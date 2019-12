Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer will Angela Merkel beerben. Doch die SPD wird sie ohne Neuwahl nicht mitwählen, sagt Vizekanzler Olaf Scholz

Scholz: Kein Merkel-Nachfolger vor Bundestagswahl

Vizekanzler Olaf Scholz hat ausgeschlossen, dass die SPD vor Ablauf der Wahlperiode ohne Neuwahl einen CDU-Kanzler oder eine CDU-Kanzlerin im Bundestag mitwählen würde. „Wir haben einen Koalitionsvertrag mit Angela Merkel unterschrieben. Der gilt bis 2021. Das müssen alle Frauen und Männer mit Ambitionen in CDU und CSU zur Kenntnis nehmen“, sagte der Bundesfinanzminister dieser Redaktion.

Kanzlerin Merkel hat mehrfach versichert, dass sie bis 2021 im Amt bleiben will. Das könnte sich ändern, falls es in den nächsten Monaten zu einem Bruch der Koalition aus CDU, CSU und SPD kommen sollte. Die in den eigenen Reihen umstrittene CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will Kanzlerkandidatin der Union werden.

Auch im Gespräch als Kanzlerkandidat: Jens Spahn und Markus Söder

Im Gespräch dafür sind jedoch auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Friedrich Merz (CDU).

Scholz wiederum ist zuversichtlich, dass die Koalition sich im kommenden Jahr stabilisiert. „Wenn ich wetten müsste, würde ich darauf setzen, dass diese Koalition 2020 bestehen bleibt. Die Quoten wären aber schlecht, weil die Wenigsten inzwischen von einem Scheitern ausgehen“, sagte der SPD-Politiker, der das Rennen um den Parteivorsitz zusammen mit Klara Geywitz gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verloren hatte. (fmg)