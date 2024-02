Den Haag. Der Ukraine-Krieg ist eine Tragödie. Ein ganz dunkles Kapitel: Die Entführung von Kindern. Jetzt wurden sie gefunden. In Russland.

Internationale Ermittler haben gemeinsam mit Europol den Aufenthaltsort von acht ukrainischen Kindern in Russland gefunden. Sie seien vermutlich im Zuge des Ukraine-Krieges deportiert worden, teilte die niederländische Polizei am Freitag mit. An der Suchaktion am Hauptsitz von Europol in den Haag beteiligten sich 60 Ermittler aus 23 Ländern.

Lesen Sie dazu: Von Russen verschleppt: Wie Alla sich ihren Sohn zurückholte

Die Informationen seien den ukrainischen Behörden übergeben worden. „Wir hoffen, dass die Kinder schnell zurück nach Hause kommen können“, sagte Vincent Cillessen vom Team Internationale Verbrechen der niederländischen Polizei.

Russland: Haftbefehl gegen Putin & Co.

Die Aufenthaltsorte der Kinder waren den Angaben zufolge online und mit digitalen Quellen sowie Gesichtserkennung entdeckt worden. An der Aktion hatten sich auch Experten aus Großbritannien, Australien und den USA beteiligt.

Seit Beginn des Krieges vor fast zwei Jahren sollen Tausende Kinder aus der Ukraine von den Russen verschleppt worden sein. Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag hat deshalb bereits Ermittlungen eingeleitet und internationale Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie die russische Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa, erlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Masala: „Dann wird die Ukraine Städte aufgeben müssen“

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik