verschoben, da verschwindet Anstand aus der Politik, sagte Klingbeil. "Hubert Aiwanger und Markus Söder sind spätestens seit diesem Wochenende keine Vorbilder mehr für junge Menschen, die in der Politik was erreichen wollen."

Antisemitismusbeauftragter: Söder darf im Fall Aiwanger nicht zur Tagesordnung übergehen

11.49 Uhr: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einem leichtfertigen Umgang mit der Affäre um seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gewarnt. "Nach der Entscheidung von Ministerpräsident Söder, Herrn Aiwanger in seinem Amt zu belassen, sollte die bayerische Staatsregierung nun nicht zur politischen Tagesordnung zurückkehren", sagte Klein unserer Redaktion. "Die Angelegenheit hat dem Kampf gegen Antisemitismus in unserem Land geschadet."

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, ist sicher: Aiwanger habe den demokratischen Konsens über Gedenken an Shoa aufgekündigt. Foto: epd-bild / Christian Ditsch

Klein erinnerte an den Konsens aller demokratischer Parteien hinsichtlich des Gedenkens an die industrielle Vernichtung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden in der Shoah und des Umgangs mit Judenfeindlichkeit. "Diesen hat Herr Aiwanger durch die unzureichende Aufklärung über seine Verbindung zu dem antisemitischen Hetzblatt und seine Aussage, dass die Shoah hier für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert wurde, aufgekündigt", kritisierte der Regierungsbeauftragte.

Hieraus könnten "katastrophale Schlüsse" gezogen werden, die Erinnerungskultur und der Kampf gegen den Antisemitismus seien lediglich Teil des politischen Geschäfts, mit denen man nach Gutdünken umgehen könne. Die bayerische Staatsregierung sei nun in der Pflicht, "einer derartigen fatalen Dynamik entgegen zu wirken".

Merz: Söder hat Affäre um Aiwanger bravourös gelöst

11.35 Uhr: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für die Aufarbeitung der Affäre um Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gelobt. Söder habe in den vergangenen Tagen eine verdammt schwierige Aufgabe gehabt, und die habe er bravourös gelöst, sagte Merz am Montag bei einem gemeinsamen Bierzelt-Auftritt mit Söder auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg. "Sehr gut, genauso war's richtig, das so zu machen", sagte Merz.

Friedrich Merz (CDU). Foto: Sven Hoppe/dpa

Merz attackierte in seiner Rede die Ampel-Regierung zur Halbzeit der Legislaturperiode in scharfen Worten. „Wir sind fest entschlossen, es spätestens in zwei Jahren besser zu machen als diese Regierung“, sagte Merz. Deutschland habe eine bessere Regierung verdient. "Fachkräftemangel haben wir in erster Linie in der Bundesregierung – und nicht bei den Ingenieuren in Deutschland." Merz warf SPD, Grünen und FDP unter anderem schwere Fehler in der Energie- und in der Migrationspolitik vor. Die Abschaltung dreier funktionierender Atomkraftwerke kritisierte er als "Dämlichkeit" und "Schwachsinn".

Charlotte Knobloch lehnt Aiwanger-Entschuldigung ab

9.20 Uhr: Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hat nach eigenen Worten eine Entschuldigung Hubert Aiwangers abgelehnt. Im Deutschlandfunk sagte sie am Montag, der Freie-Wähler-Vorsitzende habe sich bei ihr gemeldet. "Ich habe ihm meine Meinung zu ihm, zu seiner Person ganz klar erklärt. Ich habe die Entschuldigung nicht angenommen." Knobloch sagte aber auch, dass sie die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Aiwanger im Amt zu belassen, akzeptiere.

Es seien "entsetzliche Worte", die im Raum stünden, sagte sie zu den Vorwürfen rund um ein antisemitisches Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit. "Dass das einer Katastrophe gleicht für einen Menschen, der so viel Verantwortung hat wie ein Vizepräsident eines Bundeslandes. Das ist normalerweise nicht zu akzeptieren." Söder habe politisch entschieden, "und zwar mit Abscheu". Insofern stehe sie hinter dem Ministerpräsidenten.

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München. Foto: Sven Hoppe/dpa

Aiwanger hätte eine Entlassung im Wahlkampf ausgenützt und hätte damit wohl auch Erfolg gehabt, sagte sie. „Und das wäre die noch größere Katastrophe gewesen.“ Mit Blick auf die Gegenwart und die Zukunft habe Söder richtig entschieden. „Aiwanger ist Aiwanger und wir werden ihn nicht erziehen und wir werden ihn auch nicht verändern.“

Wölfe in Deutschland: Lemke will schnelleren Abschuss

9.01 Uhr: Bundesumweltministerin Steffi Lemke will laut einem Zeitungsbericht den Abschuss von Wölfen erleichtern und so Weidetiere wie Schafe besser schützen. "Abschüsse von Wölfen nach Rissen müssen schneller und unbürokratischer möglich sein", sagte die Grünen-Politikerin der "Welt" (Montag). "Wenn Dutzende Schafe gerissen werden und verendet auf der Weide liegen, dann ist das eine Tragödie für jeden Weidetierhalter und eine ganz große Belastung für die Betroffenen. Daher brauchen sie mehr Unterstützung und Sicherheit." Ende September wolle sie konkrete Vorschläge vorlegen.

Zuvor hatte sich die FDP in der Ampel-Koalition für weitgehende Regelungen zum Schutz von Weidetieren vor Wölfen ausgesprochen. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP vereinbart, das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf so gut zu gestalten, "dass trotz noch steigender Wolfspopulation möglichst wenige Konflikte auftreten". Es sei wichtig, nun ins Tun zu kommen, hatte FDP-Fraktionsvize Carina Konrad am vergangenen Dienstag gesagt.

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Foto: Michael Kappeler/dpa

In Deutschland sind die Bundesländer für das Wolfsmanagement verantwortlich, doch der Wolf ist durch internationale und nationale Gesetze streng geschützt und hat den höchstmöglichen Schutzstatus.

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) will sich nach eigenen Angaben nun auf EU-Ebene für Erleichterungen bei der Jagd auf übergriffige Wölfe einsetzen. "Unser Ziel ist es, in Brüssel darauf hinzuweisen, dass die europäischen Regeln nicht so starr sein dürfen, dass sie die dringend notwendigen regionalen Lösungen blockieren", sagte er der "Welt".

Esken nennt Söders Festhalten an Aiwanger "fatales Signal"

2.19 Uhr: Die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, trotz der Kontroverse um ein antisemitisches Flugblatt an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger festzuhalten, wird von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken scharf kritisiert. In einem Interview mit der "Rheinischen Post" äußert Esken am Montag ihr Missfallen: "Die Entscheidung von Markus Söder ist in meinen Augen ein großer Fehler und sie ist ein fatales Signal."

Esken betonte, dass Söders Entscheidung jenen Menschen in die Hände spiele, die die schreckliche Geschichte der NS-Zeit, Antisemitismus und Rassismus verharmlosen. "Eine solche Haltung darf keinen Platz in unserer Gesellschaft und erst recht nicht auf einer Regierungsbank finden", forderte die SPD-Chefin.

Saskia Esken, Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschland (SPD). Foto: Michael Kappeler/dpa

Besonders enttäuscht zeigte sich die SPD-Chefin von Hubert Aiwangers Reaktion auf die Affäre. Esken bemängelte, dass Aiwanger lange gebraucht habe, um einen wenig glaubwürdigen Eindruck von Einsicht und Reue zu vermitteln. Dieser Eindruck sei jedoch durch sein erschreckendes Beispiel von Täter-Opfer-Umkehr zunichte gemacht worden. Statt Demut zeige er nun Trotz und eine unsägliche Opferstilisierung. "Das Verhalten von Hubert Aiwanger und den Freien Wählern hat Bayern und Deutschland international großen Schaden zugefügt." Ministerpräsident Söder sei offenbar nicht imstande, "diesen Schaden und auch den für seine Regierung zu erkennen".

Politik-News vom 3. September: Aiwangers Lebensgefährtin teilt gegen Scholz aus

18.06 Uhr: In der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger schaltet sich nun auch seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (Freie Wähler) ein. Im Interview mit dem TV-Sender "Welt" positionierte sie sich klar hinter ihrem Partner und zeigte sich "wirklich erschüttert".

Außerdem kritisierte die Landrätin des Landkreises Regensburg Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der die Vorwürfe gegen Aiwanger zuletzt als "sehr bedrückend" bezeichnet und Aufklärung gefordert hatte. "Wenn man einen Bundeskanzler hat, der sich an Vorgänge vor sechs Jahren nicht mehr erinnern kann, wo er eigene Akten dazu hat, wo er aktiv im Handeln war, dann sollte genau derjenige vorsichtig sein, Dinge einzufordern, die 35 Jahre her sind", sagte Schweiger und bezog sich damit auf seine Rolle im Steuerskandal bei der Hamburger Warburg-Bank.

Die Vorwürfe gegen den Freie-Wähler-Chef sind schwerwiegend. Er soll in der elften Klasse angeblich ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verbreitet haben. Aiwanger weist jegliche Vorwürfe zu antisemitischem Verhalten zurück. Lesen Sie hier: Warum die Zitterpartie für Markus Söder weitergeht

Tanja Schweiger und Hubert Aiwanger bei einer Fastnacht-Veranstaltung im Februar 2018. Foto: imago/HMB-Media

