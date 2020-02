SPD-Ministerpräsident Weil fordert teurere Lebensmittel

Vor dem Spitzentreffen mit den großen Einzelhandelsketten im Kanzleramt mahnt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor zu günstigen Preisen. Weil spricht im Interview auch darüber, welche Missstände er bei der Fleischproduktion sieht.

Sie haben lange offen gelassen, ob Sie für den SPD-Vorsitz kandidieren – und dann verzichtet. Sind Sie mit Ihrer Entscheidung im reinen, Herr Weil?

Stephan Weil: Ich bin mit mir sehr im reinen.

Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an der Spitze verharrt die SPD in den Umfragen unter 15 Prozent. Kommt es noch zum Eskabo-Effekt?

Weil: Ich halte es für falsch, Umfragewerte immer gleich mit dem Spitzenpersonal in Verbindung zu bringen - erst recht, wenn die Parteiführung neu ist. Die beiden Vorsitzenden müssen die Chance haben, im Amt anzukommen und die entsprechenden Weichen zu stellen. Der Niedergang der SPD hat tiefergehende Ursachen. Wir müssen sehr viel klarer herausarbeiten, welchen Mehrwert wir Sozialdemokraten für die Gesellschaft haben. Das ist uns in der Vergangenheit nicht gut genug gelungen.

Stellt die SPD zur nächsten Bundestagswahl in jedem Fall einen Kanzlerkandidaten auf? Oder gibt es dafür eine Untergrenze in den Umfragen?

Weil: Für mich gibt es da keine Untergrenze. Die SPD muss eine Volkspartei bleiben, also für die gesamte Gesellschaft ein gutes Angebot haben. Wir sollten uns jetzt mal eine Phase gönnen, in der wir über inhaltliche Politik reden - und nicht permanent über Personen wie im vergangenen Jahr.

Was kann die SPD vom Höhenflug der Grünen lernen?

Weil: Dass personelle Geschlossenheit und gute Laune die Chancen verbessern. Die SPD muss Selbstbewusstsein ausstrahlen und Freude auf die Zukunft vermitteln. Wenn uns das gelingt, werden wir auch wieder mehr Erfolg haben. Die Grünen haben das in letzter Zeit insoweit gut gemacht, davon können wir lernen. Politisch muss meine Partei aber ihren eigenen Weg gehen. Niemand braucht eine SPD, die grüner als die Grünen und linker als die Linken ist.

Was bedeutet das konkret – etwa in der Agrarpolitik? Verstehen Sie den Protest der Bauern gegen immer neue Umwelt-Auflagen?

Weil: Ich habe viel mit den Bauern diskutiert und weiß, was sie im Kern bewegt: Die Gesellschaft erwartet zu Recht deutlich mehr Anstrengungen bei Umweltschutz, Artenschutz, Gewässerschutz, Klimaschutz, Verbraucherschutz, Tierschutz. Und die Bauern fragen sich, wie sie das alles schaffen sollen. Ich halte es für einen großen Fehler, dass Landwirtschaftsministerin Klöckner dieser Diskussion aus dem Weg geht. Wir brauchen dringend einen runden Tisch, an dem Politik, Landwirtschaft und Umweltschutz sitzen und verlässliche Perspektiven für eine nachhaltige Landwirtschaft entwickeln. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass tausende kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland verschwinden - und das Fleisch und die Eier, die wir danach essen, aus der Ukraine kommen.

Wie viel Fleisch essen Sie selbst?

Weil: Deutlich weniger als früher. Zum Essen bin ich leider nicht so oft zu Hause. Aber meine Frau kauft nur noch auf dem Stadtteilbauernmarkt. Bei uns gibt es weniger, aber besseres Fleisch als früher. Ganz wichtig ist: Mehr Leistung muss auch besser bezahlt werden. Anders bekommen die Bauern das nicht hin. Wenn sie die Haltebedingungen für ihre Tiere verbessern wollen, müssen sie viel investieren. Und wenn gleichzeitig die großen Einzelhandelsketten das Prinzip des niedrigsten Preises hochhalten, kann die Rechnung nicht aufgehen.

Die Supermarktkette Edeka hat jetzt auf Plakaten mit dem Spruch geworben: „Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten.“

Weil: Diese Werbekampagne ist völlig missraten und hat verständlicherweise für Aufruhr gesorgt. Viele Nahrungsmittel sind in Deutschland im Vergleich zu Nachbarländern erstaunlich billig. Und gute Lebensmittel haben einen fairen Preis verdient.

Angela Merkel hat Vertreter des Lebensmittelhandels und der Ernährungsindustrie für diesen Montag ins Kanzleramt beordert. Was soll bei diesem Discounter-Gipfel herauskommen?

Weil: Ich erwarte, dass endlich gehandelt wird, das ist längst überfällig. Es kann doch nicht wahr sein, dass erst eine Einzelhandelskette mit ihren Plakaten so richtig daneben greifen muss, bevor die Bundesregierung aktiv wird. Wir brauchen ein verpflichtendes Tierwohllabel, kein bloß freiwilliges wie es die Bundeslandwirtschaftsministerin plant. Und das Label muss auch in der Gastronomie und bei weiterverarbeiteten tierischen Produkten vorgeschrieben werden. Anhand des Tierwohllabels muss klar erkennbar sein, wo Produkte herkommen und unter welchen Bedingungen sie entstanden sind. Und für mehr Qualität muss es auch mehr Geld geben.

Mehr Geld auch vom Staat?

Weil: Bauern erklären mir immer wieder, dass es nicht in ihrem Interesse ist, neue Subventionen zu erhalten. Landwirte haben den Anspruch, wertvolle Arbeit zu leisten. Sie wollen nicht Empfänger von Sozialleistungen sein. Sie wollen, dass es für gute Ware gute Preise gibt. Wir können den Bauern nicht sagen, dass sie qualitativ deutlich mehr leisten müssen, aber zum selben Geld wie bisher. Das wäre ausgesprochen unfair.

Der Staat könnte es den Bürgern erleichtern, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben – etwa mit Steuersenkungen …

Weil: Wir machen einen guten Schritt vorwärts, indem wir den Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Steuerzahler abschaffen. Wie die Bürger mit diesem Geld umgehen, ob sie es in bessere Lebensmittel investieren, ist natürlich Privatsache. Ich bin übrigens strikt dagegen, den Soli vollständig abzuschaffen. Das würde die besonders einkommensstarken Steuerbürger massiv begünstigen.

Eine Teil-Abschaffung des Soli dürfte das Bundesverfassungsgericht nicht mitmachen.

Weil: Warten wir´s ab. Sicher ist aber, dass eine vollständige Soli-Abschaffung eine ganz falsche Verteilungswirkung hätte. Wir brauchen insgesamt ein besseres Steuersystem: Der Spitzensteuersatz darf dann aber nicht schon bei mittleren Einkommen von etwas mehr als 50.000 Euro brutto im Jahr beginnen. Spitzensteuern sind für Spitzenverdiener, können dann aber auch höher sein. Diese Einnahmen kann man dann nutzen, um kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten. Wir sind eine im Durchschnitt sehr wohlhabende Gesellschaft, aber die Einkommensschere geht viel zu weit auseinander. Zu viele Menschen haben zu kleine Einkommen, gerade auch in der Mittelschicht, in den oberen zehn Prozent ist dagegen sehr, sehr viel Geld vorhanden.

Saskia Esken twittert, Steuersenkungen seien „gefährlich“. Wie finden Sie das?

Weil: Es kommt immer darauf an, um welche Steuersenkungen es geht. Eine Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen ist gut - für die Gerechtigkeit und für die Binnenkonjunktur.

Inzwischen will selbst die Linkspartei die Mittelschicht von Steuern entlasten.

Weil: Wir sind tatsächlich gut beraten, eine konsequente Politik für die Mitte der Gesellschaft zu machen. Damit meine ich die Leute, die hart arbeiten und Familie haben. Das ist für mich das Rückgrat der Gesellschaft.

Sozialdemokraten wie Ralf Stegner denken schon an eine Fusion mit der Linkspartei. Ein Hirngespinst?

Weil: Mir soll mal einer erklären, wo da der Mehrwert liegen soll. Als Sozialdemokrat habe ich den Anspruch, dass meine Partei die führende Kraft sein muss. Am besten in ganz Deutschland, zumindest aber im linken Spektrum der deutschen Politik.