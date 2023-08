Russland meldet Abschuss von Drohnen in Region Moskau

Die russische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Region Moskau zwei ukrainische Drohnen abgeschossen. Demnach gab es Schäden an Häusern und Autos, aber keine Verletzte. Der Flugbetrieb an allen drei Moskauer Flughäfen wurde kurzzeitig eingestellt.

