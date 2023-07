Berlin. Nach dem Kommunikationsdebakel des CDU-Chefs fühlen sich seine Gegner bestätigt – und zählen Merz jetzt an. Die Politik-News im Blog.

Erster prominenter CDU-Politiker zweifelt an Merz' Eignung als Kanzler

CDU-Chef Merz sorgte mit Aussagen zur Zusammenarbeit mit der AfD in seiner Partei für Zündstoff

Berlin. Nach massiver Kritik aus seiner eigenen Partei war Friedrich Merz am Montag damit beschäftigt, seine Aussagen aus dem ZDF-Sommerinterview wieder einzufangen. Doch der Schaden ist angerichtet. Einige Parteikollegen zweifeln immer offener an Merz' Eignung als Kanzler. Der CDU-Chef ist angezählt. Dabei zeigt eine exklusive Umfrage dieser Redaktion, dass mehr als ein Drittel der CDU-Anhänger sogar für eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Landesebene ist. Mehr als die Hälfte ist dagegen. Der Riss geht also durch die gesamte Partei.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im Newsblog.

Politik-News vom 25. Juli: Saarlands Ex-Ministerpräsident zählt Merz an

6.45 Uhr: Der CDU-Politiker und ehemalige Ministerpräsident des Saarlands Tobias Hans (CDU) hat Zweifel an der Eignung von Friedrich Merz als Kanzlerkandidat geäußert und dem CDU-Chef mangelnde Führungskraft attestiert. Dem Magazin „Stern“ sagte Hans auf die Frage, ob Merz noch der richtige Vorsitzende sei: „Mittlerweile muss man vor jedem Sommerinterview zittern, weil man nicht weiß, was am Ende dabei herauskommt. Ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein von der CDU gestellter Bundeskanzler solche Sorgen hervorruft.“ Hans fügte hinzu: „Und wenn jemand das erklärte Ziel hatte, die AfD zu halbieren - und die sich dann aber locker verdoppelt - dann ist das zumindest kein Ausweis für Erfolg.

Lesen Sie dazu auch: Merz und die Brandmauer zur AfD: Chronik eines Debakels

Hans betonte, die CDU müsse einen Konsens mit demokratischen Parteien suchen und nicht mit der AfD, die er als „politischen Feind“ bezeichnete. Er schlug dabei ausdrücklich einen Bogen zum Ende der Weimarer Republik. „Nun wird es schwer, dass ein Kreisvorsitzender oder Bezirksvorsitzender der Ortsebene aufgibt, keinen Ortsvorsteher mit der AfD zu wählen. Genau so hat schleichend das Versagen eines kompletten Staates in der Weimarer Republik begonnen und zu schrecklichen Dingen geführt, die im deutschen Namen über die Welt gebracht worden sind. Ich kann nur daran erinnern, dass auch die NSDAP in demokratischen Wahlen gewählt wurde. Die AfD steht bundesweit nun bei 22 Prozent. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Das muss auch Friedrich Merz endlich sehen“, mahnte Hans.

Auch interessant: So stehen CDU-Wähler zu möglichen Kooperationen mit der AfD

Die Frage, ob Merz Kanzlerkandidat werde, hält Hans für „völlig offen“. „Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass der Spitzenkandidat einer Partei Regierungserfahrung mitbringt - und Fingerspitzengefühl bei schwierigen Fragen“, sagte Hans.

CDU-Politiker Tobias Hans zweifelt an Merz' Kanzler-Eignung. Foto: Oliver Dietze/dpa

Politik-News vom 24. Juli: EU-Abgeordnete fordern mehr Schutz für russische Kriegsdienstverweigerer

20 Uhr: Europaabgeordnete mehrerer Parteien fordern von der Führung der Europäischen Union mehr Einsatz für russische Kriegsdienstverweigerer. "Wir sind der Ansicht, dass es die Pflicht der Europäischen Union (EU) und der Mitgliedstaaten ist, russische Kriegsdienstverweigerer zu schützen und ihnen Asyl zu gewähren", schrieben Parlamentarier von SPD, Liberalen, Linken und Grünen am Montag in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und den Außenbeauftragten Josep Borrell.

Man rufe zu Beratungen über die gemeinsame Visumpolitik auf, um die Leitlinien und Asylverfahren entsprechend anzupassen. Zu den Unterzeichnern des Briefes an die EU-Führung gehören auch die deutschen Abgeordneten Udo Bullmann, Dietmar Köster und Matthias Ecke von der SPD, Cornelia Ernst von den Linken sowie Hannah Neumann und Erik Marquardt von den Grünen. Der Deutschen Presse-Agentur (DPA) liegt der Brief vor.

Institution Europäisches Parlament Hauptsitz Straßburg, Frankreich Gründung 19. März 1958, Europa Zahl der Abgeordneten 751 Nächste Wahl 6. bis 9. Juni 2024

In ihrem Schreiben an die EU-Spitzenpolitiker verweisen die Abgeordneten unter anderem darauf, dass das russische Militärkommando Medienberichten zufolge mindestens 13 illegale Gefangenenlager in den besetzten ukrainischen Gebieten Luhansk und Donezk errichtet hat. In diesem seien demnach mehr als 600 Russen inhaftiert, die sich geweigert haben, am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine teilzunehmen.

Lindner will Kampf gegen Geldwäsche verstärken – neues Bundesamt geplant

16.55 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland verstärken. Die Geldwäschebekämpfung soll "nachhaltig verbessert" werden, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf hervorgeht. Dieser ging in die regierungsinterne Abstimmung, wie ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin sagte. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Vorgesehen ist, wie bereits bekannt war, ein neues Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, in der verschiedene Kompetenzen gebündelt werden sollen. Die neue Behörde soll als Zielmarke 1700 Beschäftigte haben, wie der Sprecher sagte. Der Aufbau der Behörde sei im kommenden Jahr geplant. Als Standorte seien Köln oder Dresden im Gespräch.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FPD). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

In der neuen Bundesbehörde sollen laut Gesetzentwurf Analyse, straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlungen und Aufsicht unter einem Dach zusammengeführt werden. Außerdem soll es in der Behörde ein "Ermittlungszentrum Geldwäsche" geben. Damit sollen die Strukturen und Kompetenzen geschaffen werden, die eine nachhaltige Priorisierung der Geldwäschebekämpfung, insbesondere internationaler und bedeutsamer Fälle mit Deutschlandbezug, sicherstellten, wie es im Entwurf heißt.

Lesen Sie dazu auch: Organisierte Kriminalität – Geldwäscher sind Schwerverbrecher

CDU-Brandenburg: "Kein Zweifel, wes Geistes Kind die AfD ist"

16.12 Uhr: Brandenburgs CDU-Landes- und -Fraktionschef Jan Redmann ist von Aussagen seines Parteichefs Friedrich Merz zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene abgerückt. „Gerade in Brandenburg besteht kein Zweifel, wes Geistes Kind die AfD ist“, schrieb Redmann am Montag bei Twitter. „Extremisten sind keine Partner der CDU. Deshalb sind und bleiben für uns Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD auf allen Ebenen - auch der kommunalen - ausgeschlossen.“ Merz hatte die Äußerungen am Montag wieder relativiert.

Jan Redmann, Fraktionsvorsitzender der Brandenburger CDU im Landtag, aufgenommen während einer Pressekonferenz. Foto: Soeren Stache/dpa

Reform nach der Sommerpause? Heil und Lindner arbeiten an neuem Rentenpaket

12.55 Uhr: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollen noch in der Sommerpause einen Gesetzentwurf zum zweiten Rentenpaket vorlegen. Wie ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums am Montag in Berlin sagte, sollen damit das Rentenniveau dauerhaft gesichert und die sogenannte Aktienrente auf den Weg gebracht werden. Einen konkreten Termin für die Beratung im Bundeskabinett könne er aber noch nicht nennen, die regierungsinternen Gespräche dauerten an, sagte der Sprecher.

Müssen sich einigen: Finanzminister Christian Lindner (li.) und Sozialminister Hubertus Heil Foto: Sean Gallup / Getty Images

Auch interessant: Lindner im Interview – Wann die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden

SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, das Rentenniveau für künftige Neu-Rentner auch nach 2025 bei mindestens 48 Prozent festzuschreiben. Zudem soll mit dem Aufbau eines ergänzenden "Generationenkapitals" – der sogenannten Aktienrente – die langfristige Beitragssatzentwicklung stabilisiert werden. Die geplante Aktienrente setzt auf einen Staatsfonds, der Gelder am Kapitalmarkt anlegt und dessen Erträge ab Mitte der 2030er-Jahre in die Rentenversicherung fließen sollen. Der Fonds soll mit zehn Milliarden Euro gefüllt werden.

Zusammenarbeit möglich oder nicht? Merz verheddert sich in Aussagen

10.15 Uhr: Nach der innerparteilichen Kritik an seinen Äußerungen zum Umgang mit der AfD in den Kommunen rudert der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zurück. Eine Kooperation mit den Rechtspopulisten in Städten und Gemeinden lehne er ab, schrieb Merz am Montag auf Twitter: "Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben."

Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der @CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der #CDU mit der AfD geben. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 24, 2023

Dagegen hatte Merz am Sonntagabend getwittert: "Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen." Und damit nicht die kommunale Ebene. Dies entsprach der Linie, die er zuvor im ZDF-Sommerinterview vertreten hatte.

Lesen Sie auch: AfD im Umfragehoch: So stehen ihre Chancen aufs Regieren

Dort sagte Merz, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. "Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet."

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz beim ZDF-Sommerinterview. Foto: Dominik Asbach/ZDF/dpa

Lesen Sie den Kommentar dazu: Wie Friedrich Merz ohne Not die AfD noch stärker macht

AfD-Chef Chruppalla begrüßt Merz-Aussage zu Zusammenarbeit mit AfD

9.10 Uhr: Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla schrieb auf Twitter zu der Debatte, um eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD auf kommunaler Ebene: "Nun fallen erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer. In Ländern und Bund werden wir die Mauer gemeinsam niederreißen. Gewinner werden die Bürger sein, die Wohlstand, Freiheit und Sicherheit durch interessengeleitete Politik wiedergewinnen."

Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender, begrüßt Merz Vorstoß bezüglich einer Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD auf kommunaler Ebene. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Kritik an Merz auch aus der SPD – Kühnert bezeichnet AfD-Äußerung als "Tabubruch"

8.30 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die Äußerung von CDU-Chef Friedrich Merz zu einem möglichen gemeinsamen Vorgehen mit der AfD auf kommunaler Ebene als "Tabubruch" gewertet. Es sei jetzt Zeit für einen "Richtungsstreit in der CDU", sagte Kühnert am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Der Sozialdemokrat sprach von einem Kurswechsel, den Merz offensichtlich für seine CDU anstrebe – und den er auf eine "total brüchige Argumentation" aufbaue.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kritisiert den CDU-Chef. Foto: Kay Nietfeld/dpa

"Er sagt, wir müssten doch demokratische Wahlen anerkennen. Aber wer spricht denn dagegen?", fragte Kühnert und verwies darauf, dass die AfD nun einen Landrat sowie einen Bürgermeister stellt, zu demokratischen Wahlen zugelassen sei, Mandate erringen und ausfüllen könne sowie alle parlamentarischen Rechte habe. "Nur auf eines hat sie – wie alle anderen Parteien auch - kein Anrecht, nämlich dass politisch mit ihr kooperiert wird. Dass sie Teil der Mehrheiten vor Ort sein muss", sagte der Generalsekretär. "Und genau hier stößt Friedrich Merz rein und sagt jetzt, dass seine CDU vor Ort eben doch mit der AfD nach Mehrheiten offenkundig suchen kann. Und das ist der Tabubruch, und hier muss klar und deutlich widersprochen werden."

Merz erntet massive Kritik aus den eigenen Reihen

6.50 Uhr: Zahlreiche CDU-Politiker kritisieren Merz' Aussage im ZDF-Sommerinterview, wonach eine Zusammenarbeit mit der AfD lediglich auf Bundes- und Landesebene tabu sei, auf kommunaler Ebene allerdings nicht.

Der ehemalige Ministerpräsident des Saarlands Tobias Hans schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: "Das ist nicht erträglich und kann nicht stehen bleiben". Nach Wahlerfolgen der "extremen Rechten" würde Friedrich Merz damit einen CDU-Parteitagsbeschluss verwässern.

Das ist nicht erträglich und kann nicht stehen bleiben. Der Parteitagsbeschluss besagt, dass jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen ist.

Das hier ist die schleichende Verwässerung von Parteitagsbeschlüssen nach Wahlerfolgen der extremen Rechten. Wehret den Anfängen! https://t.co/PujLVoZlRD — Tobias Hans (@tobiashans) July 23, 2023

Auch der regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner betonte noch einmal die CDU "kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist". Dennis Thering, Abgeordneter der CDU in Hamburg, betonte der CDU-Parteitagsbeschluss schließe eine Zusammenarbeit ohne Wenn und Aber aus. Eine Zusammenarbeit werde es somit auf keiner Ebene geben.

Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da ZUSAMMENarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist. — Kai Wegner (@kaiwegner) July 23, 2023

Unterdessen ist Carsten Linnemann, der neue CDU-Generalsekretär, bemüht um Schadensbegrenzung. Zwar wolle auch Merz keine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene, doch "wenn es im Kommunalparlament etwa um eine neue Kita geht, können wir nicht nur deshalb dagegen stimmen, weil die AfD mitstimmt", zitiert ihn der Twitter-Account der CDU-Deutschlands.

Politik-News vom 23. Juli: Merz lehnt AfD-Verbot ab und schließt Kooperationen nicht aus

18.15 Uhr: Der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, hat sich gegen ein Verbot der AfD ausgesprochen. In einem Interview mit dem ZDF erklärte er: "Parteiverbote haben noch nie dazu geführt, dass man ein politisches Problem löst." Er lehnte den Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten Marko Wanderwitz, die AfD zu verbieten, ab und betonte, dass es sich um eine Einzelmeinung in der Bundestagsfraktion handle, die die CDU nicht teile.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (r) sitzt mit Theo Koll, ZDF-Moderator und Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, beim ZDF-Sommerinterview. Foto: Dominik Asbach/ZDF/dpa

Seit Wochen gewinnt die AfD in Umfragen kontinuierlich an Zustimmung. Merz bekräftigte erneut, dass die Union keine Kooperation mit der rechten Partei eingehen werde. Er beschränkte dies jedoch auf die "gesetzgebenden Körperschaften" und "Regierungsbildungen". Er betonte, dass Kommunalpolitik sich von Landes- und Bundespolitik unterscheide. Wenn also in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden seien, handele es sich um demokratische Wahlen, die akzeptiert werden müssten.

Alle weiteren Nachrichten der vergangenen Woche lesen Sie hier.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik