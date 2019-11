Berlin Mit Konversionstherapien sollen Homosexuelle umerzogen werden. Jens Spahn will noch 2019 einen Gesetzesentwurf zum Verbot einbringen.

Sie behaupten, heilen zu können, was keine Krankheit ist, und verursachen dabei selbst großes Leid: Pseudotherapien, die homosexuelle Menschen von ihrer Orientierung „kurieren“ sollen, sind in Deutschland bislang legal. Das will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jetzt ändern, und zwar so schnell es geht.