Auf diesem Foto, das von einem verifizierten UGC-Video via AP stammt, sind Flammen zu sehen, die aus der Absturzstelle eines Militärflugzeugs in einem Wohngebiet in der Nähe von Jablonowo aufsteigen.

Berlin Die Maschine mit mehr als 70 Menschen an Bord stürzte über dem Gebiet Belgorod ab. Russland gibt Kiew die Schuld – und Deutschland.

In Russland ist nach Angaben aus Moskau ein Militärflugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord abgestürzt. Das Flugzeug vom Typ IL-76 sei gegen 11 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MEZ) in der Grenzregion Belgorod abgestürzt, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti das russische Verteidigungsministerium. Demnach befanden sich die Ukrainer für einen Gefangenenaustausch auf dem Weg nach Belgorod. Nach Angaben der örtlichen Behörden gibt es keine Überlebenden.

Neben den ukrainischen Kriegsgefangenen hätten sich sechs Besatzungsmitglieder und drei Begleitpersonen an Bord der Maschine befunden, berichtete RIA Nowosti. Laut russischen Telegramkanälen soll es vor dem Absturz der IL-76 Raketenalarm in der Region Belgorod gegeben haben. Eine halbe Stunde nach dem Absturz sei der Raketenalarm wieder aufgehoben worden. Ein verifiziertes Video, das in sozialen Medien verbreitet wurde, zeigt ein großes Flugzeug, das vom Himmel fällt und dann in einem Feuerball auf dem Boden aufschlägt.

BREAKING: Video of plane crash in Russia shows missile trace in the sky, suggesting it was shot down pic.twitter.com/k75m9l9pmw — BNO News (@BNONews) January 24, 2024

Laut dem russischen Verteidigungsministerium begebe sich eine militärische Spezialkommission zur Absturzstelle. Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow schrieb im Onlinedienst Telegram, der Absturz habe sich im Bezirk Korotschanski ereignet. Ermittler und Rettungsdienste seien vor Ort, er selbst werde ebenfalls zur Absturzstelle reisen, erklärte Gladkow.

Absturz in Russland: Duma-Vorsitzender macht Kiew verantwortlich

Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, die Ukraine und die vom Westen an Kiew gelieferten Waffen dafür verantwortlich gemacht. „Sie haben in der Luft ihre eigenen Soldaten getötet, ihre Mütter, ihre Kinder haben auf sie gewartet“, sagte Wolodin in der Duma, dem Unterhaus des russischen Parlaments. „Sie haben unsere Piloten, die eine humanitäre Mission (...) ausführten, mit amerikanischen und deutschen Raketen abgeschossen.“

Die Iljuschin sei „von drei Raketen eines in Deutschland hergestellten Patriot- oder Iris-T-Flugabwehrsystems abgeschossen“ worden, sagte Wolodin. Die Experten würden die Einzelheiten aufklären, fügte er hinzu. Der Duma-Chef forderte die Parlamentsabgeordneten auf, sich mit einer Resolution gegen die USA und Deutschland wegen ihrer Waffenlieferungen an die Ukraine zu richten.

