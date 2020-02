Die Menschen hausen bei klirrender Kälte in Bauruinen oder durchnässten Zelten. Andere harren an Straßenrändern aus – in Autos, auf Ladeflächen von Lastwagen oder in Olivenhainen unter freiem Himmel. Nirgendwo in der Region Idlib im Nordwesten Syriens ist mehr eine feste Unterkunft zu finden, sämtliche Privathäuser und öffentliche Gebäude sind restlos überfüllt.

„Alle leben in Angst und Stress“, berichtete ein Arzt, der sich in dem etwa 40 Kilometer nördlich der Regionalhauptstadt Idlib gelegenen Flüchtlingslager Deir Hassan um die Verzweifelten kümmert. „Keiner weiß, wie die Situation am nächsten Morgen sein wird. Wir wissen nur, es wird bombardiert und die syrische Armee kommt näher.“

Krieg gegen syrische Rebellen – jeden Tag erfrieren Babys und Kinder

Jeden Tag erfrieren Babys und kleine Kinder. Viele hungern. Eine vierköpfige Familie starb in ihrem Zelt an Kohlenmonoxid-Vergiftung, weil ihr provisorischer Ofen defekt war. „Die Krise hat ein neues entsetzliches Ausmaß erreicht“, erklärte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. Die Menschen seien traumatisiert und gezwungen, bei eisigen Temperaturen draußen zu schlafen, weil die Lager voll seien.

Die Kriegsgewalt sei wahllos, sie treffe Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, Wohnviertel und Märkte gleichermaßen. „Unsere Situation ist katas­trophal, wir haben kein Brot, kein Wasser und nichts zum Heizen“, flehte ein Mann aus dem Flüchtlingslager Qadimoon auf die Mailbox eines Mitarbeiters von Ärzte ohne Grenzen.

900.000 Menschen sind schon geflohen vor Assads Truppen

Mindestens 900.000 Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, sind seit Anfang Dezember vor den anrückenden Truppen von Diktator Baschar al-Assad und den Angriffen russischer Kampfjets in Richtung Norden geflohen und versuchen sich im Grenzgebiet zur Türkei in Sicherheit zu bringen.

Die Straßen sind verstopft mit Autos und Lastwagen. Der gegenwärtige Exodus aus Idlib ist die größte Massenflucht der Zivilbevölkerung seit Beginn des bald neunjährigen Bürgerkriegs.

Die syrische Armee wird unterstützt von irantreuen schiitischen Milizen

„Die Menschen befinden sich in einer total verzweifelten Situation“, erklärte Julien Delozanne, Landeskoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Syrien. Mittlerweile drängen sich die Vertriebenen in einem immer kleiner werdenden Territorium, eingequetscht zwischen der aus dem Osten heranrückenden Assad-Front und der im Norden total abgeriegelten türkischen Grenze.

Abertausende wurden zudem von der schnellen Offensive überrascht und fielen den Schergen des Regimes in die Hände. Die syrische Armee, unterstützt von irantreuen schiitischen Milizen, steht zehn Kilometer vor der Stadt Idlib, dem Zentrum der letzten Rebellenenklave. Die Autobahn M5 zwischen Damaskus und Aleppo, die teilweise noch durch Rebellengebiet führte, ist wieder ganz unter ihrer Kontrolle.

Die „größte humanitäre Horrorstory des 21. Jahrhunderts“

Die internationale Diplomatie jedoch schaut weg und unternimmt praktisch nichts. „Wir wünschten, die Europäer würden das Regime bombardieren, wir wünschten, Amerika würde kommen, aber das werden sie nicht tun“, sagte ein syrischer Händler in der syrisch-türkischen Grenzstadt Reyhanli.

UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock erklärte, diese „größte humanitäre Horrorstory des 21. Jahrhunderts“ könne nur durch einen Waffenstillstand abgewendet werden. Dazu aber müssten „die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates ihre individuellen Interessen hintanstellen und der Humanität den Vorrang geben“.

Das Regime will die Kinder der Rebellen töten lassen

Umso lauter triumphiert das Regime in Damaskus und macht klar, dass die Besiegten keine Gnade zu erwarten haben. Vor Monaten bereits tönte Suhail al-Hassan, Kommandeur der Tiger-Brigaden, auf dem Telegram-Kanal der syrischen Armee: „Ich befehle, auf dem Schlachtfeld die Kinder vor den Erwachsenen, die Frauen vor den Männern zu töten. Wir werden nicht mehr dulden, dass Terroristen unter uns leben.“

Die Armee werde ganz Syrien „befreien“, deklamierte Baschar al-Assad Anfang der Woche in einer Ansprache im Staatsfernsehen. Mit dem Marsch auf Idlib „haben wir ihre Nasen in den Schlamm gedrückt“. Die jetzige Großoffensive sei „der Auftakt für ihre endgültige Niederlage, die früher oder später kommt“.

Syrische Regierung greift Idlib an Syrische Regierung greift Idlib an

Die Dschihadisten-Miliz ist unter der Bevölkerung nicht sehr beliebt

Drei Millionen Menschen lebten bisher in der letzten Bastion der Aufständischen im Nordosten Syriens, mehr als die Hälfte von ihnen Flüchtlinge aus anderen Teilen des Landes. Beherrscht wurde das Oppositionsgebiet von der radikalen Allianz „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS), die der Al-Kaida nahesteht. Sie hat etwa 10.000 Dschihadisten unter Waffen, die bisher jedoch außerstande sind, die Angreifer aufzuhalten.

Auch sind ihre Kämpfer, unter denen sich zahlreiche Ausländer befinden, bei der Bevölkerung nicht sonderlich beliebt, weil sie Hilfslieferungen unterschlugen und Helfer tyrannisierten. Kritiker wurden verfolgt, inhaftiert und bisweilen auch ermordet.

Immer geringer dagegen wurde die Präsenz der türkeifreundlichen „Nationalen Befreiungsfront“ (NLF), zu der sich alle Nicht-Al-Kaida-Kämpfer zusammengeschlossen hatten.

Der Ton zwischen Russland und der Türkei verschärft sich

Angesichts der humanitären Apokalypse verschärfte sich in den letzten Tagen auch der Ton zwischen Moskau und Ankara, den jeweiligen Schutzmächten von Assad und seinen Gegnern. Die Türkei beherbergt bereits 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge und damit mehr als jedes andere Aufnahmeland in der Region und in Europa.

In der Rebellenprovinz Idlib unterhält die türkische Armee eine Kette von zwölf gut befestigten Stützpunkten, von denen einige mittlerweile von syrischen Truppen umzingelt sind. Und so drohte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch seinem Kontrahenten Baschar al-Assad mit einer direkten militärischen Konfrontation, sollten sich dessen Truppen nicht bis Ende Februar zurückziehen und ihre Offensive abbrechen.

Die Assad-Gegner sollen an die türkische Grenze umgesiedelt werden

Assad dagegen gab sich ungerührt. Man werde weitermachen, ungeachtet des leeren Geredes aus dem Norden, spottete er in Richtung Erdogan. Kremlsprecher Dmitri Peskow steuerte ebenfalls eine unverhohlene Warnung bei. Sollte es eine türkische Militäroperation „gegen die legitimen Machthaber der Syrischen Republik geben“, wäre dies „das schlechteste Szenario“.

Denn Moskau und Damaskus wollen erzwingen, dass die Assad-feindliche Bevölkerung am Ende auf einem Streifen entlang der türkischen Grenze umgesiedelt wird, der dann de facto aus dem syrischen Staatsgebiet ausgegliedert und der Türkei zugeschoben würde. Die meisten der Idlib-Vertriebenen jedenfalls sehen für sich keine Zukunft in einem Assad-Syrien.

Bürgerkrieg in Syrien – mehr zum Thema:

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz wurden die brennenden Konflikte von Libyen über Syrien bis zu Afghanistan debattiert. Dabei wurden die neuen weltpolitischen Machtzentren sichtbar. Bereits Ende Dezember drängte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf eine Verlängerung der UN-Resolution zur Nutzung von Grenzübergängen. Und forderte eine Waffenruhe in der umkämpften Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten Syriens. Russland mischt in den meisten großen Konflikten der Welt mit – auch in Syrien. Wer will was in dem vom Krieg geschundenen Land?