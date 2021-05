Antisemitische Demonstrationen haben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Ihr einziges Ziel: den Hass schüren.

Antisemitismus ist keine Meinung!

Selbstverständlich dürfen Menschen in Deutschland auf die Straße gehen, um Israels Nahost-Politik zu kritisieren. Und selbstverständlich ist es legitim, die todbringenden Attacken der Palästinenser zu missbilligen.

Aber Angriffe auf Synagogen, Drohungen gegen Juden und das Schüren antisemitischer Ressentiments haben mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Sie zielen pauschal auf Juden als Glaubensgemeinschaft und nicht auf die demokratisch gewählte Regierung in Israel. Jene Demonstranten, die in Gelsenkirchen „Scheiß Juden“ skandierten, sind Religions-Rassisten. Ihren Hass zu stoppen, fällt sogar dem Zentralrat der Muslime in Deutschland schwer, der regelmäßig zur Mäßigung mahnt, aber die Hardliner nicht mehr erreicht.

In Deutschland darf für antisemitisches Gedankengut kein Platz sein. Kein Millimeter. Nicht auf der Straße, nicht im Internet. Dass dieses immer wieder aufgeschrieben, wiederholt, betont werden muss, ist traurig und beschämend.

Aber es gibt Menschen, die das nicht verstehen wollen. Ihnen geht es nicht um friedliche Lösungen, sondern darum, den Nahost-Konflikt auch hierzulande zu befeuern. Sie verachten Andersdenkende und Andersglaubende. Und sie kritisieren Rassismus nur, wenn er sich gegen sie selbst richtet. Sie missbrauchen das Grundrecht der Meinungsfreiheit, das auch eine Grundpflicht impliziert, nämlich so zu demonstrieren, dass die Rechte anderer gewahrt bleiben. Deutschland muss ihnen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln Einhalt gebieten. Und wenn die Bürger dem Staat dabei helfen – mit Zivilcourage und friedlichen Kundgebungen gegen Judenhass – dann lässt sich dieser Anspruch noch überzeugender in die Tat umsetzen.

