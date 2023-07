In südlichen Ländern gibt es sie schon, nun regen Amtsärzte sie auch für Deutschland an: Die Siesta.

Wegen Hitze: Amtsärzte regen Einführung von Siesta in Deutschland an

Morgens produktiv sein und in der Mittagszeit ein Nickerchen? Lauterbach findet das sinnvoll. Alle wichtigen Politik-News im Überblick.

Gerhard Schröder hat laut einem Urteil keinen Anspruch auf Büro im Bundestag – nun legt er Berufung ein

Amtsärzte schlagen vor, eine Siesta nach südeuropäischem Vorbild einzuführen

Karl Lauterbach will zudem Kirchen als Maßnahme gegen Hitze öffnen

Am Bundesverfassungsgericht geht es um eine Teilwiederholung der Bundestagswahl 2021 in Berlin

Berlin. Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta – also einen kleinen Mittagsschlaf – machen? Dieses simple Rezept aus dem südlichen Teil des Kontinents könnte für Arbeitnehmer Erleichterung bei Hitze schaffen – Flexibilität des Arbeitgebers vorausgesetzt. Die Amtsärztinnen und -ärzte fordern wegen der hohen Temperaturen die Einführung einer Siesta nach südeuropäischem Vorbild in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bekräftigte diesen Vorschlag.

Politik-News vom 18. Juni: Schröder legt Berufung ein – Büro-Streit geht vor Gericht weiter

12.19 Uhr: Der Streit um das Büro von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) im Bundestag wird die Justiz weiter beschäftigen: Der Altkanzler hat laut einem Gerichtsurteil keinen Anspruch auf Ausstattung eines Büros. Schröder sieht darin Willkür – und wehrt sich juristisch.

Der 79-Jährige legte Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin ein. Nun wird sich das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg mit dem Fall befassen. Wann dies sein wird, sei aber noch nicht absehbar, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Schröders Anwalt Michael Nagel hatte bereits unmittelbar nach dem Urteil mitgeteilt, dass er seinem Mandanten zur Berufung rate.

Gerhard Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler, danach wurde er Gaslobbyist für russische Unternehmen. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archiv

Das Verwaltungsgericht hatte Anfang Mai Schröders Klage gegen einen Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages zurückgewiesen, in dessen Folge das Büro stillgelegt wurde (Az.: VG 2 K 238/22). Nach dem Urteil hat der Altkanzler keinen Anspruch auf Ausstattung eines Büros zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem früheren Amt.

Zwar sei es seit mehr als 50 Jahren gängige Staatspraxis, nach dem Amtsende ein Büro zur Verfügung zu stellen. Ein Anspruch ergebe sich daraus aber nicht. Dagegen sprach nach Überzeugung des Gerichts die Budgethoheit des Parlaments, die verfassungsrechtlich garantiert ist. Schröder könne sich auch nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen. Die Einrichtung eines solchen Büros richte sich allein nach öffentlichem Interesse, weil es um die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben gehe.

Schutz vor Hitze: Siesta und offene Kirchen in Deutschland?

11.46 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält bei großer Hitze eine Arbeitsweise mit Siesta aus gesundheitlichen Gründen für sinnvoll. "Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag", schrieb Lauterbach am Dienstag auf Twitter.

Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag. Das sollten aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln. Medizinisch sicher für viele Berufe sinnvoll. https://t.co/LUtRrWBaeg — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 18, 2023

Zuvor hatte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu so einer Arbeitsweise geraten. "Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten", sagte Verbandschef Johannes Nießen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Karl Lauterbach spricht in der Bundespressekonferenz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Als Maßnahme gegen die Sommerhitze forderte Lauterbach bereits die Öffnung von Kirchen. "Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten“, twitterte der SPD-Politiker am Montag aus einer Basilika in Siena in der Toskana. "Wunderschöne mittelalterliche Bauweise, aber auch ein Kälteraum", lobte er.

Basilica di San Francesco (Siena). Wunderschöne mittelalterliche Bauweise, aber auch ein Kälteraum. Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten. pic.twitter.com/z8wtUXZw9M — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 17, 2023

Twitter-Nutzer reagierten darauf teils mit Zustimmung, teils mit Verwunderung. "Kirchen sind Tagsüber offen in fast allen Ländern“, hieß es. Aber es wurde auch von anderen Erfahrungen berichtet: "Tochter war letzte Woche in Barcelona. 35°C im Schatten. Sagrada Familia: 25€ Eintritt und mehr als 1h Wartezeit in der Sonne."

Ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Herr Lauterbach rennt offene Türen ein. In unseren Kirchen sind alle herzlich willkommen, zum Gebet, zur Andacht, aber auch zum Schutz vor Hitze." Eine Sprecherin der Deutschen Bischofskonferenz bestätigte: "Nahezu alle Kirchen sind tagsüber geöffnet – und das über alle Jahreszeiten."

Auch in China sorgen Hitzewellen und fehlender Regen für Probleme, insbesondere in großen Städten. Die Regierung hat deshalb nun zu einer besonderen Hitzeschutzmaßnahme gegriffen und alte Bunkeranlagen geöffnet, um kühle Räume für die Bevölkerung zu schaffen.

Name: Karl Wilhelm Lauterbach Geburtsdatum: 21. Februar 1963 Geburtsort: Birkesdorf (heute ein Stadtteil von Düren) Partei: SPD Bundestagsmitglied seit: 2005 Minister für Gesundheit seit: 8. Dezember 2021

Pannen bei Bundestagswahl: Karlsruhe verhandelt über Berliner Wahl-Chaos

11.02 Uhr: Fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl geht es am Bundesverfassungsgericht nun um die Pannen am Wahltag in Berlin und die Frage, in welchem Umfang die geplante Teilwiederholung der Bundestagswahl 2021 in Berlin stattfindet.

Die Wahl soll nach dem Willen des Bundestags in einigen Berliner Abstimmungsbezirken wiederholt werden, was CDU und CSU nicht ausreichend finden. Karlsruhe will nun bisherige Maßstäbe für Wahlfehler überprüfen. (Az. 2 BvC 4/23)

Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 wurden in Berlin wegen fehlender oder falscher Stimmzettel einige Wahlräume zeitweise geschlossen. Wegen verschiedener Probleme bei der Organisation bildeten sich mancherorts lange Warteschlangen. Es gab später mehr als 1700 Einsprüche gegen die Wahl. Im November vergangenen Jahres beschloss der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition, die Bundestagswahl in Berlin in etwa einem Fünftel der Wahlbezirke wiederholen zu lassen.

Die Unionsfraktion im Bundestag findet das zu wenig. Sie argumentiert, dass die Wahl mindestens in sechs kompletten Berliner Wahlkreisen für ungültig hätte erklärt werden müssen – für diese hatte der damalige Bundeswahlleiter Georg Thiel selbst Einspruch erhoben. Seiner Meinung nach könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Wahlfehler auf das Ergebnis der Zweitstimmen ausgewirkt hätten. Außerdem seien auch zu lange Wartezeiten ein Wahlfehler, gibt die Union an.

(mit dpa/AFP/epd/fmg)

