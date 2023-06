Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine sind tausende Menschen auf beiden Seiten des Flusses Dnipro in Sicherheit gebracht worden. Den ukrainischen Behörden zufolge gibt es bislang keine Berichte über Tote oder Verletzte.

Ukraine- Tausende vor Wassermassen in Sicherheit gebracht

Ukraine: Tausende vor Wassermassen in Sicherheit gebracht

Ukraine-Krieg Vier Theorien: So könnte der Staudamm zerstört worden sein

Berlin/Wien. Nach dem Dammbruch in der Ukraine beschuldigen sich Kiew und Moskau gegenseitig. Doch nicht alle Erklärungsversuche klingen plausibel.

Nach der Sprengung des Staudamms in der Südukraine beschuldigen sich Kiew und Moskau gegenseitig. Im Westen glauben viele, dass die Urheber in Russland sitzen. Amerikaner und Briten halten sich allerdings noch zurück. Welche Ursachen kommen für die Sprengung in Frage – und wie wahrscheinlich sind sie?

Szenario eins: Beschuss von außen

Nach Angaben von Bauexperten ist es unwahrscheinlich, dass eine Rakete oder Bombe einen derart großen Schaden anrichten kann. Der Staudamm sei 1956 so gebaut worden, dass er selbst einer Atom-Explosion standhalten könne, betonte Natalia Humenyuk, Sprecherin der Streitkräfte im Süden der Ukraine.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Szenario zwei: Explosion von innen

Fachleute unterstreichen, dass die höchste Sprengkraft durch eine Explosion im Inneren des Staudamms ausgelöst werden kann. Der US-Militärexperte Michael Kofman rät jedoch zur Vorsicht: „Es ist zu früh für eine abschließende Beurteilung“, sagt er. „Letztendlich nutzt das Desaster niemandem.“

Szenario drei: Technischer Fehler der Russen

Nach Einschätzung eines hochrangigen Vertreters der ukrainischen Verwaltung in einer der von Russland besetzten Städte nahe des Kachowka-Staudamms ist der Dammbruch eher auf einen Unfall der Russen zurückzuführen.

Eine Satellitenansicht zeigt den zerstörten Staudamm. Foto: - / AFP

Der Ukrainer, der namentlich nicht genannt werden will, sagte unserer Redaktion, dass die Russen bereits im November 2022 die Auto- und die Eisenbahnbrücken über den Staudamm gesprengt hätten. Dabei seien die Kräne zum Heben Schleusentore, über die Wasser nach außen abgeleitet werden kann, beschädigt worden.

Mehr zum Thema: Stausamm-Explosion – Ukrainischer Beamter glaubt an Versehen

Da die Schleusentore nicht mehr gehoben werden konnten, habe sich der Stausee immer weiter gefüllt. Um eine Überflutung zu verhindern, hätten die Russen versucht, eines der Schleusentore zu sprengen. Dabei sein irrtümlich ein großer Teil des Staudamms in die Luft gejagt worden. Durch die missglückte kontrollierte Sprengung seien auch Minen explodiert, die die Russen am Staudamm angebracht hätten.

Szenario vier: Materialermüdung

Dafür gibt es keine zwingenden Indizien. „Natürlich stand der Damm auch unter russischer Kontrolle, die letzten Monate. Und es gab einige Anzeichen dafür, dass da einiges an Missmanagement stattgefunden hat“, räumte der Sicherheitsexperte Rafael Loss von der Berliner Denkfabrik European Council on Foreign Relations ein. Dass in Kriegszeiten das Bauwerk nicht im üblichen Maße gewartet und kontrolliert wurde, klingt zumindest nach einer schlüssigen Erklärung. Ob sie auch zutrifft, ist damit nicht gesagt.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik