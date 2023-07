Berlin. Wladimir Putin bombardiert Getreide-Silos in Odessa. Ein zynisches Spiel auf Kosten der Armen, um die Preise nach oben zu treiben.

Raketen auf Krankenhäuser, Schulen, Wohnviertel und Kraftwerke: Der schonungslose Krieg gegen die Ukraine war von Beginn an das Markenzeichen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nun bombardiert der Kremlchef auch noch systematisch den Haften der Schwarzmeer-Stadt Odessa, von dem bislang ein Großteil der ukrainischen Getreideexporte auslief. 60.000 Tonnen Korn wurden vernichtet.

Putins Getreidekrieg ist eine neue Dimension der Schlacht. Zum einen schickt der russische Staatschef eine virtuelle Kriegserklärung an die ganze Welt – darüber hinaus werden die Armen von existenziell wichtigen Nahrungsmittellieferungen abgeschnitten.

Schiffe gelten als Transportmittel für Waffen und sind damit Ziele für das Militär

Nach der einseitigen Kündigung des internationalen Getreideabkommens durch Moskau wird Putins Schlachten-Logik noch aggressiver. Schiffe, die trotzdem ukrainische Häfen ansteuern, gelten als potenzielle Transportmittel für Waffen und sind damit Ziele für das russische Militär. Zudem werden Länder, deren Flagge auf Handelsschiffen im Schwarzen Meer weht, implizit zu Kriegsgegnern Russlands. Mit diesem schroffen Mix aus Drohung und Einschüchterung soll der ukrainische Getreideexport auf null gedrückt werden.

Michael Backfisch, Politik-Korrespondent Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Leidtragenden sind nicht nur die Ukrainer, die 2022 aufgrund des Abkommens 33 Millionen Tonnen Korn ausführen konnten – immerhin ein kleiner Rettungsring für die gebeutelte heimische Wirtschaft. Mehr als 50 Prozent davon ging an die Ärmsten der Armen dieser Welt: Länder wie Äthiopien, Sudan, Jemen, Somalia oder Ägypten. Diese Staaten sind die Opfer von Putins Getreide-Stopp. Nach Angaben der UN hungern weltweit rund 735 Millionen Menschen, deutlich mehr als vor der russischen Invasion in der Ukraine.

Moskau exportierte 2022 rund 62 Millionen Tonnen Getreide - eine Rekordmenge

Der Kremlchef setzt Hunger als Waffe ein – ein zynisches Spiel mit Menschenleben. Die Behauptung, dass Russland durch die westlichen Sanktionen beim eigenen Export von Korn und Düngemitteln kleingehalten werde, ist vorgeschoben. Tatsache ist, dass Moskau im vergangenen Jahr rund 62 Millionen Tonnen Getreide ausführen konnte, so viel wie nie. Dies und die Kornexporte der Ukraine haben dazu geführt, dass die Preise für Weizen, Roggen oder Mais deutlich gesunken sind. Nutznießer waren vor allem die armen Länder.

Mit seinem Getreidekrieg versucht Putin, zwei machttaktische Hebel zu bedienen. Zum einen will er durch eine drastische Verknappung des Angebots die Preise in die Höhe treiben, wovon die russische Staatskasse und Kriegsmaschinerie profitieren. Zum anderen legt er es darauf an, den Westen zu einem Abbau oder zumindest zu einer Reduzierung der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen zu zwingen.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Putin wird versuchen, sich als Wohltäter der Afrikaner zu inszenieren

Auch dieses Sanktions-Argument ist löchrig. Zwar wurde die für die russischen Getreideausfuhren zuständige Landwirtschaftsbank vom weltweiten Bankenkommunikationssystem Swift abgekoppelt. Doch Moskau hat das Angebot des Westens abgelehnt, das Geld-Institut nur für den Zahlungsverkehr beim Kornexport wieder an Swift anzudocken. Putins Brutalo-Kurs hat den Zweck, den amerikanisch-europäischen Embargoknüppel zu kippen. Ausgetragen wird das auf dem Rücken der Schwächsten.

Die Fakten verschleiern, den Westen als Sündenbock deklarieren: Das ist das Propaganda-Narrativ des Kremls. Moskau stilisiert sich als Opferlamm der internationalen Politik. Beim Russland-Afrika-Gipfel am 27. und 28. Juni in St. Petersburg wird Putin möglicherweise versuchen, sich mit der Ankündigung von kostenlosen Getreidelieferungen als Wohltäter zu inszenieren. Die Afrikaner sollten ihm im eigenen Interesse deutlich machen, dass dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik